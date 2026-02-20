El Básquet Coruña acecha a la historia

Dino Radoncic hace un mate contra Estudiantes Javier Alborés

Con 21 partidos disputados, ya no se puede hablar de inicio de campaña. Por lo tanto, la temporada del Básquet Coruña hasta ahora está siendo ya no espectacular, sino histórica al máximo nivel. De esos 21 encuentros, el equipo herculino ha ganado veinte, el último de ellos anoche en el Coliseum contra un Estudiantes mermado por las lesiones. Ese único 'pero' en el camino llegó contra el que es ahora mismo el máximo rival por el ascenso directo, el Obradoiro, en un derbi de altos vuelos en el Multiusos Fontes do Sar el pasado 28 de diciembre.

Inolvidable exhibición del Leyma ante un histórico del baloncesto español (105-82) Más información

Con todo esto, el Leyma acumula un espectacular récord de 20 victorias y tan solo una derrota. O lo que es lo mismo, a tan solo una victoria de superar el mejor arranque de la historia de la categoría, obra de San Pablo Burgos la campaña pasada. El equipo burgalés firmó la mejor temporada regular de la historia de la Primera FEB (y antigua LEB Oro) con 32 victorias y apenas 2 derrotas en su casillero final.

Para llegar a esas cifras, ganaron, al igual que el Leyma 2025-26, 20 de sus 21 primeros encuentros. San Pablo cayó con 20-1 en la jornada 22. El destino tiene un extraño sentido del humor y ha querido enrevesar esta casualidad un poquito más. Burgos perdió ese partido número 22 contra Alicante por un ajustado resultado de 90-88. Y, casualidades de la vida, precisamente Alicante será el próximo rival del Básquet Coruña dentro de dos semanas. Esto implica que el equipo dirigido por Carles Marco podrá superar el récord de San Pablo Burgos contra el mismo equipo que evitó hace alrededor de un año que fuese más allá.

Así fue el Leyma Básquet Coruña 105-82 Estudiantes Más información

Por seguir con las casualidades, en ese equipo de San Pablo estaban los hoy naranjas Dídac Cuevas y Joe Cremo. De hecho, la presente es la tercera temporada que el estadounidense empieza con un récord de 19-1 tras la pasada y la 2022-23 con Tizona en LEB Plata.

Desde hoy, el Básquet Coruña tendrá más de quince días para descansar y preparar ese partido que puede pasar a la historia del club y de la categoría. Por el medio, un parón por ventanas FIBA en el que Carles Marco espera no perder a ningún pasajero de su tren. Con sus selecciones viajarán mañana domingo tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico. Román Gómez (ayudante) y Macachi Braz estarán con Angola, Caio Pacheco con Brasil y Dino Radoncic con Montenegro. El resto se quedarán en A Coruña a las órdenes de su timonel, un Carles Marco que continúa escribiendo capítulos en letras doradas en la historia del club coruñés.