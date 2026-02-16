El Básquet Coruña recupera la puntería

Guillem Jou durante el partido contra Palmer Palmer Basket

El Básquet Coruña volvió a ganar este domingo en Son Moix contra Palmer Basket y lo hizo recuperando algo que parecía haber perdido en los dos últimos partidos: la puntería desde más allá del arco.

Preguntado a este respecto tras el encuentro contra Zamora en el Coliseum el pasado viernes, Carles Marco afirmó lo siguiente: “Mérito a los equipos rivales que nos hacen tirar tiros malos y también hay un poco de nuestra ansiedad individual (creo) de encontrarse a gusto en la pista. Pero lo entiendo”.

En sus dos últimos encuentros antes de visitar a Palmer, el Básquet Coruña se encontró con problemas para acertar desde la línea de 6,75. Contra Oviedo el pasado fin de semana, los naranjas convirtieron 7 de sus 28 lanzamientos, un 25%, mientras que en el duelo contra Zamora firmaron un 6/26, lo que supone un acierto del 23%. A pesar de esos malos porcentajes, el Leyma fue capaz de sacar los dos compromisos adelante para mantenerse invicto en 2026. Como afirmó Carles, ese poco acierto se debe en gran parte a las defensas intensas que imprimieron tanto Oviedo como Zamora sobre el juego exterior coruñés, pero también hubo errores en tiros liberados.

Con esos avisos llegaba el Básquet Coruña a Son Moix, pero el equipo naranja salió más que acertado a la pista mallorquina. Los tres primeros triples que lanzaron Jorgensen y Cremo acabaron dentro de la red del aro de Palmer. El 24 del Leyma falló sus otros dos intentos, pero a la fiesta anotadora se sumó Guillem Jou para dejar en un 4/6 los lanzamientos de un cuarto que acabó con un parcial de 9-26 favorable a los coruñeses.

En el segundo cuarto, el Leyma estuvo inmaculado desde el 6,75 gracias a los aciertos de Jacobo Díaz, Danilo Brnovic y Joe Cremo para irse a los vestuarios con ventaja de 26-48 en el marcador. Tras el paso por los vestuarios bajó la intensidad, pero no el acierto naranja, que con los triples de Jou y Brnovic en acciones consecutivas logró su máxima ventaja del encuentro (41-66).

El porcentaje se redujo en el último período, donde tan solo acabó dentro uno de los cinco lanzamientos. Y precisamente fue el más complicado de todos, un triple a tablero desde más de ocho metros de Joe Cremo sobre la bocina de la posesión. En total, el Básquet Coruña anotó 10 de sus 17 intentos desde más allá del arco, lo que supone un acierto de casi un 60%.

El equipo coruñés bajó su volumen de tiro desde el triple, pero aumentó su porcentaje claramente para firmar una de sus mejores actuaciones de esta temporada en ese aspecto. Algo a lo que probablemente ha ayudado la defensa de Palmer, muy pasiva y relajada en exceso por momentos, dejando tirar con espacio, tiempo y libertad a los jugadores del Básquet Coruña.

El próximo rival del Leyma será un Estudiantes que llega al Coliseum en horas bajas. El equipo colegial empezó muy fuerte la temporada, pero se ha ido desinflando poco a poco para perder el tren del ascenso directo. Tras caer el sábado en el Paco Paz de Ourense, Estudiantes acumula ya tres derrotas de manera consecutiva. En el duelo contra el equipo ourensano no estuvieron por lesión ni Granger ni Nwogbo, por lo que habrá que estar pendientes de su evolución para saber si estarán disponibles de cara a este viernes.