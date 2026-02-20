Duelos de playoff en la jornada de descanso para el Obradoiro

Vrankic lanza a canasta durante el partido contra Palmer Palencia Baloncesto

El principal rival por el ascenso directo del Básquet Coruña no jugará este fin de semana. La jornada será la segunda y última que el Obradoiro descanse esta temporada por lo que, sumado al parón por ventanas FIBA, los santiagueses no competirán de nuevo en Primera FEB hasta el fin de semana del 6 de marzo.

Una circunstancia que podría aprovechar el Leyma para ampliar la ventaja con su principal perseguidor hasta las tres victorias. Si bien es cierto que esa distancia sería virtual, la jornada que los naranjas descansarán será la última, por lo que, de ganar, esa victoria ‘extra’ se verá reflejada en la tabla clasificatoria hasta la fecha final de la temporada 2025-26.

En lo que es la jornada 22 en sí, el fin de semana podría perfectamente ser de unos playoff de ascenso. Además del Básquet Coruña-Estudiantes hay otros dos encuentros que miden a equipos ubicados en el top-8 de la competición. Palencia recibe esta noche (21.00 horas) a Fuenlabrada en busca de una sexta victoria consecutiva que les termine de afianzar en la tercera plaza de la tabla. Mañana será el turno de uno de los equipos de moda de la liga como es Menorca, que visita la cancha de Alicante a partir de las 19.00 horas en busca de igualar en victorias a sus rivales.

La jornada de hoy viernes la completan Tizona y Oviedo (20.45 horas). Los burgaleses, que acumulan tres derrotas de manera consecutiva, quieren alejarse de los puestos de descenso, que ahora mismo tienen a dos victorias de distancia. Por su parte, Oviedo está empatado a nueve victorias con otros cuatro equipos en la pelea por la última plaza de playoff. Una batalla en la que están también metidos Ourense y Palma, que se miden mañana (19.00 horas) en el Paco Paz por ver quién de los dos suma su décimo triunfo de la temporada.

A la misma hora (19.00 de mañana) habrá un duelo clave en la zona baja de la clasificación. El penúltimo, Palmer, visita al equipo que marca la salvación, Cartagena. Una victoria a domicilio acercaría a los baleares a tan solo un triunfo de distancia, mientras que una derrota les complicaría todavía más su empresa de intentar mantenerse en Primera FEB un año más.

Otro de los equipos de moda del tramo más reciente de la temporada es el Gipuzkoa Basket de Sergio García. A pesar de haber caído la semana pasada contra Cantabria, los vascos acumulan 12 victorias y 8 derrotas para estar empatados por la cuarta plaza. Para continuar en esa pelea, deberá imponerse al siempre combativo Zamora en el pabellón Ángel Nieto (mañana 19.30 horas).

Cerrará la jornada número 22 el Melilla-Cantabria, que se jugará el domingo a las 18.00 horas. El colista recibe a un Cantabria que viene de ganar precisamente a Gipuzkoa por un ajustado 91-90. Los norteafricanos plantaron cara durante muchos minutos al Obradoiro hace una semana, pero el partido se les terminó haciendo largo y Westermann lo sentenció desde el triple.