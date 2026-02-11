En directo: Básquet Coruña-CB Zamora

Rivales

El máximo rival del Leyma por el ascenso directo sigue siendo, de momento, el Obradoiro. El equipo de Epi sufrió ayer para ganar a Menorca, que consiguió llevar a los santiagueses hasta la prórroga, pero el Obra se impuso con una exhibición de Micah Speight para continuar su persecución del primer puesto