Básquet Coruña

Stumbris refuerza a Estudiantes antes de visitar al Básquet Coruña

El alero letón llega tras desvincularse de Melilla, con quien ya jugó en el Coliseum en noviembre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/02/2026 11:34
Stumbris defiende a Radoncic en el Leyma-Melilla
Javier Alborés
El Estudiantes, rival de mañana del Básquet Coruña, se ha reforzado con un fichaje de última hora antes de visitar el Coliseum herculino. El equipo colegial ha anunciado este jueves la incorporación de Robert Stumbris, ala-pívot letón de 1,99 metros de altura. 

Joe Cremo posa para DXT Campeón en el Coliseum

Joe Cremo: "Nadie espera más de mí que yo mismo"

Más información

Stumbris llega libre a Estudiantes tras haberse desvinculado de Melilla, equipo con el que empezó la presente temporada en Primera FEB, hace un mes. Con el equipo norteafricano visitó el Coliseum el pasado mes de noviembre en un partido que acabó con victoria naranja por 101-89. En ese choque, el letón consiguió anotar 8 puntos con un 3/9 en tiros durante más de 22 minutos sobre la pista.

Todo hace apuntar que Robert Stumbris podría debutar con Estudiantes mañana mismo, por lo que sería el segundo jugador rival que visita el Coliseum con dos equipos distintos esta temporada tras Alessandro Scariolo. 

Estudiantes acomete este fichaje en un momento delicado en cuanto a lesiones, ya que cuenta con tres bajas sensibles en Jayson Granger, Lotanna Nwogbo y Juampi Vaulet, que se suman a la del joven Hugo López. Ninguno de ellos estará mañana frente al Leyma, según ha confirmado el propio club colegial, pero sí podría estar Stumbris, que ya sabe lo que es ascender a ACB, algo que consiguió el año pasado con San Pablo Burgos junto a los naranjas Dídac Cuevas y Joe Cremo.

