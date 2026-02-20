En directo: Leyma Básquet Coruña-Estudiantes
El Básquet Coruña se mide a un rival histórico mermado por las lesiones
97-65
Primer balón que toca y primeros puntos de la noche para Macachi Braz. Ya han anotado los 12 jugadores del Leyma
95-65
De nuevo Brnovic desde el tiro libre
93-65
Suma Brnovic desde el 4,60
92-65
Falta de entendimiento entre Radoncic y Diop que acaba en dos más uno de Giovanetti, que no falla el adicional
92-62
Suma Radoncic desde el tiro libre
90-62
Dos triples seguidos para el Estu
88-56
Triplazo de Sergi Garcia, responde Cremo con una buena bandeja
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Diop
Final
Final del tercer cuarto. Ha aumentado su ventaja el Leyma hasta los 33 (86-53) y sigue el increíble acierto en triples de los naranjas
86-53
Triiiiiiple de Brnovic. Solo falta Macachi por anotar en el Leyma
83-50
Triiiiiple de Guillem Jou. Está en 7/9 para 23 puntos
80-50
Cansastón de Pacheco, que engañó a su defensor con una gran finta
78-50
Dos más uno ahora de Garino. Es parcial de 3-12 para el Estu
78-47
Buen dos más uno de Silverio, que anotó el adicional para irse a los 10 puntos
78-44
Responde Thiam con la media distancia
76-44
Buena canasta de Silverio
75-38
Canasta fácil a la contra de Cremo, otra asistencia de Cuevas, son 9 ya para él
73-38
TRIIIIPLE de Guillem Jou. Qué salida de vestuarios, qué partido, qué acierto sobrenatural del catalán y del equipo naranja en general. Lo para Toni Ten
70-38
Suuuma y sigue, ahora Cremo se sube al barco de los triples
67-36
Canastón a aro pasado de Mus Barro
65-33
Y ooooootr triple desde la esquina de Guillem Jou, responde con otro Sergio García
62-33
Jou inaugura el marcador del tercer cuarto con un triple
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro
Asistencia
6.012 personas hoy en el Coliseum de A Coruña, la mejor entrada de lo que va de temporada
Estadísticas
El máximo anotador del partido es Guillem Jou con 11 puntos. En el Leyma han anotado todos salvo Macachi y Brnovic. Cuevas lleva 6 asistencias y Jacobo 5 rebotes
Final
Descanso en el Coliseum. Es una exhibición lo que se está viviendo en A Coruña. El Leyma se va al vestuario con 26 puntos de ventaja, 59-33
59-33
Triiiiiple de Caio Pacheco
56-30
Y llegó SúperJacobo para frenar la sequía desde la esquina. Triiiiple del madrileño
53-30
Canasta a la contra de Sergi, en zona 3-2 ahora el Estu ante 5 errores consecutivos desde el triple del Leyma
53-28
Canasta de McGrew en rebote ofensivo. No le ha gustado a Carles Marco, que pide su primer tiempo muerto del partido
53-26
Dos más uno de Sergi García, que le sacó la falta a Brnovic. Falla el adicional
53-24
Estuvo muy listo ahora Thiam en la pelea por el rebote ofensivo, lo que permitió el mate de Diop. Protestó Toni Ten y se llevó una técnica de la que Cremo anotó el tiro libre
50-24
Triiiiiiple de Guillem Jou desde la esquina. 11 puntos para el catalán
47-22
Y dos más uno de Radoncic, que le sacó la falta a Sergi García debajo del aro. Falló el adicional
45-22
Y OOOOOTRO TRIPLE. Jorgensen pone el +23 (máxima del partido) y fuerza el segundo tiempo muerto de Toni Ten. Está en 9/12 el Leyma desde el 6,75
42-22
Triiiiple de Pacheco
39-22
Recuperaba los 20 de ventaja el Leyma gracias a Radoncic, pero respondió Giovanetti con un triple
37-19
Vuelve a empezar el cuarto con mate el Básquet Coruña, ahora de Mus Barro
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Radoncic y Barro
Final
Final del primer cuarto! Exhibición ofensiva de un Básquet Coruña que se ha ido hasta el 35-19 en los primeros diez minutos con unos porcentajes de acierto espectaculares
35-17
Dos tiros libres dentro para Silverio
35-15
VEINTE arriba el Leyma. Triple desde su casa de Cuevas
32-13
Suma y sigue el Leyma, oooootro triple para Cremo
29-13
Primer triple del Estu, acierta Silverio al octavo intento
29-10
Ahora es Thiam quien acierta desde la media distancia. 29 puntos y todavía quedan 2:27 del primer cuarto. Exhibición ofensiva del Leyma
27-10
Y oooootro triple para el Leyma, ahora es Cremo quien acierta desde la esquina
24-10
Canasta de Thiam bajo el aro tras rebote ofensivo
22-10
Triiiiiiiiiple de Guillem Jou en acción de pick&pop con Dídac. Se va 12 arriba el Leyma y lo tiene que parar Toni Ten, que ve como su equipo está en 0/5 en triples y con 3 pérdidas
19-10
Y otros dos para Jacobo desde la media distancia
17-8
Triiiiiiple de Jacobo. Está buscando mucho el Leyma el lado débil
14-8
Canastón en penetración de Diop
12-8
Asistencia top de McGrew para la bandeja de Garino
12-6
Movió muy bien la bola ahora el Estu para encontrar a Asier bajo el aro, pero respondió con una acción igual el Leyma para el triple de Jorgensen
9-4
Canasta a la contra de Jorgensen, que se aprovechó de un mal pase de Sergi García
7-4
A la línea Guillem Jou, que recibió falta tirando un triple desde la esquina de nuevo. Anotó dos de los tres lanzamientos
5-4
Canastón de Garino, que aguantó a la perfección los contactos de la defensa coruñesa
5-2
Canasta fácil de McGrew en una jugada ensayada de saque de fondo
5-0
Triiiiple de Guillem Jou desde la esquina
2-0
La primera para abajo! Matazo de Dino Radoncic para inaugurar el partido
Inicio
Arranca el partido en el Coliseum! La primera posesión será para el Leyma
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Básquet Coruña empezará con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Barro. Por parte de Estudiantes jugarán Sergi García, Salin, Garino, González y McGrew
Fichajes
El Estu se reforzó ayer mismo ante su plaga de bajas con la incorporación de Robert Stumbris, aunque no debutará todavía hoy. El letón se desvinculó hace un mes de Melilla
A pista
A pista los jugadores del Leyma!!
Uno más
En ese partido se volvió a ver la mejor versión de Danilo Brnovic, que se fue hasta los 13 puntos con grandes porcentajes de acierto
Partido anterior
Hace una semana, el Leyma venció a domicilio al Palmer dejando encarrilado el encuentro en el primer cuarto
Entrevista
Esta semana en DXT Campeón hemos entrevistado a uno de los jugadores en forma del Básquet Coruña como es Joe Cremo, que ha dejado varias reflexiones interesantes sobre su temporada personal y la del equipo
La jornada
Esta jornada no juega Obradoiro, pero hay otra serie de partidazos de altos vuelos
Carles Marco
Os dejamos las declaraciones de Carles Marco en la rueda de prensa previa al partido
Enfermería
Estudiantes llega en cuadro a este partido, con las bajas de Lotanna Nwogbo, Jayson Granger, Petit Niang, Hugo López y Juampi Vaulet. Esta es su convocatoria
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Estudiatnes? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 22 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Estudiantes