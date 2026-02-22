Estas son las cuentas para un ascenso del Leyma que puede llegar contra el Obradoiro en el Coliseum

Paul Jorgensen y Yunio Barrueta, en el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

Ahora toca parar, pero después pasará rápido. La Primera FEB apretará su calendario tras la ventana que pone en liza la próxima semana a las selecciones y con ellas a varias piezas del Básquet Coruña como Pacheco, Radoncic, Macachi Braz y el auxiliar técnico Román González. Pero el equipo retomará la competición el domingo 8 de marzo en horario matinal y en dos meses todo habrá acabado porque hay previstas dos jornadas intersemanales.

Al equipo que dirige Carles Marco le quedan once partidos por disputar en 57 días porque la jornada de descanso que le queda cae justo en la última fecha. Y ya puede esbozar algunas cuentas que indican donde está la meta, que de alguna manera la señaló Marco tras el partido contra Estudiantes cuando le dio valor a tener buenas sensaciones en el Coliseum: si el equipo gana los seis partidos que le quedan por jugar en casa, y ahí se incluye un triunfo por más de cuatro puntos ante Obradoiro, tan solo necesitaría una victoria más en los cinco desplazamientos que quedan. Y así habría sellado el regreso a la ACB.

Hay alguna cuenta diabólica más. Si el Básquet Coruña gana sus nada sencillos próximos seis partidos (Alicante, Tizona y Cartagena en casa, Ourense, Palencia y Cantabria fuera) y los compostelanos, que tampoco tienen un calendario plácido, caen en uno de ellos (Fuenlabrada, Alicante y Palma a domicilio y Cartagena, Palmer y Palencia en Fontes do Sar), el Leyma estaría en condiciones de festejar el ascenso a la ACB en el Coliseum y ante su más enconado rival. Debería, eso sí, ganar y remontar el basketaveraje del 103-99 de la primera vuelta. Con 27 victorias, justo las que le dieron el ascenso hace dos años, ya sería inalcanzable para sus rivales

Tras la visita del Obradoiro quedarán cinco jornadas y cuatro partidos para el Leyma, que en un escenario desfavorable podría hasta verse abocado a esperar un desenlace en una última jornada en la que no juega y podría hasta quedarse a expensas de un Obradoiro-Gipuzkoa en Santiago. Una especie de remedo, validado por una competición con un número impar de equipos, de lo que en fútbol le ocurrió al Deportivo en un malhadado cierre de campaña por todos recordado. Son los recovecos de un calendario lleno de emboscadas, pero también de oportunidades y en el que nadie espera un tercer invitado a la pugna por el ascenso directo. “Nosotros podemos fallar, Obradoiro puede fallar, pero que fallemos los dos es difícil”, deslizó Carles Marco en la noche del pasado viernes tras sumar la vigésima victoria en 21 partidos. Palencia, tercero en la clasificación, tiene seis derrotas. Aunque se cruzará con los dos equipos de la provincia coruñesa antes del derbi del Coliseum. Este es el camino hasta esa cita.

Jornada 23. Leyma-Alicante | Fuenlabrada-Obradoiro

Alicante, uno de los aspirantes al ascenso, es el próximo visitante en el Coliseum, al que llegará tras un inesperado batacazo ante Menorca (58-76). El equipo que adiestra Rubén Perelló apenas ha ganado en una de sus anteriores cuatro salidas, la última en Fuenlabrada tras caer antes ante el propio Menorca, Obradoiro y Ourense. Resulta evidente que un partido ante un rival con piezas como Kevin Larsen o Eddy Polanco no resultará sencillo para el Básquet Coruña, pero tampoco lo tendrá fácil, un día antes, el Obradoiro en el Fernando Martín de Fuenlabrada ante el sexto clasificado (12-9 de balance), que viene de perder sus dos últimos partidos ante Alicante y Palencia, pero que había escalado en la clasificación tras abrir el año con seis victorias consecutivas.

Jornada 24. Ourense-Leyma | Obradoiro-Cartagena

En la primera de las dos jornadas intersemanales previstas hasta el final de la competición, los naranjas visitarán al incómodo Ourense en una cancha en la que perdió el Obradoiro. El equipo dirigido por Diego Epifanio volverá a jugar en esta fecha un día antes, el 10 de marzo, que el Básquet Coruña. Y lo hará ante un rival del que no se aguardan complicaciones, el Cartagena. Pero Ourense es una prueba de nivel: allí acaban de caer Alicante y Estudiantes y en lo que va de curso tan solo se han llevado la victoria Gipuzkoa y Fuenlabrada.

Jornada 25. Palencia-Leyma | Alicante-Obradoiro

Jornada clave la del fin de semana del 14 y el 15 de marzo, tras partido entre semana y con sendos desplazamientos complicados para los dos equipos implicados en la carrera por el ascenso. Obradoiro ganó en Palencia de dos en la última derrota del equipo castellano en su feudo. Seis jornadas seguidas con victorias suma el coriáceo equipo de Natxo Lezkano, que en el Coliseum ya había llevado al Leyma al límite (82-75 tras escapada final de los naranjas). Antes de ese partido tienen serias opciones de prolongar su racha de triunfos porque reciben a Zamora y visitan a Tizona. Llegarían lanzados ante el líder a exprimir sus últimas opciones de ascenso directo, que a día de hoy semejan remotas porque no podrían ir más allá de las 26 victorias, cota a la que el Leyma llegaría solo con ganar lo que le queda por jugar en casa.

Jornada 26. Leyma-Tizona | Obradoiro-Palmer

Regresará al Coliseum el único equipo que ha logrado derrotar al Leyma en ese recinto en lo que va de temporada. Ocurrió en la Copa y tras relajación naranja en un partido que parecía controlado. El cuadro burgalés sufre en la pelea por la permanencia con apenas cinco victorias hasta hoy y de hecho, al margen de aquel petardazo copero, tan solo han ganado un partido fuera de casa, al Cantabria. Tampoco la jornada parece complicada para Obradoiro que recibirá a otro equipo del fondo de la tabla, el Palmer al que humilló en su casa con un recordado 45-115.

Jornada 27. Leyma-Cartagena | Palma-Obradoiro

La segunda jornada consecutiva en casa para el Leyma también trae un duelo en teoría asequible contra otro oponente que brega por la salvación y que acaba de caer contra el Palmer. Fuera de casa el Cartagena solo ha logrado el triunfo en Melilla. Obradoiro visitará al irregular Fibwi Palma.

Jornada 28. Cantabria-Leyma | Obradoiro-Palencia

Cantabria, uno de los tres equipos que han derrotado a Obradoiro, sueña con entrar en playoff y por ahí le pueden llegar complicaciones al Leyma, pero en esa jornada quien realmente lo tiene complicado es Obradoiro ante Palencia, rival al que derrotó con grandes sufrimientos en la Caldera de Castilla. Tras esta jornada llegaría el derbi en el Coliseum, previsto para el sábado 11 de abril a partir de las siete de la tarde. Y quién sabe si ahí podría estar la llave de un nuevo ascenso para el Básquet Coruña, esta vez ante su gente.