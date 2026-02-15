Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: "Felicito al equipo por la mentalidad con la que hemos salido"

El entrenador del Básquet Coruña se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores durante la victoria ante Palmer

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/02/2026 20:38
Carles Marco durante el Palmer-Leyma
Carles Marco durante el Palmer-Leyma
Palmer Basket
El Básquet Coruña sumó su victoria número 19 de la temporada este domingo contra Palmer por 65-85. Un encuentro que los naranjas decantaron con un espectacular parcial de salida en el primer cuarto. Así vieron el partido los entrenadores, Carles Marco y Juani Díez.

Paul Jorgensen fue el más valorado del Leyma en la pista del palmer

El Leyma Coruña ejerce de líder en casa de penúltimo clasificado (65-85)

Carles Marco

Análisis del partido: "Felicitar al equipo por la victoria y la mentalidad con la que hemos salido a jugar, sabiendo que Palmer estaba jugando mejor las últimas jornadas y que, si no salíamos como hemos salido, el partido tendría mucha dificultad. Muy buen primer cuarto y luego hemos tenido esa energía e intensidad durante los 40 minutos. El único 'pero' son las pérdidas de balón, que han sido muchas, seguramente porque nuestra concentración no ha sido la mejor. Pero contentos por el resultado, por cómo hemos jugado y por la semana de tres partidos con tres victorias".

Objetivo del equipo. "El objetivo es seguir compitiendo bien todas las semanas y la próxima semana jugar contra Estudiantes lo mejor posible delante de nuestro público. Seguir entrenando como estamos entrenando y no pensar mucho más allá. No pensar mucho en lo que puede pasar o lo que ya ha pasado, porque si no, no estaríamos haciendo bien. Estaríamos pensando en más cosas de las que tocan".

Siguiente rival, Estudiantes. "No me he preocupado mucho de Estudiantes hasta ahora. Estábamos preocupados por partido de hoy. Ahora descansaremos, mañana viaje y luego ya prepararemos el partido porque son un muy buen equipo. Ya veremos cómo lo encaramos, pero nosotros en casa vamos a intentar salir a tope para brindar un buen partido a nuestra afición porque están viniendo, nos están animando y nos están ayudando mucho a ganar partidos".

Instante del Palmer-Leyma de este domingo

Así fue el Palmer Basket 65-85 Básquet Coruña

Juani Díez

Análisis del partido. "Estoy dolido por el inicio que hemos tenido. No estaba estipulado. Fue un parcial que ha marcado el resto del partido y me afecta porque esos no somos nosotros. Luego hemos intentado ser lo que somos, pero hemos ido a remolque".

¿Qué está fallando? "Hoy el inicio nos ha condenado. No hemos salido con la concentración adecuada. Ha sido duro ver un equipo que se prepara toda la semana y no sale a dar ese paso adelante. El resto de partidos, Palencia es una pista complicada y nos ha costado acorde a la desconexión que tuvimos en el tercer cuarto. Tenemos que encontrar ese punto de solidez, de saber estar en el partido 40 minutos. Esta liga no te permite desconexiones. Tenemos que empezar a trabajar en ello porque queda un montón y cada partido es muy importante. No podemos volver a repetir estos errores porque no tenemos margen".

Objetivo. "Intento no plantear objetivos a largo término. Intento que trabajemos día a día y demos el máximo. Creo que es fundamental entender que cada vez que salimos de la pista, creamos que lo hemos dado todo, ya sea un entrenamiento o un partido. Ese es el objetivo. Luego, acorde al buen trabajo, llegarán como consecuencia victorias o derrotas".

