La previa | Una ‘final’ muy asequible al calor del hogar

Caio Pacheco defiende a Stymir Thastarson en el duelo de la primera vuelta entre el CB Zamora y el Leyma Básquet Coruña FEB

Lo ha dicho mil veces Carles Marco. Y lo recordó este mismo lunes Dídac Cuevas en el acto de entrega del trofeo al Jugador Estrella de enero. Con las palabras distintas pero un mensaje igual: Todos y cada los partidos que restan de la fase regular son una final.

Carles Marco: "Estos partidos son dificilísimos y hay que sufrir si quieres competir y ganar" Más información

No lo es menos el de hoy en el Coliseum, que visita por primera vez el CB Zamora, un equipo que pasó ciertos apuros para mantenerse en su primera temporada, la pasada, en la segunda categoría nacional, y que en la presente anda mucho más desahogado pese a ir de más a menos: solamente ha ganado tres de sus últimos nueve encuentros.

El plantel entrenado por Saulo Hernández llega a la cita de la vigésima jornada ubicado en la duodécima posición, tres por debajo de la última con derecho a postemporada, pero a un solo triunfo de distancia del noveno, el Palma Bàsquet.

Viene el conjunto castellano de su sucumbir en su pabellón, el Ángel Nieto, a manos del segundo clasificado, el Obradoiro, en un duelo donde los locales naufragaron en el segundo periodo (11-33).

Por su parte, el herculino salvó en el último cuarto un mal partido, en líneas generales el peor de los que va de campaña, en el Palacio de los deportes de Oviedo. La frescura física ya clásica de los naranjas en los diez minutos de cierre, y los triples que no habían entrado en la media hora anterior, dieron al Leyma uno de esos triunfos que refuerzan tanto la moral como la posición en la clasificación.

Ni dos meses

El segundo cara a cara entre el líder invicto y el Zamora llega con más cercanía al primero de lo que suele ser habitual. No han pasado ni dos meses desde que los de Carles Marco vencieron en Zamora por 69-81, en el día que debutó con la camiseta naranja Mus Barro.

En el Ángel Nieto dominaron los visitantes en el primer cuarto (12-17), el segundo (20-23) y el último (14-25) , donde un parcial de 0-9 a partir del 61-64 les aseguró el décimo éxito liguero del curso.

Dídac Cuevas recolecta su segundo premio de Jugador Estrella Más información

Ilimane Diop (16 puntos) encabezó un ataque bastante coral del Básquet Coruña, que contó con otros tres jugadores en dobles dígitos. En el bando local destacó el escolta Josep Peris, que en su primera temporada en Primera FEB no está jugando precisamente como un novato. Promedia 13,9 puntos (tope del equipo), 2,7 rebotes y 1,9 asistencias.

También superan la decena en anotación el escolta Colby Rogers (11,7, con un notable 39,2 % de acierto en triples) y el alero Stymir Thrastarson (10,9, con un sobresaliente 42,9 % desde el arco). Aportaciones también notables del ala-pívot Omar Lo (8,7) y del ‘3’ Álvaro Martínez (8,5) en una plantilla, corta, de solo diez efectivos, y con importantes carencias en el poste bajo, donde el veterano Joey van Zegeren (8,1 y 5,1 rechaces) no tiene reemplazo, mientras que el líder de Primera FEB va sobrado con Barro, Ilimane Diop y Abdou Thiam.

Pese a todo, el buen trabajo en el rebote de todo el equipo lo coloca en el top-5 de un ranking liguero que encabeza el conjunto naranja. En el podio de anotación se cuelan los pupilos de Saulo Hernández; solo el Leyma y el Obradoiro presentan mejor ataque.

Otro gallo canta en defensa. El Zamora está encajando una media de 88,2 tantos, guarismo que únicamente empeoran el farolillo rojo Melilla (88,9) y el Tizona Burgos (88,3). Este miércoles tiene delante a la mayor máquina productora de puntos de la liga (93,4).