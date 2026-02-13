Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: “La clasificación no refleja cómo está jugando ahora el Palmer”

El técnico del Leyma Básquet Coruña subraya la dificultad de enfrentarse a un rival con cinco jugadores nuevos respecto a la primera vuelta

Chaly Novo
Chaly Novo
13/02/2026 15:08
Carles Marco, durante el duelo en el Coliseum contra el CB Zamora
Carles Marco, durante el duelo en el Coliseum contra el CB Zamora
Germán Barreiros
Carles Marco declara, en un corto audio difundido por el Básquet Coruña, que “estamos un poco cansados”, aunque resalta que toda la plantilla naranja está “bien” antes de emprender viaje a Mallorca, donde este domingo (18.00 horas) el líder en solitario se medirá al penúltimo clasificado, el Palmer, en la jornada 21. 

“Hemos entrenado bien”, agrega el entrenador badalonés, quien subraya que afrontan “el tercer partido en una semana; un partido muy difícil contra un equipo que, seguramente, la clasificación no es un reflejo de cómo está jugando ahora, con cinco nuevos respecto a la primera vuelta, y con muchos focos de atención, muy buenos jugadores y sabiendo a lo que juega, con unos roles muy determinados”. 

Joe Cremo, que también formó parte de la plantilla del San Pablo Burgos 2024-25, ante el Zamora

Marco destaca también “gente como Phil Scrubb o [Hansel] Atencia que juegan muy bien el bloqueo directo, jugadores con puntos en las manos, ‘cincos’ muy potentes, exteriores en el ‘3’ y el ‘4’ que pueden hacer muchas cosas”. 

Por último, el técnico del líder destacado de Primera FEB tira de su filosofía habitual: “Tenemos que hacer las cosas muy bien, jugando con nuestra identidad, un alto grado competitivo y corriendo si queremos ganar, porque es un partido muy difícil, como todos en esta liga”. 

