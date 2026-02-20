Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El uno x uno del Básquet Coruña ante Estudiantes: Guillem Jou fue el mejor

El alero exManresa sumó 23 puntos y solo intentó tiros de tres puntos

Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
20/02/2026 23:11
Guillem Jou entra al rebote
Guillem Jou entra al rebote
J, ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una nueva victoria coral del Básquet Coruña, pero también con protagonistas destacados. Esta vez el MVP fue el alero catalán Guillem Jou.

Cuevas 9. Sumó apenas cinco puntos, pero la valoracion se disparó a 16 (once asistencias) en un poco menos de veinte minutos de juego. No hay estadística que mida la fiereza y el ritmo que le da al equipo. Siempre marca diferencias.

Jorgensen. 8. Por momentos recupero su mejor versión, fino en el triple (tres de cuatro), no castigó en las penetraciones como suele hacerlo. Va a más y el equipo le necesita.

Jou. 10. Excepcional. Siempre está para lo grueso, pero ayer estuvo también para lo fino. 23 puntos y 23 de valoración. No tiró de dos, pero lo hizo diez veces en el triple y anotó en siete ocasiones y los dos puntos restantes llegaron desde el tiro libre tras un triple en el que le hicieron falta.

Radoncic. 9. Pilotó el excelente inicio del equipo, siempre aplicado en todas las facetas del juego. Falla muy pocos tiros y esa buena selección la agradece cualquier equipo

Pacheco. 8. En un tono menor a otras ocasiones, pero tuvo también sus instantes de protagonismo sobre todo en el pase.

Brnovic. 7. Le costó entrar en el partido, pero anotó dos triples entre el jolgorio generalizado. Quiere dar más. 

Diop. 7. Esta vez no anotó (apenas cuatro puntos y un 2 de 8 en el tiro), pero aportó en defensa y en el rebote (siete capturas, el que más del equipo). Quince minutos en pista.

Macachi Braz. 6. El angoleño disfrutó de algo más de 4 minutos y nada más entrar al partido capturó un rebote en ataque y anotó. Falló el triple final, que ya hubiera sido el acabose.

Cremo. 9. Asesino silencioso. Tres de cuatro en el triple y dos de tres en el resto de intentos. Cinco asistencias. 18 de valoración. Dio siempre continuidad. Está en su mejor momento del año.

Barro. 9. Gobernó la zona y pareció por momentos hasta sobrado. Aplicado en defensa y con poderío en el rebote.

Thiam. 9. Entró pleno de vigor y levantó al público de sus asientos con un tapón estratosférico. Le dio al equipo un plus que evitó que decayese. Siempre fino en el tiro desde el rango que domina, cuatro metros.

Jacobo Díaz. 9. Estuvo en pista en los mejores momentos del equipo, también acertado en el triple, ayudó bajo tableros con seis importantes rebotes.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dino Radoncic hace un mate contra Estudiantes

El Básquet Coruña acecha a la historia
Raúl Ameneiro
Carles Marco durante el Leyma-Estudiantes

Carles Marco: "La identidad es lo que hace que este equipo esté siendo especial"
Raúl Ameneiro
Guillem Jou entra al rebote

El uno x uno del Básquet Coruña ante Estudiantes: Guillem Jou fue el mejor
Juan L. Cudeiro
Diop rescata la pelota en un instante del partido ante Estudiantes

Inolvidable exhibición del Leyma ante un histórico del baloncesto español (105-82)
Juan L. Cudeiro