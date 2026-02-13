Carles Marco: “La clasificación no refleja cómo está jugando ahora el Palmer”

Carles Marco, durante el duelo en el Coliseum contra el CB Zamora Germán Barreiros

Carles Marco declara, en un corto audio difundido por el Básquet Coruña, que “estamos un poco cansados”, aunque resalta que toda la plantilla naranja está “bien” antes de emprender viaje a Mallorca, donde este domingo (18.00 horas) el líder en solitario se medirá al penúltimo clasificado, el Palmer, en la jornada 21.

“Hemos entrenado bien”, agrega el entrenador badalonés, quien subraya que afrontan “el tercer partido en una semana; un partido muy difícil contra un equipo que, seguramente, la clasificación no es un reflejo de cómo está jugando ahora, con cinco nuevos respecto a la primera vuelta, y con muchos focos de atención, muy buenos jugadores y sabiendo a lo que juega, con unos roles muy determinados”.

Marco destaca también “gente como Phil Scrubb o [Hansel] Atencia que juegan muy bien el bloqueo directo, jugadores con puntos en las manos, ‘cincos’ muy potentes, exteriores en el ‘3’ y el ‘4’ que pueden hacer muchas cosas”.

Por último, el técnico del líder destacado de Primera FEB tira de su filosofía habitual: “Tenemos que hacer las cosas muy bien, jugando con nuestra identidad, un alto grado competitivo y corriendo si queremos ganar, porque es un partido muy difícil, como todos en esta liga”.