Básquet Coruña

El uno x uno del Leyma Coruña contra el Palmer Basket

Paul Jorgensen y un resucitado Danilo Brnovic destacaron en la filas del líder en solitario de Primera FEB

Chaly Novo
Chaly Novo
15/02/2026 20:50
En un partido muy plácido, que no exigió demasiado a los hombres de Carles Marco, dos de ellos destacaron por encima del resto. Paul Jorgensen, devastador en el instrumental arranque, y Danilo Brnovic, que encontró en Mallorca la actuación que llevaba semanas buscando.

7 DÍDAC CUEVAS

Tal vez escocido por su mala carta de tiro en los dos partidos precedentes, el barcelonés solo lanzó una vez en Son Moix, donde regaló 7 canastas a sus compañeros e impuso su habitual ritmo alto. 

8 PAUL JORGENSEN 

El de New Jersey conectó sus dos primeros triples y eso le dio confianza. Firmó un muy buen 4 de 6 en tiros de dos y se aplicó en la defensa del balón. Robó dos (y medio) y la FEB se los robó a él. 

7 GUILLEM JOU 

En su línea de sobriedad y aportación en todo: 2 de 3 de los 6,75 metros, 2 rebotes, 3 asistencias, 1 balón recuperado y, como siempre, notable en defensa. 

7 DINO RADONCIC 

Partido sólido, uno más, del montenegrino, capaz de sumar mucho con muy poco. En Mallorca se prodigó poco en ataque (3 de 4), reboteó (3), asistió (2) y robó (1). 

6 CAIO PACHECO 

Flojo en ataque (1 de 4 en tiros de campo), en su haber hay que anotar una muy buena defensa al coco rival, el exnaranja Phil Scrubb, sobre todo cuando aún había algo en juego. Y dispensó 4 pases de canasta. 

8 DANILO BRNOVIC 

La redención del montenegrino. Intenso, acertado (3 de 4 en tiros de dos y 2 de 2 en triples), vertical y comprometido en defensa. El partido que necesitaba desde hacía semanas. 

7 ILIMANE DIOP 

Máximo reboteador del conjunto naranja, con 9 capturas, también pasó por el aro la mitad de sus 6 lanzamientos de dos. El partido no le exigió mucho más. 

5 MACACHI BRAZ 

El angoleño disfrutó de algo más de 4 minutos, tiempo en que anotó un lanzamiento y falló otro. 

6 JOE CREMO 

Más atinado desde la larga distancia (3 de 7, incluyendo una diana desde diez metros) que desde la media y corta (0 de 3). 

6 MUS BARRO 

Algo desenfocado en ataque en la primera mitad, hizo caja en la segunda, sobre todo en el periodo final, donde registró la mitad de sus 8 tantos. 

6 ABDOU THIAM 

El mejor de los tres pívots naranjas en defensa y el más certero en ataque (2 de 3), aunque, contrariamente a lo habitual, apenas contribuyó en la faceta reboteadora (1). 

6 JACOBO DÍAZ 

No estuvo especialmente acertado en los lanzamientos (3 de 8), aunque aportó mucho en rebote (6) y defensa.

