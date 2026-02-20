El uno x uno del Básquet Coruña ante Estudiantes: Guillem Jou fue el mejor

Guillem Jou entra al rebote J, ALBORÉS

Una nueva victoria coral del Básquet Coruña, pero también con protagonistas destacados. Esta vez el MVP fue el alero catalán Guillem Jou.

Cuevas 9. Sumó apenas cinco puntos, pero la valoracion se disparó a 16 (once asistencias) en un poco menos de veinte minutos de juego. No hay estadística que mida la fiereza y el ritmo que le da al equipo. Siempre marca diferencias.

Jorgensen. 8. Por momentos recupero su mejor versión, fino en el triple (tres de cuatro), no castigó en las penetraciones como suele hacerlo. Va a más y el equipo le necesita.

Jou. 10. Excepcional. Siempre está para lo grueso, pero ayer estuvo también para lo fino. 23 puntos y 23 de valoración. No tiró de dos, pero lo hizo diez veces en el triple y anotó en siete ocasiones y los dos puntos restantes llegaron desde el tiro libre tras un triple en el que le hicieron falta.

Radoncic. 9. Pilotó el excelente inicio del equipo, siempre aplicado en todas las facetas del juego. Falla muy pocos tiros y esa buena selección la agradece cualquier equipo

Pacheco. 8. En un tono menor a otras ocasiones, pero tuvo también sus instantes de protagonismo sobre todo en el pase.

Brnovic. 7. Le costó entrar en el partido, pero anotó dos triples entre el jolgorio generalizado. Quiere dar más.

Diop. 7. Esta vez no anotó (apenas cuatro puntos y un 2 de 8 en el tiro), pero aportó en defensa y en el rebote (siete capturas, el que más del equipo). Quince minutos en pista.

Macachi Braz. 6. El angoleño disfrutó de algo más de 4 minutos y nada más entrar al partido capturó un rebote en ataque y anotó. Falló el triple final, que ya hubiera sido el acabose.

Cremo. 9. Asesino silencioso. Tres de cuatro en el triple y dos de tres en el resto de intentos. Cinco asistencias. 18 de valoración. Dio siempre continuidad. Está en su mejor momento del año.

Barro. 9. Gobernó la zona y pareció por momentos hasta sobrado. Aplicado en defensa y con poderío en el rebote.

Thiam. 9. Entró pleno de vigor y levantó al público de sus asientos con un tapón estratosférico. Le dio al equipo un plus que evitó que decayese. Siempre fino en el tiro desde el rango que domina, cuatro metros.

Jacobo Díaz. 9. Estuvo en pista en los mejores momentos del equipo, también acertado en el triple, ayudó bajo tableros con seis importantes rebotes.