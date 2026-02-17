El Básquet Coruña mejora el ritmo de su propio ascenso

La plantilla del Básquet Coruña celebra con su afición la victoria contra Zamora en el Coliseum Germán Barreiros

La temporada del Básquet Coruña hasta el momento no está dejando indiferente a nadie. La reconstrucción total que decidió llevar a cabo el club el pasado verano hizo dudar a propios y ajenos de la capacidad del equipo de pelear por todo y contra todos. Sin embargo, el buque capitaneado por Carles Marco va viento en popa a toda vela y, tras 21 jornadas de liga, lidera la carrera por el ascenso a ACB con mano firme.

19 victorias y tan solo una derrota (jornada de descanso de por medio). Esos son los impresionantes registros del actual líder de Primera FEB. La única piedra con la que el Leyma ha ‘tropezado’ en liga esta temporada ha sido un Obradoiro que salió extramotivado al derbi del 28 de diciembre en el Multiusos Fontes do Sar. Y aun en ese encuentro, los naranjas no se quedaron lejos de ganar. Westermann liquidó el encuentro desde el triple, pero el resultado fue un más que ajustado 103-99 en uno de los mejores partidos de la temporada en la categoría de plata del baloncesto nacional.

El Leyma va bien encaminado hacia el anhelo de todos sus seguidores: el regreso a ACB. El anterior, y hasta el momento único, ascenso a la máxima división se produjo hace dos temporadas, en la 2023-24. Si nos retrotraemos a ese curso, a estas alturas el Básquet Coruña también estaba en los puestos de cabeza, pero no de la misma manera que ahora.

El equipo coruñés era segundo con 16 victorias (tres menos) y 4 derrotas (tres más) y acumulaba una racha de nueve triunfos consecutivos (ahora mismo son siete). Pero el Básquet Coruña 2025-26 no solo mejora a su predecesor en cuanto al récord, sino también en registros tanto ofensivos como defensivos. En ataque, los naranjas acumulan 1.847 puntos esta temporada, una media de 92,4 por encuentro, lo que supone el mejor registro de la liga. Hace dos años el dato también era el primero de la categoría, pero el acumulado registraba 52 puntos menos. En defensa, el Básquet Coruña de Carles Marco encaja 77,6 puntos por partido (1.552 en total y cuarto mejor dato), mientras que el de Epi permitía 81,25 (1.625 en total y cuarto peor registro de esa LEB Oro).

Diferencias entre esta temporada y la 2023-24 del Básquet Coruña

Tras la jornada 20 de la temporada 2023-24, el ascenso parecía que iba a ser cosa de dos. Estudiantes lideraba con un récord de 17-3 y el Leyma le seguía con 16-4, mientras que Tizona, Gipuzkoa y San Pablo se quedaban algo más atrás con 14-6. Una situación similar se vive en estos momentos, donde los herculinos son primeros con 19-1 y el Obra segundo con 17-3, mientras que sus perseguidores les miran de lejos con 14-6 (Palencia) y 12-8 (Alicante, Gipuzkoa, Fuenlabrada y Estudiantes).

Pero los precedentes de esa temporada mágica para el Leyma dicen que los primeros no se deben confiar. El Estu pasó de ser primero a acabar cuarto la fase regular tras una racha de 8-6. El Básquet Coruña acabó primero después de un 11-3, pero no ascendió, ni mucho menos, sobrado. Tuvo que esperar hasta la última jornada porque tanto San Pablo Burgos como Lleida se pusieron las pilas en el tramo final para quedarse a tan solo una victoria de distancia. Los burgaleses firmaron un 12-2 en ese final, mientras que los catalanes (que acabarían ascendiendo a través del playoff), tan solo perdieron un partido (13-1).

Sensaciones

Dentro del club parece instaurada la filosofía del ‘partido a partido’ y todavía no se quiere oír hablar de objetivos más allá del partido correspondiente a cada semana. Una manera de pensar y de trabajar que hasta el momento, y esto es innegable, ha dado sus frutos.

Carles Marco, Charlie Uzal y el resto del cuerpo técnico han sido capaces de construir un equipo que se ha ensamblado como un todo en tiempo récord y que, valga la redundancia, leva una temporada de récord.

Las sensaciones sobre la pista son sensacionales y así lo reflejan los resultados. Hasta en los días menos buenos el Leyma está siendo capaz de sacar la papeleta adelante. Pueden venir malos momentos, porque queda mucho, pero el ritmo de este equipo apunta a cotas muy altas.