Brnovic se vuelve a sumar a la causa del Básquet Coruña

Más allá de la victoria, la mejor noticia para el Básquet Coruña del encuentro contra Palmer Basket puede ser la actuación de Danilo Brnovic. En un partido en el que los doce jugadores del equipo lograron sumar puntos, el alero montenegrino consiguió anotar 13 puntos, la segunda mejor marca del Leyma en el choque, solo superada por los 14 de su compañeros Paul Jorgensen.

De hecho, esa marca de 13 puntos es la segunda mejor de Danilo Brnovic esta temporada con el Básquet Coruña en Primera FEB. Solo consiguió anotar más en la primera jornada liguera, cuando lideró la anotación de su equipo en el duelo contra Gipuzkoa con 14 puntos. En los dos siguientes partidos también superó la decena, con 10 contra Oviedo y 12 ante Menorca, pero desde entonces no había vuelto a lograr dobles dígitos en la competición liguera.

El buen inicio del montenegrino, que superaba los 17 minutos de media por encuentro, se vio cortado de raíz en la jornada 7 contra Estudiantes, cuando sufrió una lesión de tobillo a los tres minutos de salir a la pista. Brnovic no volvió a jugar con el Básquet Coruña hasta un mes más tarde, el 7 de diciembre en el Coliseum ante Palencia. En ese partido disputó 14 minutos, pero solo consiguió anotar 2 puntos y capturar 2 rebotes.

Danilo fue poco a poco perdiendo protagonismo en los siguientes partidos. Primero fue en la pista, donde apenas se atrevía a lanzar a canasta comparado con su primer tramo de temporada. Las sensaciones que dejaba, además, no eran las mismas en el resto de facetas del juego. Sin embargo, la sorpresa saltó en el Multiusos Fontes do Sar, cuando Carles Marco optó por darle tan solo 121 segundos de juego durante el derbi contra el Obradoiro en los que registró un -9 sobre la pista santiaguesa.

Brnovic volvió a superar la decena de minutos en las victorias cómodas del Básquet Coruña contra Cantabria y Palma, pero su minutaje fue de nuevo residual en los partidos apretados contra Alicante (seis), Oviedo (tres) y Zamora (cuatro). Si bien es cierto que este domingo contra Palmer el Básquet Coruña encarriló el triunfo en el primer cuarto, el montenegrino dejó su granito de arena para que el partido no se complicara en los siguientes treinta minutos. En ese primer período no anotó, pero consiguió robar un balón. Fue en el segundo en el que Danilo se puso las botas. Abrió su cuenta anotadora con un triple y luego sumó otros dos puntos. Pero la guinda la puso con un dos más uno con el que culminó una espectacular asistencia de Dídac Cuevas para irse al tiempo de descanso con 8 puntos, 2 rebotes y 10 créditos de valoración.

El montenegrino siguió aportando también en la segunda mitad, donde consiguió anotar otros 5 puntos para terminar el encuentro con 13 en total. Su carta de tiro fue casi perfecta, con tres aciertos en cuatro intentos de dos puntos y un dos de dos en los triples. A esto añadió 2 rebotes, 1 robo y 2 faltas recibidas.

Además, este domingo sí se volvió a ver a ese Danilo Brnovic hambriento, intenso y con muchas ganas de aportar sobre la pista. Una actuación que le puede servir al montenegrino para recuperar la confianza que había perdido tras su lesión. Algo que sería importantísimo para las aspiraciones del Básquet Coruña, que recuperaría a un activo valioso en su rotación.