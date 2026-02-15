En directo: Palmer Basket-Básquet Coruña
El Leyma busca mantener el pleno de victorias en 2026
Final
Final del tercer cuarto. Bajó el pistón el Leyma, que llegará al último con una ventaja de 48-68 en el marcador tras una canasta de Thiam
47-66
Triiiiiple de Danilo, responde Feliu con otros dos
41-63
Otra vez Jou desde la esquinita
39-60
Canasta bajo el aro de Dike a la que responde con otra Mus Barro
37-58
Canasta de Mus Barro tras rebote ofensivo
35-54
Ooootro triple de Scrubb
32-52
Triple liberado para Scrubb
28-50
Anota Urdiain
26-50
Canasta fácil de Radoncic
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Thiam
Estadísticas
Al descanso, Paul Jorgensen es el máximo anotador del Básquet Coruña con 10 puntos, seguido de Brnovic con 8 y Jacobo con 7. Cuevas suma 4 asistencias, pero también 4 pérdidas de balón
Final
Descanso en Son Moix. Bajó la intensidad el Leyma al final y perdió varios balones, pero se va al vestuario por delante en el marcador: 26-48
24-48
Dos libres para Cuevas
24-46
Canasta marca de la casa de Phil Scrubb
22-46
Dos más uno de Danilo Brnovic tras un pase espectacular de Dídac. Anota el adicional el montenegrino
22-41
Cuatro puntos seguidos para Sanadze
20-41
Triiiple liberado de Joe Cremo
18-35
Primera canasta en el partido para Phil Scrubb con una penetración hasta la cocina. Lo para Carles Marco
16-35
Está teniendo muchísimas facilidades en ataque el Leyma. Anotó ahora Radoncic en rebote ofensivo, aunque responde Dike
14-33
Anota un triple desde la esquina Feliu
11-33
Triiiple liberado de Jacobo. Triplicando en el marcador el Leyma a su rival, que pide tiempo muerto
11-30
Dos más para Jorgensen, que está inspiradísimo en ataque
11-28
Buena canasta con finta y rectificado de Jacobo Díaz
Inicio
Sale el Leyma a pista con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Radoncic y Thiam
Final
Final del primer cuarto en Son Moix con un parcial de 0-9 para el Básquet Coruña, que domina por 9-26 el marcador
9-22
Suma Barro desde la línea de personal
9-20
Triiiiiple desde la esquina de Guillem Jou
9-17
Buena canasta de Roberts ante la defensa algo pasiva de barro
7-17
Canasta fácil tras rebote ofensivo de Palmer. No lo cerró Diop
3-15
Canasta a la tercera de Ily Diop bajo el aro
3-13
Triiiiple de Cremo. Diez arriba ya el Leyma, que aún no ha fallado desde el 6,75
3-10
Gorrazo ahora de de Izaw sobre Radoncic, que quería dejar el highlight de la tarde
3-10
Triiiiiiiiiiiplazo de Jorgensen con stepback. 8 puntos seguidos para el italoamericano que fuerzan el tiempo muerto de Juan Ignacio Díez
3-7
Buena canasta de Jorgensen, que penetró por la zona con potencia
3-5
Se coloca Caio Pacheco como defensor principal de Phil Scrubb
3-5
Intercambio de triples entre Atencia y Jorgensen
0-2
Inaugura el marcador Abdou Thiam con un gran movimiento y tiro a media distancia
Inicio
Arranca el partido en Mallorca! La primera posesión será para el Leyma
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. Carles Marco opta de inicio por Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Thiam. Palmer empezará el partido con Atencia, Scrubb, Urdiain, Nuno Sá e Izaw
Claves
Contra Zamora, una de las claves de la victoria naranja estuvo en los lanzamientos de media distancia que fueron capaces de anotar los interiores ante la gran defensa sobre el juego exterior coruñés
Internacional
Caio Pacheco ha sido citado con Brasil para disputar la próxima fecha de las ventanas FIBA, la cual tendrá lugar durante el último fin de semana de febrero. La competición de Primera FEB se detendrá esos días
Último partido
El Leyma sufrió de lo lindo para llevarse la victoria en su último encuentro contra un Zamora que le puso las cosas muy difíciles en el Coliseum
Carles Marco
Aquí las declaraciones de Carles Marco en la rueda de prensa previa a este encuentro
Reencuentro
El Básquet Coruña se reencontrará hoy con Phil Scrubb, jugador naranja la temporada pasada que firmó con Palmer el pasado mes de enero. Desde entonces, el canadiense está siendo uno de los jugadores más destacados de toda la Primera FEB
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Palmer? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 21 de Primera FEB entre Palmer y Básquet Coruña