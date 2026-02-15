Mi cuenta

Básquet Coruña

En directo: Palmer Basket-Básquet Coruña

El Leyma busca mantener el pleno de victorias en 2026

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/02/2026 17:05
Instante del Palmer-Leyma de este domingo
Instante del Palmer-Leyma de este domingo
PALMER BASKET
Palmer Basket
47-68
Básquet Coruña
3Q

Final

Final del tercer cuarto. Bajó el pistón el Leyma, que llegará al último con una ventaja de 48-68 en el marcador tras una canasta de Thiam

47-66

Triiiiiple de Danilo, responde Feliu con otros dos

41-63

Otra vez Jou desde la esquinita

39-60

Canasta bajo el aro de Dike a la que responde con otra Mus Barro

37-58

Canasta de Mus Barro tras rebote ofensivo

35-54

Ooootro triple de Scrubb

32-52

Triple liberado para Scrubb

28-50

Anota Urdiain

26-50

Canasta fácil de Radoncic

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Thiam

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Paul Jorgensen es el máximo anotador del Básquet Coruña con 10 puntos, seguido de Brnovic con 8 y Jacobo con 7. Cuevas suma 4 asistencias, pero también 4 pérdidas de balón

Paul Jorgensen durante el Palmer-Leyma
Paul Jorgensen durante el Palmer-Leyma
Palmer Basket
2Q

Final

Descanso en Son Moix. Bajó la intensidad el Leyma al final y perdió varios balones, pero se va al vestuario por delante en el marcador: 26-48

24-48

Dos libres para Cuevas

24-46

Canasta marca de la casa de Phil Scrubb

22-46

Dos más uno de Danilo Brnovic tras un pase espectacular de Dídac. Anota el adicional el montenegrino

22-41

Cuatro puntos seguidos para Sanadze

20-41

Triiiple liberado de Joe Cremo

18-35

Primera canasta en el partido para Phil Scrubb con una penetración hasta la cocina. Lo para Carles Marco

16-35

Está teniendo muchísimas facilidades en ataque el Leyma. Anotó ahora Radoncic en rebote ofensivo, aunque responde Dike

14-33

Anota un triple desde la esquina Feliu

11-33

Triiiple liberado de Jacobo. Triplicando en el marcador el Leyma a su rival, que pide tiempo muerto

11-30

Dos más para Jorgensen, que está inspiradísimo en ataque

11-28

Buena canasta con finta y rectificado de Jacobo Díaz

2Q

Inicio

Sale el Leyma a pista con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Radoncic y Thiam

1Q

Final

Final del primer cuarto en Son Moix con un parcial de 0-9 para el Básquet Coruña, que domina por 9-26 el marcador

">

9-22

Suma Barro desde la línea de personal

9-20

Triiiiiple desde la esquina de Guillem Jou

9-17

Buena canasta de Roberts ante la defensa algo pasiva de barro

7-17

Canasta fácil tras rebote ofensivo de Palmer. No lo cerró Diop

3-15

Canasta a la tercera de Ily Diop bajo el aro

3-13

Triiiiple de Cremo. Diez arriba ya el Leyma, que aún no ha fallado desde el 6,75

3-10

Gorrazo ahora de de Izaw sobre Radoncic, que quería dejar el highlight de la tarde 

3-10

Triiiiiiiiiiiplazo de Jorgensen con stepback. 8 puntos seguidos para el italoamericano que fuerzan el tiempo muerto de Juan Ignacio Díez

La camiseta de Jorgensen en Son Moix
La camiseta de Jorgensen en Son Moix
Palmer Basket

3-7

Buena canasta de Jorgensen, que penetró por la zona con potencia

3-5

Se coloca Caio Pacheco como defensor principal de Phil Scrubb

3-5

Intercambio de triples entre Atencia y Jorgensen

0-2

Inaugura el marcador Abdou Thiam con un gran movimiento y tiro a media distancia

1Q

Inicio

Arranca el partido en Mallorca! La primera posesión será para el Leyma

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. Carles Marco opta de inicio por Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Thiam. Palmer empezará el partido con Atencia, Scrubb, Urdiain, Nuno Sá e Izaw

Previa

Claves

Contra Zamora, una de las claves de la victoria naranja estuvo en los lanzamientos de media distancia que fueron capaces de anotar los interiores ante la gran defensa sobre el juego exterior coruñés

Previa

Internacional

Caio Pacheco ha sido citado con Brasil para disputar la próxima fecha de las ventanas FIBA, la cual tendrá lugar durante el último fin de semana de febrero. La competición de Primera FEB se detendrá esos días

Caio Pacheco 'da una asistencia' en el reportaje gráfico para esta entrevista
Caio Pacheco 'da una asistencia' en el reportaje gráfico para esta entrevista
Carlota Blanco
Previa

Último partido

El Leyma sufrió de lo lindo para llevarse la victoria en su último encuentro contra un Zamora que le puso las cosas muy difíciles en el Coliseum

Previa

Carles Marco

Aquí las declaraciones de Carles Marco en la rueda de prensa previa a este encuentro

Carles Marco, durante el duelo en el Coliseum contra el CB Zamora
Carles Marco, durante el duelo en el Coliseum contra el CB Zamora
Germán Barreiros
Previa

Reencuentro

El Básquet Coruña se reencontrará hoy con Phil Scrubb, jugador naranja la temporada pasada que firmó con Palmer el pasado mes de enero. Desde entonces, el canadiense está siendo uno de los jugadores más destacados de toda la Primera FEB

Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora
Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora
Palmer Basket
Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Palmer? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Preiva

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 21 de Primera FEB entre Palmer y Básquet Coruña

">

