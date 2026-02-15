El Leyma Coruña ejerce de líder en casa de penúltimo clasificado (65-85)

Paul Jorgensen fue el más valorado del Leyma en la pista del palmer Palmer Basket

El Leyma Básquet Coruña ejerció en Mallorca de lo que es, el líder en solitario de Primera FEB, ante un Palmer que también fue fiel a su condición de penúltimo clasificado, siendo desbordado de cabo a rabo por los de Carles Marco (65-85).

La diferencia entre el alegre primero y el atribulado décimo sexto quedó patente desde el salto inicial. Desde la primera canasta. De Thiam, desde tres metros y sin oposición alguna.

La respuesta de Atencia, desde el arco, fue un mero espejismo. Jorgensen, iluminado en el inicio del choque, enroscó dos, entre los cuales intercaló una penetración plena de potencia y clase.Tres aciertos que llevaron al técnico local, Juan Ignacio Díez de Acharán, a pedir el primer tiempo muerto.

Para nada. De regreso al rectángulo, dos nuevos golpes del Leyma: triple de Cremo y canasta de Diop después de palmear tres veces sin apenas oposición. Dos libres de Nuno Sá interrumpieron el parcial antes de que irrumpiera en cancha Roberts, que enlazó dos aciertos en la pintura (9-17).

Sin embargo, serían los dos últimos en el primer acto de un Palmer que pasó de agobiado a precipitado, a hacer cada uno la guerra por su cuenta. Mientras, el líder fue a lo suyo. Parcial final de 0-9, culminado con un triple de Jacobo Díaz desde la esquina izquierda. El madrileño tuvo tiempo para tomarse un café antes de ejecutar.

Un reflejo de la (no) defensa del equipo mallorquín en unos diez minutos inaugurales que el exnaranja Phil Scrubb -con números de máximo anotador, asistente y valorado de la liga- cerró en blanco (0 de 2 en tiros de campo).

En el segundo cuarto no varió en exceso el panorama. Abrió el marcador Comendador, pero a continuación el Leyma firmó un parcial de 0-5 que le otorgó una nueva máxima (11-33) y obligó a Díez de Acharán a gastar su segundo tiempo muerto.

Feliu, con una diana lejana, Dike, tras rebote ofensivo, y Scrubb, con su primera canasta, crearon una falsa ilusión de mejoría en las despobladas gradas (a perro flaco, ya se sabe) de Son Moix. Aun así, suficiente para que Carles Marco llamase a los suyos al orden (18-35).

Después del parón, Brnovic -muy activo, recordando al jugador de principios de temporada- y Cremo enroscaron sendos triples. El montenegrino añadió un 2+1 para subir el superávit a 23 tantos (22-46).

Dirigía la orquesta en estos minutos un Cuevas que en toda la primera mitad solo lanzó una vez, y casi sin querer. Recibió falta, convirtió los dos libres y dobló en el marcador al Palmer (24-48).

Pero el barcelonés perdió dos balones y Cremo otro en las cuatro siguientes posesiones naranjas, aunque los locales apenas sacaron una canasta, de Urdiain al contraataque. El descontrol final del líder lo perpetuó Pacheco. El brasileño durmió tanto el balón en busca de un ataque largo, que cuando se lo dio a Jorgensen se habían consumido los 24 segundos. Y ello después de un tiempo muerto para preparar la jugada. Así, los equipos se fueron a vestuarios con 26-48.

El Leyma, además, con un tremendo 7 de 9 desde los 6,75 metros. Su principal asignatura pendiente en las dos jornadas precedentes, una de las causa, si no la principal, de las dificultades para ganar en Oviedo y al Zamora.

Sensación de pachanga

Los primeros minutos de la reanudación prolongaron la sensación de pachanga de los últimos de la primera. Incluso el Leyma falló por primer su primer intento lejano en un cuarto. En medio del caos emergió Scrubb, quien, por fin liberado del pegajoso marcaje de Pacheco, clavó dos triples seguidos (35-54).

El líder había bajado un par de marchas de intensidad. De su juego al ralentí pudo haber sacado más rédito el Palmer, pero el acierto apenas acompañó a las ganas de los jugadores locales, que se vieron inmersos en esa siempre incómoda sensación de ser el ratón en el juego con el gato.

Un juego en el que, normalmente, gana el grande. Y así fue. Porque el Básquet Coruña, casi sin hacer nada del otro mundo, se vio con una nueva renta máxima (41-66), después de un triple de Brnovic.

Y vuelta la burra al trigo. Los naranjas repitieron la caraja de los instantes previos al descanso, sustituyendo las pérdidas por malos lanzamientos. Se lo tomó más en serio Feliú, que encadenó dos triples y un libre que dieron a la grada una pizca de alegría (48-66), ya que la esperanza todavía estaba a años luz.

Los diez minutos finales fueron más de lo mismo. Un entrenamiento con público para un líder que no quiso, o no pudo, aumentar la distancia. Que se dedicó a hacer la goma y a dejar que el reloj se consumiese sin que nadie se hiciese daño.

Diecinueve victorias en los 20 primeros partidos disputados. Los tres últimos, con juego algo inferior a los de anteriores. Aun así, esto va de ganar. Y el Básquet Coruña lo está haciendo más que nadie. Por un camino o por el otro. Obviamente, nada que reprochar.