El día de la marmota de Phil Scrubb

Phil Scrubb, en un partido con el Palmer contra el Gipuzkoa Juan Solórzano

Phil Scrubb, miembro de la histórica plantilla ACB del Básquet Coruña, ha caído de pie –no podía ser de otra manera, dada su calidad– en Primera FEB. Pero, al igual que la temporada pasada su compañero entonces Thomas Heurtel, el excelente rendimiento individual no tiene reflejo en el colectivo del Palmer, rival este domingo (18.00 horas, Son Moix) del líder destacado de la competición.

El tan genial como polémico base internacional francés, actualmente en el ASVEL Villeurbanne de su país, farolillo rojo de la presente Euroliga, aterrizó en A Coruña envuelto en un halo de megaestrella, de salvador de un equipo naranja que empezaba a ir a la deriva. Un aura lógica habida cuenta de su paso por los dos grandes de España, el Barça y el Real Madrid, y sus medallas con la selección gala.

Sus números personales no dejaron lugar a duda alguna sobre el talentazo: 12,9 puntos, 3,4 rebotes y 9,0 asistencias (el mejor de la liga regular, Marcelinho Huertas, acabaría con una media de 7,1). Pero de los ocho partidos que vistió la naranja, el equipo dirigido por Diego Epifanio tan solo ganó uno, en el Coliseum al otro debutante de ese curso, el Força Lleida.

El menor de los hermanos Scrubb –Thomas sigue en la ACB, en las filas del Tenerife– ha disputado seis encuentros con la camiseta del Palmer Basket. Está en 18,2 puntos (excelente 42,5% de acierto en triples), 3,0 rebotes, 6,3 asistencias y 23,0 de valoración. De momento, al no cumplir con el mínimo de partidos exigidos, no figura en los rankings oficiales de la Federación Española de Baloncesto.

El de anotación lo lidera Jordan Walker (Lucentum Alicante), con casi dos tantos menos de media que Scrubb; en el de pases de canasta manda el estudiantil Jayson Granger, con 5,8, y en valoración domina, con 21,2, Fernando Zurbriggen (Menorca).

Pero el Palmer solamente se ha anotado un triunfo, en la décimo sexta jornada, en la pista del Alega Cantabria, donde el exnaranja sumó 20 de los 79 créditos de su equipo.

Siempre líder

Phil Scrubb ha encabezado la anotación del equipo mallorquín en los seis encuentros, y la valoración en cinco de ellos; la excepción es el segundo, en casa contra el Gipuzkoa (63-71), en el que Hansel Atencia le superó en siete créditos.

En su debut, en el derbi de la isla grande de las Baleares contra el Palma, lideró en puntos (18) y valoración (17). El tope de anotación lo firmó, con 26 tantos, en casa frente al Zamora, donde también recolectó su mayor cantidad de créditos, 34, lo que le valió el MVP de la jornada 18. También alcanzó las tres decenas –justas–, una semana antes en el duelo contra el Fuenlabrada.

Grandes números individuales en un equipo con récord de 3-15, que marcha penúltimo y está a dos triunfos de distancia del último puesto de seguridad. El escolta canadiense vive en la actualidad un día de la marmota, este en carne propia, menos de un año después del falso efecto Heurtel en las filas del que hoy es –una muy sutil ironía– el líder destacado de la segunda categoría del baloncesto nacional.