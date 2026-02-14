Brasil convoca a Caio Pacheco para las ventanas FIBA de febrero

Caio Pacheco, en un partido contra Estados Unidos CBB

Caio Pacheco, base del Leyma Básquet Coruña, figura entre los trece convocados por el seleccionador de Brasil, el croata Aleksandar Petrovic, para las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 que se celebrarán a finales de febrero y principios de marzo.

Pacheco, en gran forma en las últimas semanas, mantiene así la confianza del hermano del legendario Drazen Petrovic, quien no ha dejado de contar con el jugador naranja desde el pasado verano, cuando lo incluyó en la verdeamarelha que acabó proclamándose en Nicaragua campeona de América.

El también base Rafa Luz (Andorra) y el alero Leo Meindl (San Pablo Burgos) son los otros 'españoles' en la lista de Petrovic, en la que no figura el habitual director de juego titular, Yago dos Santos. La Confederación Brasileña de Baloncesto está trabajando para que su equipo, el Estrella Roja Belgrado, lo libere. El seleccionador también espera poder contar con su referente interior, Bruno Caboclo (Dubai Basketball). De ser así, ambos estarían disponibles para el segundo partido.

No estará seguro Gui Santos, retenido por los Golden State Warriors, donde en las últimas semanas ha ganado protagonismo debido a las lesiones en el equipo de Steve Kerr. También faltan, en su caso por lesión, Didi Louzada, Reynan Santos y Alexey Borges.

Completan la convocatoria Georginho de Paula (Franca), Pedro Pastre (Pinheiros), Zu Junior (Franca), Gui Deodato (Flamengo), Lucas Dias (Franca), Mãozinha Pereira (Manisa Basket), Brunão Cardoso (Caixa Brasília), Wini Silva (Minas TC), Márcio Santos (Maccabi Tel Aviv) y Andrezão (Bauru Basket). Este último es el único llamado por primera vez.

La selección brasileña, encuadrada en el grupo C de la zona americana de este Premundial, que lidera con dos victorias en sendos encuentros, ambos contra Chile, se enfrentará en estas ventanas a Venezuela y a Colombia. En ambos casos ejercerá como anfitriona en el Arena UniBH de Belo Horizonte. El 27 del presente mes se las verás con la selección vinotinto y dos días después se medirá al combinado cafetero.