Joe Cremo: "Nadie espera más de mí que yo mismo"

Joe Cremo (Scotia, Nueva York, Estados Unidos, 1996) llegó este verano al Básquet Coruña con el cartel de jugador importante en el proyecto de regresar a ACB. Tras un inicio algo ‘lento’ a nivel ofensivo, se ha afianzado como el tercer máximo anotador del equipo con 10,8 puntos por encuentro, además de haber sido líder en ataque en varios choques. Pero Cremo también aporta en otros aspectos del juego y en esos conocidos como 'intangibles', como la defensa, la mentalidad ganadora o el liderazgo.

Desde el mes de noviembre, Cremo ha pasado de promediar 4,5 a 9,7 créditos de valoración, subiendo 2,6 puntos de media y, lo más impresionante, pasando de un 26,6 a un 37% de acierto en triple. Sobre su evolución esta temporada, el gran rendimiento global del equipo y los años previos a su llegada al Leyma se ha sentado a charlar con DXT Campeón.

¿Cómo ha ido el entrenamiento de hoy?

Bien, fue corto, pero con una buena intensidad. Nos estamos preparando bien para Estudiantes, que va a ser un partido duro. Siempre intentamos competir entre nosotros, tenemos mucha gente que siempre quiere ganar en todo lo que hacemos, ya sea una competición de tiro o un 5 contra 5. Eso es bueno, es una competencia sana, pero todos queremos ganar y mejorar.

¿Cree que en esa mentalidad ganadora y competitiva está una de las claves de este equipo?

Sí, tenemos gente en el equipo que tiene hambre y ganas de mejorar y superarse cada día. Pero también sabemos que todos los partidos son duros en esta liga. Tenemos gente con experiencia y creo que es genial que entrenemos así de duro todos los días.

Esa mentalidad viene desde la pretemporada.

Muchos de nosotros jugamos juntos hace dos años en Tizona con Diego Ocampo y nuestra mentalidad era la misma: gente que quiere competir cada día en los entrenamientos y en los partidos. Y si perdemos, nos enfadamos un poco. Pero prefiero estar con gente que quiere ganar por encima de todo y competir cada día que con gente que no se preocupa mucho.

Con un grupo como este tienes la confianza de que en los partidos vas a tener la oportunidad de competir hasta el último minuto

¿Cómo ve el momento actual del equipo?

Bien. Obviamente, todo el mundo mira las victorias y derrotas, pero el día a día del grupo está siendo muy bueno. Disfrutamos entrenando , pero también estando juntos fuera de la pista, en el vestuario o viajando. Estamos en un buen momento y ojalá podamos seguir creciendo, porque los dos últimos partidos han sido duros y sabemos que podemos mejorar.

Esos partidos contra Oviedo y Zamora fueron parte de una semana de 3 encuentros, ¿cómo se gestiona?

Cuando tienes tan poco tiempo de descanso entre partidos se trata de estar preparado mentalmente, pero también de estar concentrado en el plan de partido que te da el cuerpo técnico e intentar ejecutarlo lo mejor posible. A veces, con los viajes, es más complicado, pero cuando estamos en casa es más fácil recuperarse y hacer el tratamiento con los fisios. Es tratar de mantener nuestro cuerpo y nuestra mente listos para hacer un buen partido.

Todos sabemos que hay un objetivo final, pero hay que dar muchos pasos para llegar a él

¿Se piensa en un objetivo a largo plazo o van día a día?

Todos sabemos que hay un objetivo final, pero hay que dar muchos pasos para llegar a él. Aunque ahora estemos en un buen momento, sabemos que las cosas pueden cambiar así que debemos intentar vivir en el momento e ir día a día.

¿Se esperaba este rendimiento colectivo antes de empezar la temporada?

No sé si esperaba que fuésemos a estar 19-1, pero sabía que teníamos un grupo que compite cada partido y siempre tiene oportunidades de ganar, especialmente con los cinco o seis que ya habíamos jugado juntos. A eso le añades el talento de la gente que vino más tarde e hizo un equipo más nuevo, pero todos tenemos hambre, ganas de conseguir más cosas y mejorar. Con un grupo como este tienes la confianza de que en los partidos vas a tener la oportunidad de competir hasta el último minuto.

De primeras se les colocaba un escalón por debajo de Obradoiro y Estudiantes, ¿eso les motivó?

Igual un poco. Cuando ves ese tipo de cosas en redes sociales o que hay equipos que firman jugadores con experiencia en ACB y Euroliga, eso hace que quieras competir aún más porque muchos de nosotros queremos estar en ese nivel. Pero al final estamos todos en la misma competición y peleamos por lo mismo.

No importa donde juegas o si el rival es Palmer, Zamora, Obradoiro o quien sea, cada partido es una guerra

Es la tercera vez en su carrera que consigue un 19-1 (Tizona 2022-23, San Pablo 2024-25 y Leyma 2025-26).

Creo que mucho de eso va en el grupo, en los compañeros que tenemos. Cuando tienes un buen vestuario, gente que se preocupa por los demás y quiere competir a diario, es más fácil salir a la pista y competir. Cuando tienes un entrenador con la mentalidad adecuada y aporta una estrategia clara de cómo quiere jugar es más fácil para nosotros.

¿Cuál cree que es la clave para que esta buena racha se mantenga de aquí a final de temporada?

Mantenerse humilde y en el momento. Ser consciente de que vas 19-1, pero aún no has conseguido nada. Mantenerse humilde y apreciar cada momento con los compañeros, creo que eso es, para mí, lo más importante. Me ayudó especialmente el año de Tizona que me lesioné. Me ayuda mucho ahora a intentar mantenerme en el momento.

¿Tienen la sensación de que el ascenso directo se decidirá entre ustedes y Obradoiro?

Teniendo la experiencia de los últimos años en la liga, las cosas cambian mucho y cualquier cosa puede pasar, nunca se sabe. Por suerte, de momento nos hemos mantenido sanos y espero que pueda seguir así, aunque las lesiones son parte del juego. Estudiantes, por ejemplo, ha tenido mala suerte con las lesiones y la gente igual espera que por ello este partido va a ser fácil, pero no es así. Va a ser muy duro. Aún con los que están fuera, siguen teniendo gente con experiencia en ACB y Euroliga. No puedes dar nada por sentado. Tenemos que tener la mentalidad adecuada y competir lo mejor que podamos.

Tengo compañeros aquí que son como familia para mí aunque esté lejos de casa

¿Qué es lo que hace que sea tan difícil ganar a este equipo?

Tenemos una rotación larga de doce jugadores que pueden jugar entre 10 y 20 minutos. Eso te da la confianza de que puede no ser tu día en anotación, pero igual es el de Paul, el de Danilo, el de Guillem o el de quien sea. Si ellos están anotando, entonces mi trabajo es defender y hacer cosas para ayudar al equipo a ganar. Cuando todo el mundo tiene esa mentalidad, eso ayuda.

¿Cree que a sus rivales se les hacen largos los partidos?

Espero que sí (risas), pero los otros equipos también tienen muchísimo talento y están bien entrenados. Tienes que estar preparado en cada partido, sobre todo cuando vas arriba. No importa donde juegas o si el rival es Palmer, Zamora, Obradoiro o quien sea, cada partido es una guerra.

Joe Cremo en el Coliseum ante Zamora Germán Barreiros

Contra Zamora dio esa sensación de que a ellos, los últimos minutos, se les hicieron cuesta arriba cuando ustedes subieron la intensidad.

Hubo un momento en el partido en el que tuvimos un tiempo muerto y nos dijimos los unos a los otros: 'Olvidémonos del ataque y vamos a defender como locos. Si competimos en defensa, seremos capaces de conseguir buenos ataques'. Nos intentamos centrar en eso. Olvidarnos del ataque. Si fallas un tiro, es un segundo del partido, pero lo que haces justo después es lo que realmente importa.

A principio de temporada me dijo que quería "ser un líder sobre la pista". Cuando no le estaban entrando los tiros, ¿se enfocó en ser un ejemplo en otros aspectos del juego?

Creo que a principio de temporada estaba forzando demasiado y no es realmente mi estilo. Necesito jugar dentro del esquema del equipo y no forzar tanto. Por suerte tengo compañeros que confían en mí y me dan confianza. Al mismo tiempo intentaba hacer otras cosas, porque siempre puedes ayudar al equipo de otras maneras.

Carles también demostró confianza en usted dándole titularidades y muchos minutos.

Carles se ha portado genial. Desde que hablamos en verano tuve una gran sensación sobre su idea de juego. Ha estado genial dándonos confianza a todos los jugadores. Puede que un día alguien no esté acertado o juegue menos minutos, pero Carles instala en ti esa confianza de que tienes que estar listo para coger tu oportunidad.

¿Cómo gestionó ese inicio de temporada sabiendo que había grandes expectativas puestas en usted? ¿Qué cambió?

Intenté dejar de forzar, encontrar mejores posiciones para ser agresivo y simplemente confiar en mi trabajo. Venir algo antes del entrenamiento o quedarme al acabar para trabajar en cosas que igual no estaban saliendo al principio de la temporada. Al final, no puedo centrarme en lo que alguien externo piense o quiera de mí. Siempre van a querer algo más, pero nadie espera más de mí que yo mismo. Es solo trabajar y mantenerse humilde.

Fue un jugador destacado en el instituto, ¿cómo recuerda esa etapa?

Ganamos dos campeonatos estatales seguidos con compañeros con los que llevaba jugando desde los cinco años. Fue un momento de cerrar círculos muy divertido. El entrenador nos entrenó desde que teníamos cinco años hasta los 18. Fue una buena manera de cerrar el círculo después de todos el trabajo que hicimos.

¿Cómo fue la experiencia de jugar NCAA en una universidad top como Villanova?

Fue genial. Mis números no fueron tan buenos como los años anteriores, pero pude ganar un título de conferencia e ir al torneo. Conocí a mi mujer allí y sigo yendo durante el verano, tengo una gran relación con la gente de allí. Tuve muchos altibajos, pero aprendí muchas cosas que creo que me han ayudado en mi carrera profesional.

Sube a redes publicaciones relacionadas con Villanova y sus excompañeros, ¿siguen en contacto?

Colin (Gillespie, jugador de los Phoenix Suns de la NBA) era mi compañero de habitación y Saddiq Bey (jugador de los New Orleans Pelicans de la NBA) también. Intento mantener el contacto con ellos, aunque están algo más ocupados que yo. Algunos de ellos estuvieron en mi boda. La universidad fue algo muy especial para mí y espero seguir teniendo una buena relación con esa etapa.

Después pasó por la liga de desarrollo de la NBA.

Sí, estuve rodeado de gente muy talentosa como Dzanan Musa o Justin Anderson. Fue una buena experiencia para mí con la que me di cuenta de que mi juego probablemente encajaba más en Europa, así que le di una oportunidad.

¿Por qué España?

Mi agente me dijo que había una oportunidad en España. Me dijo que igual no ganaba mucho dinero el primer año, pero que me gustó la oportunidad y, desde entonces, el baloncesto me ha tratado bien, cómo se juega aquí. Intento llevar mi carrera paso a paso y aportar mentalidad ganadora a cada equipo al que voy.

¿Espera llegar a ACB algún día?

Es algo que he hablado con muchos compañeros, sobre todo con Dídac (Cuevas), que hemos estado juntos cuatro años. Siempre hemos tenido ese sueño, pero somos conscientes de que se tienen que dar muchas cosas para que se haga realidad. Sabemos que aún nos quedan 11 o 12 partidos para conseguirlo, así que intento no pensar mucho en eso. Como he dicho, hay que mantenerse en el momento e intentar acabar la temporada con salud, compitiendo de la manera correcta.

Tiene un campamento de verano en Estados Unidos, ¿qué tal funciona?

Este va a ser el cuarto año que lo hago. El año pasado tuvimos alrededor de cien niños y fue una gran experiencia. Me encanta estar con niños en verano y ayudarles a mejorar un poco.

¿Qué es lo que más le gusta de A Coruña?

Desde que llegué me encantó la playa. Tener el mar justo al lado de mi piso es increíble, me encanta pasear y estar al lado del mar, aunque ahora mismo no pueda.

¿Hay algún sitio que le guste en especial para comer?

A mí y a mis compañeros nos gustan mucho Miss Maruja y Onda.

¿Cómo es un día libre en su vida?

Nos suele gustar ir a la Casa del Agua para hacer algo de recuperación y luego a desayunar. Luego voy a casa e intento hablar con mi mujer cuando sale del colegio (vive en EEUU) y también juego a videojuegos. Básicamente eso, intento pasar tiempo con mis compañeros.

¿Es duro estar lejos de su familia?

Por suerte tenemos FaceTime, pero me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos, así que sí, es duro, sobre todo en fechas festivas. Por suerte tengo compañeros aquí que son como familia para mí aunque esté lejos de casa.