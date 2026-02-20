Carles Marco: "La identidad es lo que hace que este equipo esté siendo especial"

Carles Marco y Román Gómez durante el Leyma-Estudiantes Javier Alborés

Suma y sigue el Básquet Coruña, que este viernes pasó por encima de un Estudiantes que, a pesar de las bajas, no fue capaz de plantar cara en el Coliseum. Una gran salida al partido y un espectacular acierto exterior dinamitaron el encuentro a favor de los naranjas. Así vieron el choque los entrenadores, Carles Marco y Toni Ten.

Carles Marco

Análisis. "Felicitar a nuestra afición por el ambientazo, que así han salido los chicos. Espero que en los siete partidos que quedan siga así la cosa. Hemos entrado al partido con mucha energía, haciendo bien las cosas, y hoy sí hemos estado acertados y pasando bien la pelota. Hemos tenido energía en los dos lados. Cuando jugamos a este nivel, y más en casa, podemos hacer buenos partidos. Hoy ha sido así. En líneas generales ha sido perfecto cómo nos hemos pasado el balón, cómo hemos leído las defensas de Estudiantes, cuando habíamos practicado solo la de Ourense. Hemos castigado donde teníamos que castigar. Muy contento y que los que se van vuelvan sanos. Prepararnos bien para lo que nos queda".

Ganar a Estudiantes. "Es una victoria más. Encontrar otra vez buenas sensaciones en casa, contra Zamora estuvimos atascados y hoy hemos fluido. Intentar que esto nos sirva para los siete que quedan en casa. Cuando entrenamos bien, podemos salir contra un rival como Estudiantes y disfrutar sufriendo".

Hambre. "Hoy se unió todo. La energía que solemos tener (hoy un poquito más por el ambiente, por ser Estudiantes...) y hemos estado concentrados y hemos metido los tiros desde el principio. Que eso ayuda".

Afición. "De lo que yo pensaba en mi mente al principio era enganchar a la gente. Los socios hicieron un esfuerzo por volver al Coliseum después de un año duro de resultados. Luego, si ganas, todo suma, pero el que tengamos cada vez más personas que les guste como jugamos, era el primer paso. Luego, si ganamos, mucho mejor, pero la identidad es lo que creo que hace que este equipo esté siendo especial y estemos enganchando a la gente".

Ascenso cosa de dos. "Palencia está jugando increíble, aunque lleven seis derrotas. Nosotros podemos fallar, Obradoiro puede fallar, pero que fallemos los dos es difícil, aunque nunca se sabe. No hay que pensar mucho en eso. Hay que pensar en prepararnos bien cada semana. Lo mejor es seguir nuestro camino, que cuidemos a la gente y estén sanos".

Triples liberados. "Hasta que no nos han hecho la zona no nos hemos parado. Lo que hemos hecho muy bien es la ocupación de espacios, hemos abierto el campo y hemos tenido esas lecturas para encontrar tiros liberados. Ha sido nuestra ocupación de espacios y el no pararnos, seguir corriendo. Así ha sido hasta que hemos desajustado las defensas".

Ramadán de Diop, Thiam y Barro. "Se gestiona teniendo un servicio médico y de fisios buenos. Pensando desde hace tiempo en la planificación. Son jugadores que lo hacen a rajatabla. Llevaban tres días, pero veremos dentro de 20. Tenemos que darles cariño y cuidarles, pero para eso tenemos un gran cuerpo técnico, médico y físico. Espero tener a los tres a tope. Lo importante es que puedan entrenar, se cuiden y no pase nada".

Toni Ten

Análisis."Se nos ha ido muy pronto el partido. Sabíamos que después de rebote y de pérdida son el mejor equipo con diferencia y que a ese ritmo era imposible competir con nuestras circunstancias. Queríamos defender esa línea de tres y no ha sido posible. El primer cuarto ha condicionado nuestras posibilidades de competir. El inicio ha marcado muchísimo. Ahí hemos tenido un pequeño bajón y se han ido 25 arriba y el partido ha tenido poca historia. Intentamos controlar el ritmo de partido a partir de anotar, pero cuando no hemos podido son un equipo terriblemente bueno en muchas cosas como castigar ese tipo de acciones. Una de las cosas que también son positivas es que no se nos ha lesionado nadie. Me hubiera gustado competir más minutos, pero no ha sido posible por el inicio. No recuperamos a nadie la semana que viene, pero la siguiente es posible que recuperemos a una o dos personas. Tenemos 3 meses por delante para recomponer al equipo. Somos conscientes de cómo estamos y de que nos queda mucho trabajo por delante".

Triples liberados del Leyma. "Hemos liberado demasiados tiros. Hemos cambiado la defensa varias veces y ajustar, pero desde el pick&roll venía todo. Hacen el campo muy grande y algo teníamos que llegar a aceptar. La clave ha estado en el parcial de esos primeros 15 minutos".

Cambios de defensa. "Queríamos generar dudas. Hemos ido cambiando, pero más que los cambios defensivos, queríamos bajar el ritmo del partido. Para eso tenemos dos opciones, metiendo o intentando que los balances defensivos sean buenos. En ninguna defensa de la primera parte hemos aguantado los duelos en 1vs1 y no liberar triples".

Bajas. "Te influye por la capacidad que tiene el equipo de jugar a un ritmo alto para competir y emocionalmente, evidentemente. Intentas sacar lo mejor de ti, pero son muchos palos ya. Hay un momento en que no puedes dar un paso adelante porque no tienes capacidad. El equipo está tocado emocionalmente, pero no porque no hagamos bien las cosas, está tocado porque ves que quieres competir y no llegas. Tiene una solución que es ir recuperando gente".

Emoción. "Tristes no estamos, pero a veces quieres correr a una velocidad que tu coche no lo permite. Más que triste, a veces te frustras cuando no salen las cosas. Con muchas ganas de seguir adelante. Vamos a olvidar febrero y sacar lo poquito bueno que ha tenido para hacer los 3 mejores meses de nuestra vida.

Playoff. "Hay que meterse. Para llegar ahí, nuestra opción es recuperar gente y volver a jugar bien al baloncesto. Mi cabeza está ahí. En recuperar gente, adaptar al nuevo fichaje y adaptar a la gente que va a ir entrando. Está muy bien ser segundos, pero hay que entrar y entrar de la mejor manera posible. Con buen ritmo, buen nivel, buen juego y haciendo bien las cosas.