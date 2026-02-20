Inolvidable exhibición del Leyma ante un histórico del baloncesto español (105-82)

Diop rescata la pelota en un instante del partido ante Estudiantes J. ALBORÉS

No es posible saber como va a acabar la temporada, si el Básquet Coruña regresará a la ACB por la vía directa, si lo hará a través del tortuoso playoff o se quedará un año más en el segundo escalón del baloncesto español. Pero a veces no se trata de por lo que se juega sino de como se juega. Hay modos y maneras de llegar a los objetivos y los de este equipo que adiestra Carles Marco remiten todos al orgullo de que un colectivo así represente a la ciudad. El mismo conjunto que supo sufrir y exprimirse para llegar a la victoria en un mal día ante el Zamora, regresó al Coliseum para firmar un partido memorable ante Estudiantes. Lo hizo ante un recinto que presentó la mejor entrada del curso, con más de 6.000 almas, y por momentos pareció estupefacto por el nivel del equipo, por su entrega, ritmo y acierto. No sólo ganó el Leyma (105-82) sino que arrolló, gustó y se gustó. Son ya 20 victorias en 21 partidos.

El equipo impactó, como de costumbre, por su carácter coral. Mediado el primer cuarto, cuando Toni Ten recurrió a sus dos primeros reemplazos, Carles Marco ya había cambiado a los cinco jugadores que había designado para iniciar el partido. Hay truco: a Estudiantes le asola una racha infame de lesiones. Irá recuperándolos (por ejemplo Lottanna Nwogbo regresó a A Coruña y estuvo en el banquillo, pero no jugó) para llegar con más fortaleza a un playoff en el que parte con la ventaja de campo obtenida por su triunfo en la Copa, cosas de los formatos de competición que se inventan en los despachos. A día de hoy el histórico equipo madrileño es un cuadro. Y el Leyma no perdona.

Todo empezó acelerado, pero sin dudas. Los naranjas salieron a todo trapo, una canasta de Radoncic y un triple de Jou valieron un 5-0 inicial y ya no hubo caso. Lo que ocurrió en los minutos siguientes tuvo mucho de atropello y se resume con una estadística al final del primer cuarto que alertaba de que los locales habían embocado 7 de 9 triples y Estudiantes falló los siete primeros que intentó antes de que Omar Silverio hiciese diana en el octavo. Entre medias hubo un showtime en el que se repartieron los instantes de gloria. Jou lanzó al equipo desde el triple y la defensa, Jacobo tomó su relevo. Jorgensen, mustio en los últimos tiempos, retomó su mejor versión. Los bases llevaron el partido al galope, pero sin errores. Los pivots trabajaron esta vez bajo tableros, supieron cuando había que correr y sobre todo trabajaron el rebote. Uno en ataque de Thiam puso el partido en un 24-10 mediado el primer cuarto tras el que ya no hubo opciones para Estudiantes, prisionero de las fantasías de su rival, de un festival anotador que llegó incluso al paroxismo con un triple de Dídac Cuevas desde Badalona (35-15).

Veinte arriba con el primer cuarto en juego, el Coliseum se abandonó al goce. Recortó cuatro puntos Estudiantes para arreglar el primer parcial (35-19), pero nada cambió tras el parón. Un mate de Barro y un palmeo de Radoncic volvió a llevar la ventaja a veinte puntos, otro listón que ya no se cayó. La intensidad no decayó y si alguien tenía dudas allí estaba Thiam para aplicarse en la fontanería y marcar terreno con un tapón estratosférico que disparó de nuevo el frenesí. Porque el equipo empuja y el Coliseum le sigue. Al descanso el camino ya estaba marcado (59-33).

Estudiantes ya no tenía opción. Y si albergaba alguna irracional esperanza en el regreso del receso le acabo de descabalgar la realidad porque antes del tercer minuto Jou se había desatado con tres triples casi consecutivos que ayudaron a disparar el marcador hasta un escandaloso 73-38 y obligaron a que Toni Ten parase el partido. En realidad ya casi se trataba de evitar la humillación porque el Leyma no tenía pinta de detenerse. No la tiene un equipo que cuando va treinta arriba en el marcador tiene a un director de juego como Cuevas que se juega el físico para lanzarse ante las primeras filas del público para tratar de salvar un balón imposible, o ese grupo en el que grada y banquillo festejan como decisivo un triple de Brnovic que ponía el marcador 86-53, pero que significaba que el montenegrino entraba al fin en el partido, justo al final del tercer cuarto.

Con todo sentenciado, los últimos diez minutos apenas valieron para redondear la estadística. Estudiantes, en su desesperación, se abandonó al triple con el pírrico resultado que marcó su velada. Aún así maquilló el tanteador porque ganó el último cuarto (19-29). Los chicos de Carles Marco bajaron el pistón en ataque, donde se obcecaron en buscar opciones para Brnovic. Con poco más de cuatro minutos por jugar entró Macachi, el último jugador de la rotación naranja, que se estrenó en el partido con un rebote en ataque al que siguió una canasta, la algarabía generalizada, un tiempo muerto de Ten y el Sweet Caroline en los altavoces del Coliseum. “Oh, oh, oh”, festejó la gente antes del 105-82 final. Hace mucho tiempo que un equipo coruñés, en cualquier deporte, no había construido una maquinaria tan perfecta como la que tiene el Básquet Coruña. Ahora todo puede acabar bien o mal, pero quien haya visto jugar al equipo partidos como el de ayer tardará en olvidarlo. Y eso, generar afición y fidelidad a través de ese orgullo, casi vale tanto como un ascenso.