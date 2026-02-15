Previa | El Leyma Coruña encara una gran oportunidad para recuperar sensaciones

Acción de Ilimane Diop en el duelo ante el Palmer en el Coliseum Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña encara este domingo (18.00 horas) un, sobre el papel compromiso muy asequible, la visita a uno de los dos equipos en puesto de descenso, un Palmer Basket con poco que ver, menos de la mitad, respecto al que inició la temporada y al que, en la jornada cuatro, cedió ante los de Carles Marco en el Coliseum por 91-75.

Está siendo un duro debut para el club mallorquín en la segunda categoría nacional, a la que accedió con cinco jugadores y el entrenador del histórico ascenso desde Segunda FEB, obtenido, además, por la vía más rápida, la directa.

El técnico, Marco Justo, fue el primero en salir. El grancanario, guía de la selección sub-18 masculina que el pasado verano se proclamó campeona de Europa, anunció su dimisión el 4 de noviembre. Renuncia que el club balear aceptó sin rechistar.

Ocupó su lugar un viejo conocido del baloncesto español, Lucas Victoriano, que como jugador pasó tanto por Primera FEB como por la ACB. Sin embargo, el argentino únicamente duró mes y medio en el banquillo. Su balance fue de 1-5 en liga.

La derrota que colmó el vaso no fue una derrota cualquiera. La directiva lo despidió después de caer en Son Moix por un humillante 45-115 contra el Obradoiro, el mayor margen en el marcador final de la historia de la competición nacida en 1996.

Tomó el testigo su ayudante, Juan Ignacio Díez de Acharán, quien a día de hoy presenta el mismo récord con que acabó Victoriano. El único triunfo, en la segunda jornada de 2026, por 73-76 en la cancha del Alega Cantabria.

Trituradora

Además de triturar entrenadores, el primer tramo del mal viaje iniciático del Palmer Basket se ha llevado por delante a la mitad de la plantilla que trabajó en la pretemporada.

Dos días después de la destitución del exbase criado en la cantera del Real Madrid llegó el hasta ahora último fichaje sobre la marcha. La irrupción estrella en esta Primera FEB. Nada más y nada menos que Phil Scrubb, miembro de la plantilla del Básquet Coruña en la ACB.

El escolta se está saliendo del mapa, pero el equipo sigue varado en el mismo lugar que cuando él aterrizó en la isla. Antes que el internacional canadiense llegaron cinco jugadores, el internacional colombiano Hansel Atencia, el internacional georgiano Duda Sanadze, Josh Roberts, Archange Izaw-Bolavie y Danny Agbelese. Este último solo jugó cuatro partidos de liga y uno de Copa de España.

Para hacer hueco a esta media docena fueron saliendo, por este orden, Lucas N’Guessan, Matt Frierson, Tray Hollowell –en principio llamado a ser una fuente importante, si no la más, de anotación–, Alessandro Scariolo –no abandonó Mallorca, ahora está en el Palma– e Ismael Massoud.

Demasiado movimiento... para seguir en la misma situación. El hecho de que desciendan dos y no tres, gracias a que hay en nómina 17 equipos, y que los rivales en la guerra por la salvación no estén demasiado lejos, y que tenga un partido menos disputado que ellos, hace que no todo esté perdido.

Pero para salir del pozo, el Palmer necesita bastante más que Scrubb (18,2 puntos, 3,0 rebotes y 6,3 asistencias), Atencia (12,7, 1,6 y 3,2) y Sanadze (11,8 y 1,8 rechaces).

Su juego interior, que forman Jesús Carralero, Josh Roberts, Golden Dike y Arcange Izaw-Bolavie no está aportando todo lo que debería. El último en llegar tampoco está respondiendo a las expectativas que puede generar un jugador cedido por un club ACB, el Manresa en el caso del belga de 2,10 metros, que está promediando unos modestos 5,1 puntos pero unos interesantes 6,2 rebotes.

En el ranking liguero de este último apartado manda el Básquet Coruña, mientras que su rival de este domingo es el tercer equipo que menos captura y, junto con su vecino el Palma y el Alega Cantabria, los únicos que no llegan a 30 por encuentro.

Los problemas del conjunto balear se extienden al ataque: 71,2 puntos por partido, la cifra más baja del campeonato. Su defensa, sin embargo, es 'solo' la cuarta más porosa. Y su tiro de tres, el tercero menos fiable.

Por culpa de esta última faceta, entre otras, ha sufrido mucho el líder destacado en los dos últimos partidos, en Oviedo y ante el Zamora. En ambos estuvo muy lejos de su mejor versión, pero los acabó sacando adelante por su carácter irreductible.

Por si acaso, y más que nada para evitar más sustos innecesarios, la de Son Moix es, a priori, una buena oportunidad para volver al buen camino. Y, si es posible, recuperando la puntería desde la larga distancia.