El Uno x Uno del Leyma Coruña contra el Zamora

Dídac Cuevas celebra una canasta ante el Zamora Germán Barreiros

El Leyma Básquet Coruña sufrió mucho más de lo previsto para deshacerse del Zamora. Lo logró gracias, un día más, al trabajo colectivo en defensa, sobre todo en los momentos en que el ataque no funcionó como suele ser habitual.

8 DÍDAC CUEVAS

Es una virtud saber arreglar a tiempo un mal día. Y el barcelonés lo hizo con una secuencia final demoledora. Los fallos anteriores en los triples le rebajan la nota, pese a repartir 11 asistencias.

6 PAUL JORGENSEN

Llevaba varios partidos seguidos reñido con los 6,75 metros y este miércoles se redimió (2 de 3), pero falló en los de dos (1 de 5), aunque colaboró con 3 asistencias.

6 GUILLEM JOU

Menos cositas de las suyas, pero aun así capturó media decena de rebotes, recuperó 1 balón y se multiplicó en defensa cuando el equipo más lo necesitaba.

9 DINO RADONCIC

Se peleó hasta con su sombra. Incluso con los árbitros, tremendamente permisivos en los contactos en sus entradas a canasta. Muy acertado en los tiros de dos (7 de 10), cargó el rebote ofensivo (4 capturas, una menos que en defensa) y regaló un par de canastas. El único lunar, un 0 de 3 desde el arco.

6 CAIO PACHECO

Al igual que su homólogo barcelonés, el brasileño no tuvo el día en el tiro (1 de 6 de dos y 0 de 2 en triples), pero sus compañeros convirtieron en puntos 8 de sus pases.

- DANILO BRNOVIC

Dio una muy buena asistencia a Barro en los escasos cuatro minutos que estuvo sobre el parqué. No tuvo tiempo para más.

7 ILIMANE DIOP

El líder vivió durante muchos minutos en ataque de su tiro de media distancia, esa suerte casi extinta en el baloncesto actual, aunque por momentos abusó algo. Atrás le faltó algo de contundencia.

5 JOE CREMO

Cero de ocho en tiros de campo. Volvió a ser el Cremo ansioso del primer tramo de la temporada. Eso sí, en el último cuarto, cuando pintaban bastos, consiguió varios tiros libres muy importantes.

7 MUS BARRO

Otro partido tremendamente sólido del senegalés, que supo castigar la lentitud de Paukstè (5 de 6 en tiros de dos).

7 ABDOU THIAM

De menos a más. Cerró el tercer cuarto anotando tres canastas seguidas que fueron combustible para el Leyma. Y además bajó media docena de rebotes.

6 JACOBO DÍAZ

La movilidad de Lo le dio problemas en defensa y en ataque estuvo poco activo; aun así, tiró veces y acertó dos.