Básquet Coruña

En directo: Leyma Básquet Coruña-Estudiantes

El Básquet Coruña se mide a un rival histórico mermado por las lesiones

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/02/2026 19:58
Caio Pacheco durante el Leyma-Estudiantes
Caio Pacheco durante el Leyma-Estudiantes
Javier Alborés
Básquet Coruña
97-65
Estudiantes

97-65

Primer balón que toca y primeros puntos de la noche para Macachi Braz. Ya han anotado los 12 jugadores del Leyma

95-65

De nuevo Brnovic desde el tiro libre

93-65

Suma Brnovic desde el 4,60

92-65

Falta de entendimiento entre Radoncic y Diop que acaba en dos más uno de Giovanetti, que no falla el adicional

92-62

Suma Radoncic desde el tiro libre

90-62

Dos triples seguidos para el Estu

88-56

Triplazo de Sergi Garcia, responde Cremo con una buena bandeja

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Diop

3Q

Final

Final del tercer cuarto. Ha aumentado su ventaja el Leyma hasta los 33 (86-53) y sigue el increíble acierto en triples de los naranjas

">

86-53

Triiiiiiple de Brnovic. Solo falta Macachi por anotar en el Leyma

83-50

Triiiiiple de Guillem Jou. Está en 7/9 para 23 puntos

80-50

Cansastón de Pacheco, que engañó a su defensor con una gran finta

78-50

Dos más uno ahora de Garino. Es parcial de 3-12 para el Estu

78-47

Buen dos más uno de Silverio, que anotó el adicional para irse a los 10 puntos

78-44

Responde Thiam con la media distancia

76-44

Buena canasta de Silverio

75-38

Canasta fácil a la contra de Cremo, otra asistencia de Cuevas, son 9 ya para él

73-38

TRIIIIPLE de Guillem Jou. Qué salida de vestuarios, qué partido, qué acierto sobrenatural del catalán y del equipo naranja en general. Lo para Toni Ten

70-38

Suuuma y sigue, ahora Cremo se sube al barco de los triples

67-36

Canastón a aro pasado de Mus Barro

65-33

Y ooooootr triple desde la esquina de Guillem Jou, responde con otro Sergio García

62-33

Jou inaugura el marcador del tercer cuarto con un triple

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro

Descanso

Asistencia

6.012 personas hoy en el Coliseum de A Coruña, la mejor entrada de lo que va de temporada

Descanso

Estadísticas

El máximo anotador del partido es Guillem Jou con 11 puntos. En el Leyma han anotado todos salvo Macachi y Brnovic. Cuevas lleva 6 asistencias y Jacobo 5 rebotes

2Q

Final

Descanso en el Coliseum. Es una exhibición lo que se está viviendo en A Coruña. El Leyma se va al vestuario con 26 puntos de ventaja, 59-33

">

59-33

Triiiiiple de Caio Pacheco

56-30

Y llegó SúperJacobo para frenar la sequía desde la esquina. Triiiiple del madrileño

53-30

Canasta a la contra de Sergi, en zona 3-2 ahora el Estu ante 5 errores consecutivos desde el triple del Leyma

53-28

Canasta de McGrew en rebote ofensivo. No le ha gustado a Carles Marco, que pide su primer tiempo muerto del partido

53-26

Dos más uno de Sergi García, que le sacó la falta a Brnovic. Falla el adicional

53-24

Estuvo muy listo ahora Thiam en la pelea por el rebote ofensivo, lo que permitió el mate de Diop. Protestó Toni Ten y se llevó una técnica de la que Cremo anotó el tiro libre

50-24

Triiiiiiple de Guillem Jou desde la esquina. 11 puntos para el catalán

47-22

Y dos más uno de Radoncic, que le sacó la falta a Sergi García debajo del aro. Falló el adicional

45-22

Y OOOOOTRO TRIPLE. Jorgensen pone el +23 (máxima del partido) y fuerza el segundo tiempo muerto de Toni Ten. Está en 9/12 el Leyma desde el 6,75

42-22

Triiiiple de Pacheco

39-22

Recuperaba los 20 de ventaja el Leyma gracias a Radoncic, pero respondió Giovanetti con un triple

37-19

Vuelve a empezar el cuarto con mate el Básquet Coruña, ahora de Mus Barro

2Q

Inicio 

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Radoncic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto! Exhibición ofensiva de un Básquet Coruña que se ha ido hasta el 35-19 en los primeros diez minutos con unos porcentajes de acierto espectaculares

">

35-17

Dos tiros libres dentro para Silverio

35-15

VEINTE arriba el Leyma. Triple desde su casa de Cuevas

32-13

Suma y sigue el Leyma, oooootro triple para Cremo

29-13

Primer triple del Estu, acierta Silverio al octavo intento

29-10

Ahora es Thiam quien acierta desde la media distancia. 29 puntos y todavía quedan 2:27 del primer cuarto. Exhibición ofensiva del Leyma

27-10

Y oooootro triple para el Leyma, ahora es Cremo quien acierta desde la esquina

24-10

Canasta de Thiam bajo el aro tras rebote ofensivo

22-10

Triiiiiiiiiple de Guillem Jou en acción de pick&pop con Dídac. Se va 12 arriba el Leyma y lo tiene que parar Toni Ten, que ve como su equipo está en 0/5 en triples y con 3 pérdidas

19-10

Y otros dos para Jacobo desde la media distancia

17-8

Triiiiiiple de Jacobo. Está buscando mucho el Leyma el lado débil

14-8

Canastón en penetración de Diop

12-8

Asistencia top de McGrew para la bandeja de Garino

12-6

Movió muy bien la bola ahora el Estu para encontrar a Asier bajo el aro, pero respondió con una acción igual el Leyma para el triple de Jorgensen

9-4

Canasta a la contra de Jorgensen, que se aprovechó de un mal pase de Sergi García

7-4

A la línea Guillem Jou, que recibió falta tirando un triple desde la esquina de nuevo. Anotó dos de los tres lanzamientos

5-4

Canastón de Garino, que aguantó a la perfección los contactos de la defensa coruñesa

5-2

Canasta fácil de McGrew en una jugada ensayada de saque de fondo

5-0

Triiiiple de Guillem Jou desde la esquina

2-0

La primera para abajo! Matazo de Dino Radoncic para inaugurar el partido

1Q

Inicio

Arranca el partido en el Coliseum! La primera posesión será para el Leyma

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Básquet Coruña empezará con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Barro. Por parte de Estudiantes jugarán Sergi García, Salin, Garino, González y McGrew

Previa

Fichajes

El Estu se reforzó ayer mismo ante su plaga de bajas con la incorporación de Robert Stumbris, aunque no debutará todavía hoy. El letón se desvinculó hace un mes de Melilla

Stumbris defiende a Radoncic en el Leyma-Melilla
Stumbris defiende a Radoncic en el Leyma-Melilla
Javier Alborés
Previa

A pista

A pista los jugadores del Leyma!!

">
Previa

Uno más

En ese partido se volvió a ver la mejor versión de Danilo Brnovic, que se fue hasta los 13 puntos con grandes porcentajes de acierto

Imagen de archivo de Danilo Brnovic
Imagen de archivo de Danilo Brnovic
Carlota Blanco
Previa

Partido anterior

Hace una semana, el Leyma venció a domicilio al Palmer dejando encarrilado el encuentro en el primer cuarto

Paul Jorgensen fue el más valorado del Leyma en la pista del palmer
Paul Jorgensen fue el más valorado del Leyma en la pista del palmer
Palmer Basket
Preiva

Entrevista

Esta semana en DXT Campeón hemos entrevistado a uno de los jugadores en forma del Básquet Coruña como es Joe Cremo, que ha dejado varias reflexiones interesantes sobre su temporada personal y la del equipo

Joe Cremo posa para DXT Campeón en el Coliseum
Joe Cremo posa para DXT Campeón en el Coliseum
Patricia G. Fraga
Previa

La jornada

Esta jornada no juega Obradoiro, pero hay otra serie de partidazos de altos vuelos

Previa

Carles Marco

Os dejamos las declaraciones de Carles Marco en la rueda de prensa previa al partido

Carles Marco durante la rueda de prensa
Carles Marco durante la rueda de prensa
R. A.
Previa

Enfermería

Estudiantes llega en cuadro a este partido, con las bajas de Lotanna Nwogbo, Jayson Granger, Petit Niang, Hugo López y Juampi Vaulet. Esta es su convocatoria

">
Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Estudiatnes? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 22 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Estudiantes

">

