En directo: Básquet Coruña-CB Zamora
El Básquet Coruña vuelve al Coliseum para recibir al CB Zamora
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales! El Básquet Coruña saldrá a pista con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro. Por su parte, Zamora empezará con Rogers, Roberts, Martínez, Kristense y Van Zegeren
Derbi
Precisamente el derbi contra el Obradoiro en el Coliseum ha cambiado de fecha y hora. Finalmente se disputará el sábado 11 de abril a las 19.00 horas
Rivales
El máximo rival del Leyma por el ascenso directo sigue siendo, de momento, el Obradoiro. El equipo de Epi sufrió ayer para ganar a Menorca, que consiguió llevar a los santiagueses hasta la prórroga, pero el Obra se impuso con una exhibición de Micah Speight para continuar su persecución del primer puesto
MVP de Enero
Dídac Cuevas fue elegido recientemente por la afición como el mejor jugador del equipo durante el mes de enero. Un premio que recibió este lunes
Partido duro
El Básquet Coruña viene de ganar un partido más que duro hace unos días en Oviedo. Aquí la crónica de ese choque
Carles Marco
Os dejamos por aquí las palabras de Carles Marco en la previa del encuentro
Calentamiento
Jugadores ya sobre la pista del Coliseum con los primeros ejercicios de calentamiento
Accesos
Hace unos días se produjo un derrumbe en la calle Francisco Pérez Carballo, que afecta ligeramente al acceso al recinto. Aquí un plano de posibles alternativas
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Oviedo? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 20 de Primera FEB entre Básquet Coruña y CB Zamora