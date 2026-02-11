Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

En directo: Básquet Coruña-CB Zamora

El Básquet Coruña vuelve al Coliseum para recibir al CB Zamora

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/02/2026 19:51
Directo Básquet Zamora
Directo Básquet Zamora
Básquet Coruña
-
CB Zamora
Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales! El Básquet Coruña saldrá a pista con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro. Por su parte, Zamora empezará con Rogers, Roberts, Martínez, Kristense y Van Zegeren

Previa

Derbi

Precisamente el derbi contra el Obradoiro en el Coliseum ha cambiado de fecha y hora. Finalmente se disputará el sábado 11 de abril a las 19.00 horas

Previa

Rivales

El máximo rival del Leyma por el ascenso directo sigue siendo, de momento, el Obradoiro. El equipo de Epi sufrió ayer para ganar a Menorca, que consiguió llevar a los santiagueses hasta la prórroga, pero el Obra se impuso con una exhibición de Micah Speight para continuar su persecución del primer puesto

Previa

MVP de Enero

Dídac Cuevas fue elegido recientemente por la afición como el mejor jugador del equipo durante el mes de enero. Un premio que recibió este lunes

Dídac Cuevas, con el premio al Jugador Estrella de enero
Dídac Cuevas, con el premio al Jugador Estrella de enero
Germán Barreiros
Previa

Partido duro

El Básquet Coruña viene de ganar un partido más que duro hace unos días en Oviedo. Aquí la crónica de ese choque

Previa

Carles Marco

Os dejamos por aquí las palabras de Carles Marco en la previa del encuentro

Previa

Calentamiento

Jugadores ya sobre la pista del Coliseum con los primeros ejercicios de calentamiento

">
Previa

Accesos

Hace unos días se produjo un derrumbe en la calle Francisco Pérez Carballo, que afecta ligeramente al acceso al recinto. Aquí un plano de posibles alternativas

">
Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Oviedo? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 20 de Primera FEB entre Básquet Coruña y CB Zamora

">

