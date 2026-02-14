La previa de Primera FEB | El Oviedo amenaza el momentum del Palencia

Imagen de duelo de la primera vuelta entre el Palencia y el Oviedo Javier Estévez

El calendario de la vigésimo primera jornada de Primera FEB no cuenta con duelo alguno entre los pesos pesados de la competición, con lo cual se presenta como el más interesante, o incierto, el que librarán el Oviedo (9-10) y un Palencia (13-6) en muy buen momento: cuatro victorias consecutivas.

El equipo carbayón, que hace dos jornadas estuvo a puntito de dar la sorpresa en su Palacio (84-89) contra el Básquet Coruña, ocupa la novena posición, última con billete para los playoffs, aunque igualado con el Palma, al que el plantel dirigido por Natxo Lezkano, tercer clasificado, superó este miércoles por 85-69, mientras que el entrenado por el porriñés Javi Rodríguez venció por 79-87 al Alega Cantabria.

Al Obradoiro, que este martes vivió un encuentro muy complicado con el Menorca (100-86, tras una prórroga), le espera, sobre el papel, un compromiso sin sobresaltos, ya que visita al colista, un Melilla con balance de 2-17 y diez derrotas encadenadas.

Los cambios en la plantilla del Decano siguen sin funcionar, al contrario que en la plantilla entrenada por Diego Epifanio, en este caso provocados por lesiones de larga duración; uno de los fichados sobre la marcha, Micah Speight, compartió con Jiahao Yu el MVP de la vigésima jornada. El base estadounidense y el internacional chino del Alega Cantabria (7-12) alcanzaron los 40 créditos de valoración.

La alargadísima sombra del gigante asiático (2,24 metros) se cierne sobre el equipo más en forma de la liga, con permiso del Leyma y del Palencia, el resucitado Gipuzkoa (12-7) del ex técnico del equipo coruñés Sergio García, que intentará sumar en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega su duodécima victoria en los trece últimos encuentros.

El cuarto en la tabla, el Estudiantes (12-6), vuelve a la palestra tras descansar en la última fecha. El equipo colegial parece haber 'dimitido' de la batalla por el ascenso directo después de ganar la Copa de España, título que le garantiza ser el primer cabeza de serie en los playoffs y la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final.

Las lesiones de hombres importantes, Jayson Granger (máximo asistente de la competición) y el exnaranja Lotanna Nwogbo (MVP de la Final Four del torneo del KO), también han contribuido al frenazo.

Visita el equipo de un cuestionado Toni Ten el Pazo Paco Paz, donde el Ourense (8-11) necesita ganar para no descolgarse demasiado de la zona de playoffs. El plantel del ferrolano Moncho López viene de tropezar (81-80) en la cancha de uno de los implicados en la lucha por la salvación, el Cartagena (5-14).

Con el mismo récord que el equipo murciano, que descansa este fin de semana, está el Tizona Burgos, que recibe a la última víctima del líder, un Zamora (8-11) que dio guerra en el Coliseum hasta los últimos segundos (81-76) y que está en la misma tesitura que el COB: una derrota podría alejarlo un poco más de la novena posición.

En la décima, igualado con el Oviedo, marcha el Palma, que recibe a un Menorca (10-8), séptimo y que en el Fontes do Sar perdió por primer vez en siete partidos.

A siete triunfos encadenados espera llegar el Fuenlabrada (12-7), que recibe a un Lucentum Alicante (11-8) que este miércoles frente al Melilla acabó con una racha de cuatro jornadas sin ganar. En las filas del conjunto del sur de Madrid jugará por penúltima vez el jugador que ha propiciado la mejoría, Iván Aurrecoechea, que después de la jornada 22 se dedicará al 3x3.