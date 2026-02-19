Carles Marco: "Es motivante jugar contra un rival como Estudiantes"

Carles Marco durante la rueda de prensa R. A.

El Básquet Coruña vuelve al ruedo este viernes contra un rival histórico y de gran entidad como es Estudiantes. Lo hará en el Coliseum, ante su público y con la oportunidad de ampliar su ventaja con el Obradoiro (que descansa esta jornada) hasta las tres victorias de diferencia. El conjunto colegial llega con varios jugadores importantes de baja: Nwogbo, Granger y Vaulet, pero sigue contando con una de las mejores plantilla de la liga.

En una rueda de prensa en la que Carles Marco ha confirmado las convocatorias internacionales de Caio Pacheco (Brasil), Dino Radoncic (Montenegro), Macachi Braz y Román Gómez (ambos con Angola), el técnico catalán ha analizado el encuentro de mañana.

Bajas. Falta el entreno de hoy y el de mañana, esperamos no tener ninguna baja. No hemos entrenado mucho porque venimos de 3 partidos. El martes hubo algún jugador que no hizo el entreno pero desde ayer están todos.

Ventanas FIBA. Espero que no influya y que pensemos en lo más próximo, difícil e importante que es el partido contra Estudiantes. Román y 3 jugadores (Pacheco, Radoncic y Macachi) que se van el domingo. Luego queda un tercio sin parones, 11 partidos en muy poco tiempo.

El rival: No estamos en su piel. Escuché a Toni y no tienen mucha suerte con las lesiones. Me gustaría que vinieran todos, no es así. Todos tenemos problemas, ellos muchos, pero tenemos que intentar pensar en nosotros, que jugamos en casa con nuestra gente. Intentar mejorar cosas, jugar bien al baloncesto y no pensar mucho porque no estamos en la piel de ellos. Un rival como Estudiantes, que es un rival histórico, es motivante jugar contra ellos. Es un partido chulo de jugar y, a pesar de las bajas, tienen muy buenos jugadores, muchos de ellos internacionales. Hacemos bien en estar muy concentrados y motivados para jugar contra ellos.

Mala racha de Estudiantes. Me preocupa porque es el próximo rival y es dificilísimo y que nosotros estemos bien. Estoy convencido de que los jugadores van a salir a tope sea contra quien sea. Tenemos que preocuparnos en hacer el mejor partido posible pensando en las cosas que pueden hacer ellos con los jugadores que tengan. Nosotros mejorando cosas, como las pérdidas. Corremos mucho y el día de Palmer estuvimos acertados, pero perdimos muchos balones y no tuvimos esa cantidad de tiros que tenemos normalmente.

Ambiente. Ya es un plus el que tengamos en nuestra afición 5.000 de promedio en casa y cuantos más se apunten, mejor. Nos hace estar motivados porque jugamos para ellos y en esos momentos malos durante un partido pueden ayudarnos. Es muy motivante tener a la gente con nosotros y queremos intentar seguir enganchándola.

Importancia de haber seguido en el Coliseum. Tiene mucha importancia. En el día a día no están, pero son protagonistas. Desde el primer día me acuerdo en Vilagarcía que cuando vi nuestra entrada al pabellón fue alucinante. Que hayamos podido mantener esa masa social y jugar en el Coliseum hace muchas veces ganar partidos.

Las claves. La clave es mantener nuestra identidad, poder asegurar nuestro rebote defensivo y después de canasta poder correr. Jugar con ritmo y parar muchos focos de su equipo. Jugadores que juegan muy bien bloqueo directo, bloqueo indirecto… No podremos parar algunos de sus tiros, pero sí bajar su eficiencia. Si Salin tira incómodo, podremos bajar sus porcentajes, igual con Silverio, McGrew, Garino, etc. Intentar bajar su eficiencia en ataque. Son un equipo con muchas armas y mucha calidad. Nosotros tenemos que hacer mejor las cosas que hacemos cada día.

Ritmo del partido. Toni y su staff prepararán el partido y espero y preveo un partido donde podamos dominar nosotros el ritmo. Si no es así, tendremos más dificultades a la hora de competir contra ellos porque en el cinco para cinco son muy buenos. Nosotros somos buenos en todo lo contrario, corriendo y jugando con ritmo. Intentar imponer nuestra identidad, mentalidad y filosofía de juego. Ellos seguramente intentarán explotar sus puntos fuertes y destruir las armas del rival.