Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El trío senegalés del Leyma Coruña resucita la media distancia

Los tres pívots del líder anotaron casi todas sus canastas desde un rango que parecía perdido en el baloncesto moderno

Chaly Novo
Chaly Novo
13/02/2026 13:29
Abdou Thiam lanza en suspensión durante el partido contra el Palma
Abdou Thiam lanza en suspensión durante el partido contra el Palma
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El trío de pívots del Leyma Básquet Coruña, Ilimane Diop, Abdou Thiam y Mus Barro, resucitó este miércoles en el duelo contra el CB Zamora (81-76) una suerte que parecía perdida en el baloncesto moderno: el tiro de media distancia. 

No deja de resultar llamativo que, además, fueran ese tipo de canastas las que mantuvieron a flote al líder de Primera FEB en los mejores momentos del conjunto entrenado por Saulo Hernández. El entrenador zamorano colaboró a ello, flotando claramente a Diop y a Barro. 

El primero de ellos anotó todas sus canastas con lanzamientos desde cuatro o cinco metros, la gran mayoría desde los laterales. Por su parte, el último en llegar a la plantilla naranja, que no suele prodigarse en este tipo de intentos, también probó suerte en un par de ocasiones, también paralelas a la línea de fondo, en ambas con acierto, aunque su rango es menor que el de Ilimane. 

Joe Cremo, que también formó parte de la plantilla del San Pablo Burgos 2024-25, ante el Zamora

El Leyma Coruña ingresa en un club muy exclusivo

Más información

En un rango intermedio está Thiam, que este miércoles también anotó desde media distancia. Es el jugador de la plantilla naranja más propenso a ello, aunque ante el conjunto castellano solo anotó una canasta así. Las otras fueron dos mates y una a aro pasado. 

“Habíamos elegido que si los interiores tenían que meter alguna canasta de más preferíamos eso a que entraran en ebullición Cremo, Jorgensen, Pacheco o Dídac”, comentó Saulo Hernández en la sala de prensa del Coliseum, donde también citó la manta que hizo famosa en A Coruña Diego Epifanio. “O tienes un equipo muy superior o la manta no te puede tapar todo, tienes que decidir dónde pones el foco”, subrayó el zamorano. 

Sea como fuere, el trío senegalés del líder en solitario de la competición liguera demostró que no solo de poste bajo viven los pívots. Otra señal de la versatilidad y la enorme variedad de recursos de este Básquet Coruña. Y un aviso a los futuros rivales. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un entrenamiento

Pablo Hernández: "Nos tocará sufrir en algunas acciones porque son muy buenos"
Dani Fernández
Manuel Pablo, esta mañana en rueda de prensa

Manuel Pablo: "A veces el objetivo de querer estar en Primera División influye en la paciencia que necesita la cantera"
Dani Fernández
Fran Alonso, en rueda de prensa

Fran Alonso: "Cuando empezó la competición, la presión nos pudo un poco, pero ahora ya nos hemos soltado"
Bea Arrizado
Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada

Ya hay horario para el Dépor-Granada: vuelven los domingos a última hora
Esther Durán