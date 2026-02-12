El Leyma Coruña ingresa en un club muy exclusivo

Joe Cremo, que también formó parte de la plantilla del histórico San Pablo Burgos 2024-25, ante el Zamora Germán Barreiros

El triunfo (81-76) frente al CB Zamora introduce al Básquet Coruña en un exclusivo grupo, que hasta este mismo miércoles tenía como único miembro al San Pablo Burgos de la temporada pasada, en la que arrasó en la fase regular (32-2).

El plantel entrenado por Carles Marco es el segundo de la historia de la ahora llamada Primera FEB, competición que arrancó en 1996, que consigue 18 victorias en los 19 primeros partidos del curso. El récord de éxitos con un solo traspié lo tiene el propio San Pablo, que no perdió por segunda vez hasta la jornada 22.

Una marca aún lejana para el conjunto naranja, que en el camino para igualarla tiene la visita (este domingo, a las 18.00 horas) al penúltimo clasificado, el Palmer Basket; el duelo en casa (viernes 20, 20.45 horas) ante un Estudiantes que parece haberse relajado de más tras ganar la Copa de España, título que garantiza la segunda plaza final y la ventaja de campo en todos los playoffs, y otro compromiso en el Coliseum (domingo 6 de marzo, 12.30 horas), este contra un Lucentum Alicante que ha cotizado a la baja en las últimas semanas.

Pero antes del futuro y de hacer cábalas, hay que hablar del presente. Y, sobre todo, del pasado. El Leyma está disputando la primera edición de la segunda categoría con 17 equipos en liza. Así pues, no podrá alcanzar el tope histórico del equipo burgalés, que además de las 32 victorias encajó una derrota por un punto y la otra por dos.

Dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Pero también que hay una primera vez para todo. Y que soñar es gratis. Varios dichos y refranes valen para sembrar de ilusión el camino de regreso a la Asociación de Clubes de Baloncesto. Sin perder, eso sí, la perspectiva, por mucho que el plusmarquista San Pablo aventajase en cinco triunfos al segundo clasificado final, el Fuenlabrada.

Siete equipos llegaron a lucir balance de 17-2: el Estudiantes 2023-24, el Palencia y el Andorra en la 2022-23, el Real Betis 2018-19, el Palencia 201516, el Andorra 2012-13, el Obradoiro 2010-11 y el Manresa 2001-02. Y únicamente el madrileño se quedó en la segunda categoría.

El Palencia subió vía playoffs hace cuatro campañas –el billete sin peaje se lo adjudicó el Andorra– y directo hace diez, pero en esta no pudo completarlo en los despachos. También saltó sin postemporada el Betis; pudieron haberlo hecho el del Principat en la 2012-13 y el Manresa, ganadores de la regular, pero en esas temporadas no había ascenso directo. El Obradoiro tuvo que ganárselo en los playoffs tras acabar segundo, por detrás del Murcia.

De las once mejores marcas tras 19 encuentros disputados, cinco equipos avanzaron sin peaje a la máxima categoría, cuatro lo hicieron vía postemporada y dos fracasaron en el intento, los mencionados Estudiantes –que lideraba con un triunfo más que el Básquet Coruña, posterior campeón de la regular– y Andorra.

Entre los peores balances de un líder de Primera FEB a estas alturas de campaña, un solitario pasaporte directo. Lo selló el Zaragoza de la campaña 2007-2008, que a la conclusión de la jornada 19 contabilizaba cuatro derrotas, en una competición regular de encuentros que completó con 28 victorias y seis derrotas, un margen de cuatro éxitos respecto a un trío formado por el Lucentum Alicante, el Gipuzkoa y el Breogán.

Fracasaron el Pineda de Mar (14-5 en la 1996-97, temporada con 16 jornadas), el Badajoz (15-4 en la 1998-99), el Plasencia y el Zaragoza (ambos con 13-6 en la 2003-04), el Palma y el León (13-6 en la 2004-05), el Breogán (13-6 en la 2014-15), el Oviedo (14-5 en la 2016-17), el Melilla (15-4 en la 2009-10) y el Cantabria (14-5 en la 2006-07).

Los números no siempre guardan (toda) la verdad y la historia no (siempre) se repite. Pero son guías prácticas y bastante fiables para alimentar esperanzas. Y ambos conceptos están, en este contexto concreto, del lado del Básquet Coruña.