El Obra gana en Melilla para mantenerse a dos victorias de distancia

Se mantiene a dos victorias de distancia el Obradoiro del Básquet Coruña. El ascenso directo sigue pareciendo cosa de dos después del triunfo santiagués en el Javier Imbroda de Melilla por 70-92. El equipo norteafricano salió bien a la pista y se puso por delante en los primeros minutos, pero un buen final de cuarto obradoirista hizo que le diera la vuelta para conseguir una ventaja que no dejaría escapar.

El equipo dirigido por Diego Epifanio fue ampliando la diferencia en el marcador poco a poco hasta el último cuarto, donde Melilla tuvo un conato de remontada y se puso a 7. Sin embargo, fue entonces cuando apareció un espectacular Leo Westermann para dinamitar por completo el encuentro con dos triples seguidos, uno de ellos con adicional incluido. El base francés fue el máximo anotador de su equipo con 17 puntos, incluido un 4/4 en triples (todos ellos en el último cuarto).

El primer partido de la jornada fue el del tercer gallego de la categoría, un COB Ourense que provocó la tercera derrota consecutiva (103-97) del Estudiantes en un festival ofensivo por parte de ambos equipos. Por los gallegos seis jugadores superaron la decensa de puntos, con Rafa Lisboa sumando 20 y Kalscheur 19. En el Estu destacaron Silverio con 27 y Salin con 24 ante las bajas por lesión de Granger y el ex del Leyma Nwogbo. Ourense vuelve a aferrarse al playoff, mientras que los madrileños caen hasta la quinta plaza con un récord de 12-7.

Empatado a triunfos con Ourense está un Palma que cayó en casa por 69-76 con un Menorca lanzado. Ya son once victorias para ellos tras una gran actuación de Littleson (17 puntos).

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó Cantabria en el Vicente Trueba, donde se impuso por 91-90 a Gipuzkoa, que venía siendo uno de los equipos más en forma de toda la competición. A pesar del parcial de 22-29 en el último cuarto, los vascos no fueron capaces de cosechar un nuevo triunfoante los 27 puntos y 32 créditos de valoración de Regi Johnson para Cantabria.

Hasta los 30 de valoración se fue el ex del Leyma Ingus Jakovics con 23 puntos (8/12 en tiros), 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en la victoria de Palencia a domicilio contra Oviedo por 61-76.

Zamora, víctima el viernes pasado del Leyma en el Coliseum, consiguió darle la vuelta a un mal inicio de partido en Burgos para imponerse a Tizona por 93-101. Peris se fue hasta los 21 puntos, mientras que Álvaro Martínez aportó 18 puntos, 10 rebotes y 10 faltas recibidas para 28 créditos de valoración.

Uno de los partidos de la jornada era que enfrentaba a Fuenlabrada y Alicante en el Fernando Martín. De poco le sirvieron a los madrileños las actuaciones estelares de Iván Aurrecoechea (26 puntos, 16 rebotes y 41 de valoración) y Mateo Díaz (28 puntos, 7 asistencias y 35 de valoración), ya que terminaron cayendo por un ajustado 87-90. En Alicante los máximos anotadores fueron Polanco y el exnaranja Mike Torres, ambos con 18 puntos en su casillero.