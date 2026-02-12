40 minutos en el Coliseum son muy largos

Radoncic y Jou celebran sobre la pista del Coliseum Germán Barreiros

Cuarenta minutos en el Coliseum se hacen no muy largos, larguísimos. Eso deben pensar todos los equipos que están pasando por el feudo herculino esta temporada para jugar contra este Básquet Coruña. El último de ellos, un CB Zamora que llevó al límite al equipo naranja, pero que al igual que todos los demás equipos que pasaron por aquí en liga, terminó regresando a su casa con una derrota más en su casillero.

El Leyma Coruña sufre ante el tercero más encajador de la liga (81-76) Más información

El equipo entrenado por Saulo Hernández salió a la pista del Coliseum decidido a plantar cara al líder y así lo hizo desde el minuto uno. A pesar de ser estadísticamente uno de los peores equipos a nivel defensivo de toda la liga, plantearon una gran defensa sobre los generadores exteriores del Leyma (Pacheco, Cuevas, Jorgensen, Cremo...), buscando que los puntos locales tuvieran que llegar desde otras manos que no fueran las suyas. Ese plan les salió a la perfección, al menos durante la primera parte. En ataque fueron fieles a su identidad. Una que es bien parecida a la del Básquet Coruña y que pretende correr, jugar rápido y buscar tener muchas posesiones a lo largo del encuentro. Precisamente eso fue algo que les pudo penalizar en la segunda parte de ayer y así lo afirmó su entrenador en rueda de prensa. Ese querer jugar rápido, sumado a la inexperiencia generalizada de la plantilla, propiciaron que Zamora se fuera hasta las catorce pérdidas en los segundos veinte minutos de juego cuando en los primeros solo había cometido cuatro.

Aunque para perder balones en un partido de baloncesto no solo influye el equipo que los pierde, sino también el que los recupera. Y ahí es donde entra la actuación defensiva del Leyma tras el descanso, cuando al igual que contra Oviedo, subió un escalón la intensidad atrás y empezó a trabajarse una nueva victoria desde la parcela defensiva.

Carles Marco: "El equipo tiene un carácter y un gen competitivo bueno" Más información

Esa intensidad, sumada al calor de un público que, pese a registrar la peor asistencia de lo que va de temporada, dio calor a su equipo cuando más lo necesitó, volvieron a convertir al Básquet Coruña en una boa constrictor que poco a poco fue atosigando y asfixiando a su rival como solo este equipo sabe hacer en esta liga hasta ponerse de nuevo por delante en el marcador. Y ahí entró de nuevo en juego el factor público, el factor personalidad y el factor talento. Dídac Cuevas, que llevaba un 0/18 acumulado en sus tiros entre el partido de Oviedo y los 35 primeros minutos contra Zamora fue a meter el lanzamiento más difícil que intentó en esos dos encuentros. Un triple sobre la bocina, desde nueve metros y sobre la bocina de la posesión. Poco después, el base catalán de energía inagotable volvió a enchufar otro triple que dejaba el encuentro casi visto para sentencia.

Como principal baluarte del Leyma en el partido estuvo un Dino Radoncic que recibió palos por todos lados, pero eso le hizo aún más sacar ese carácter y orgullo habituales en él. El montenegrino fue el jugador más valorado de su equipo con 19 créditos a los que llegó con 14 puntos, 9 rebotes (4 ofensivos) y 2 asistencias. Pero una vez más la clave de su aportación estuvo en esa intensidad en todas las facetas del juego que le caracteriza y que, junto a la que aportan sus compañeros, hace que cuarenta minutos de partido en el Coliseum se hagan eternos para los equipos rivales.