El trío senegalés del Leyma Coruña resucita la media distancia

Abdou Thiam lanza en suspensión durante el partido contra el Palma Quintana

El trío de pívots del Leyma Básquet Coruña, Ilimane Diop, Abdou Thiam y Mus Barro, resucitó este miércoles en el duelo contra el CB Zamora (81-76) una suerte que parecía perdida en el baloncesto moderno: el tiro de media distancia.

No deja de resultar llamativo que, además, fueran ese tipo de canastas las que mantuvieron a flote al líder de Primera FEB en los mejores momentos del conjunto entrenado por Saulo Hernández. El entrenador zamorano colaboró a ello, flotando claramente a Diop y a Barro.

El primero de ellos anotó todas sus canastas con lanzamientos desde cuatro o cinco metros, la gran mayoría desde los laterales. Por su parte, el último en llegar a la plantilla naranja, que no suele prodigarse en este tipo de intentos, también probó suerte en un par de ocasiones, también paralelas a la línea de fondo, en ambas con acierto, aunque su rango es menor que el de Ilimane.

En un rango intermedio está Thiam, que este miércoles también anotó desde media distancia. Es el jugador de la plantilla naranja más propenso a ello, aunque ante el conjunto castellano solo anotó una canasta así. Las otras fueron dos mates y una a aro pasado.

“Habíamos elegido que si los interiores tenían que meter alguna canasta de más preferíamos eso a que entraran en ebullición Cremo, Jorgensen, Pacheco o Dídac”, comentó Saulo Hernández en la sala de prensa del Coliseum, donde también citó la manta que hizo famosa en A Coruña Diego Epifanio. “O tienes un equipo muy superior o la manta no te puede tapar todo, tienes que decidir dónde pones el foco”, subrayó el zamorano.

Sea como fuere, el trío senegalés del líder en solitario de la competición liguera demostró que no solo de poste bajo viven los pívots. Otra señal de la versatilidad y la enorme variedad de recursos de este Básquet Coruña. Y un aviso a los futuros rivales.