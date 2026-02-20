Previa | El Básquet Coruña no quiere ‘latar’ contra Estudiantes

Goran Filipovic defiende a Dídac Cuevas en el partido de ida en Magariños FEB

El Básquet Coruña vuelve hoy al ruedo. A partir de las 20.45 horas recibe en el Coliseum a uno de los equipos más históricos de todo el baloncesto nacional como es el Estudiantes. El equipo colegial atraviesa su quinta temporada consecutiva en la segunda categoría española tras descender de ACB en la 2020-21.

A los madrileños les está costando regresar a la Liga Endesa más de lo que tanto el club como sus aficionados les hubiera gustado. Ese volvió a ser el gran objetivo el pasado verano cuando se empezó a conformar una plantilla plagada de estrellas para el club de Magariños con Toni Ten a la cabeza del cuerpo técnico. Sin embargo, tras hacerse con el título de Copa de España que garantiza el segundo puesto en liga regular (siempre y cuando acaben entre los nueve primeros), el proyecto colegial no ha parado de sufrir reveses en forma de lesiones. En las semanas previas al encuentro han ido cayendo de manera sucesiva Hugo López, Petit Niang, Jayson Granger y Lotanna Nwogbo. A ellos se unió en el último partido (derrota contra Ourense en el Paco Paz) otra pieza clave del engranaje como Juampi Vaulet.

A pesar de que, curiosamente, ninguno de ellos fue titular en el partido de la primera vuelta contra el Básquet Coruña, varios son más que importantes para el esquema de Toni Ten. Granger y Vaulet están en el podio del equipo en valoración y anotación. El argentino lidera el apartado reboteador, mientras que el uruguayo hace lo propio con las asistencias. Por su parte, Lotanna Nwogbo no podrá reencontrarse con la que fue su afición, ya que fue jugador del Leyma en el tramo final de la temporada 2020-21 y durante la 2022-23. Sí volverá a A Coruña Goran Filipovic, que coincidió con Lotanna en su segunda etapa.

Carles Marco, que podrá contar con su plantilla al completo, afirmó lo siguiente en rueda de prensa sobre las bajas de su rival: “Escuché a Toni y no tienen mucha suerte con las lesiones. Me gustaría que vinieran todos, no es así. Todos tenemos problemas, ellos muchos, pero tenemos que intentar pensar en nosotros, que jugamos en casa con nuestra gente”, afirmó Marco. Para el técnico catalán, el de hoy es un partido “motivante”. “Es un partido chulo de jugar y, a pesar de las bajas, tienen muy buenos jugadores, muchos de ellos internacionales. Hacemos bien en estar muy concentrados y motivados para jugar contra ellos”, añadió.

Quien sí podría estar esta noche en el Coliseum es el alero letón Robert Stumbris, que fue anunciado ayer jueves como nueva incorporación del Estudiantes. Stumbris llega libre tras haberse desvinculado de Melilla, equipo con el que empezó la presente temporada en Primera FEB, hace un mes. Con el equipo norteafricano visitó el Coliseum el pasado mes de noviembre en un partido que acabó con victoria naranja por 101-89. En ese choque, el letón consiguió anotar 8 puntos con un 3/9 en tiros durante más de 22 minutos sobre la pista. En caso de jugar hoy, sería el segundo jugador rival que visita el feudo coruñés con dos equipos distintos esta temporada tras Alessandro Scariolo, que lo hizo con Palmer y Palma.

Clave interior

Una de las claves del partido puede pasar por el juego interior, el cual Estudiantes tiene mermado. Con las lesiones de Lotanna Nwogbo, Petit Niang y Hugo López, el equipo colegial no cuenta con ningún pívot natural en su rotación. Al menos no en la primera plantilla. Es por ello que ya contra Ourense la semana pasada tuvo que ser Tanner McGrew quien ejerciera en ese puesto, a pesar de no ser la suya de manera habitual y contar con una estatura reducida para ello (2,03 metros).

Una falta de centímetros que podrían aprovechar los interiores naranjas para ganar duelos y puntos en la pintura. Todo hace apuntar que será un día en que Diop, Thiam y Barro deben ser importantes para el Leyma en ataque, aunque puedan sufrir en defensa ante jugadores más móviles y que disputen minutos por fuera de la zona.

También apunta a ser importante el rebote. Un aspecto en el que el Leyma es el mejor de la liga, pero el Estudiantes es el sexto peor de la competición. Algo que se verá agravado sin la presencia de Vaulet y Nwogbo, que promedian más de ocho por encuentro entre ambos.

El peligro colegial llega en su parcela ofensiva, donde son el segundo equipo de la liga en porcentaje de tiros de dos puntos y el quinto mejor en porcentaje de triples. Buena culpa de ello la tiene un Sasu Salin que promedia 10 puntos por partido con un acierto del 38,4%. De hecho, el finlandés viene de anotar 8 de los 14 que intentó contra Ourense, por lo que el Leyma deberá intentar que lance lo más incómodo posible. Otro baluarte ofensivo del Estudiantes es un Omar Silverio que también se lució en la derrota en el Paco Paz con 27 puntos y un 10 de 17 en tiros de campo. A los mandos del ataque estará Sergi García, escudero de lujo de Jayson Granger fichado a mitad de temporada y que promedia 6 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Antecedentes

El último precedente entre Básquet Coruña y Estudiantes fecha de esta misma temporada. En el duelo de la primera vuelta disputado en el mítico Magariños el equipo dirigido por Carles Marco se impuso por un ajustado 87-92. Los naranjas fueron de menos a más durante todo el encuentro y terminaron sentenciando su victoria en un espectacular último período que lideró Jacobo Díaz.

La anterior temporada en que se encontraron en la entonces LEB Oro fue la que terminó significando el ascenso a ACB del Leyma. En la 2023-24, los coruñeses se llevaron los dos partidos ligueros (76-78 en Madrid y un contundente 114-88 en Riazor), pero cayeron en la final de la Copa Princesa disputada en la capital. Eso sí, si se tiene en cuenta solo la liga, el Básquet Coruña acumula una racha de cuatro victorias de manera consecutiva contra Estudiantes (incluido el partido de vuelta de la 2022-23), por lo que el equipo tratará de lograr esta noche la quinta.