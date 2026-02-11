Carles Marco: "El equipo tiene un carácter y un gen competitivo bueno"
El Leyma se mantiene líder de Primera FEB tras conseguir su victoria número 18 contra Zamora
Le volvió a costar igual que el pasado sábado en Oviedo, pero el Básquet Coruña volvió a sacar adelante un partido (81-76) complicadísimo, en esta ocasión en casa contra Zamora. Así vieron el encuentro los entrenadores, Carles Marco y Saulo Hernández.
Carles Marco
Análisis del partido: "Zamora ha hecho un partidazo, han estado muy consistentes y nosotros un poquito dubitativos. Posiblemente como el día de Tizona en Copa con esa ansiedad de hacer las cosas rápido, de la gente encontrarse individualmente en lugar de colectivamente. Y cuando tienes al otro equipo tan enchufado es difícil. Hemos fallado mucho porque no nos han dejado ellos y por nuestra lectura. Hasta que no hemos encontrado el bloqueo con el 4 (Dino). Han sido muchas cosas que han dado que el partido fuera igualado. El saber estar, alguna canasta nuestra, el rebote ofensivo... todo eso ha dado que podamos sumar otra victoria. Cada partido es dificilísimo. A partir de mañana toca hacer las cosas un poquito mejor, que esta semana no lo hemos hecho tan bien".
Qué mejorar: "Hay cosas a nivel individual que pueden mejorar. Hemos hecho un scouting individual cojonudo, pero hay que ponérselas en la cabeza. Algunos jugadores tienen que ser más consistentes defensivamente. En ataque tenemos que disfrutar más. Hemos tenido un poquito de ansiedad porque no salían las cosas. Podemos fallar porque no estamos bien, pero no porque estamos acelerados".
Todos los partidos complicados: "La gente se piensa que esto es fácil, pero es que hemos perdido un partido solo. Viene un equipazo y vamos a Palmer y tienen jugadorazos. Hoy nos ha podido un poquito de que 'vamos a ganar fácil aunque no estemos concentrados'. Al primero que culpo es a mí mismo de no saber enviar el mensaje correcto. 40 minutos con nuestras cosas, con nuestra mentalidad e intensidad".
Esfuerzo acumulado: "Seguramente también viene del esfuerzo de Oviedo físico y mental. Cada partido será difícil, sino mira lo que pasa en otros campos. Todo el mundo se juega cosas. Por eso es chula esta competición. Nosotros a intentar tener la cabeza bien amueblada y venir a entrenar lo mejor posible, entrenar y que cada uno piense en lo que puede hacer mejor para el bien del equipo".
Dificultad de ganar en casa: "Nos hemos trabado en algún otro partido aquí. Los otros equipos vienen a jugar de tú a tú sin presión. Nuestra mentalidad es que no nos cambie nada de lo que estamos haciendo y no tener presión, que disfrutemos en el camino. El equipo tiene un carácter y un gen competitivo bueno y lo luchamos".
Energía: "Necesitamos esa intensidad y esa garra. Zamora es un equipo muy grande. La energía la tenemos y eso nos da opciones de ganar muchos partidos".
Mal % en triples: "Mérito a los equipos rivales que nos hacen tirar tiros malos y también hay un poco de nuestra ansiedad individual (creo) de encontrarse a gusto en la pista. Pero lo entiendo".
14 pérdidas en la 2ª parte de Zamora: "Ellos son un equipo que pierde balones por juventud, porque juegan muy rápido... Una de las claves con el haber encontrado el jugar bloqueo directo con los cuatro con Dino e Ily. Esas acciones nos han dado vida porque no estábamos encontrando canastas fáciles con otras cosas.
Saulo Hernández
Análisis del partido: "Felicitar al Leyma por la victoria y su trayectoria. Conseguir haber perdido solo un partido parece un milagro. El partido, muy contento y orgulloso de la actitud. Venir aquí, tener un partido con 18 rebotes ofensivos y 17 pérdidas, cualquiera se imaginaría que el resultado hubiera sido distinto. Hemos hecho muchas cosas muy bien. Han mostrado un deseo y un corazón que me ha encantado. Leyma más allá de castigarnos en rebote ofensivo y contraataques, creo que ha habido un par de canastas de Dídac que han marcado el desarrollo del partido".
Buscaron llegar vivos al final: "Creo que era nuestra única opción (el final igualado). Lo que nos planteábamos era que el partido no se rompiese y eso lo hemos conseguido. Nunca nos hemos ido y eso está muy bien. Somos un equipo inexperto y cuando más cautela tienes que tener, tomamos alguna que nos penaliza mucho".
Factor rebote ofensivo: "Leyma hoy en día es el mejor equipo en rebote. Ya nos hicieron mucho daño en el partido de ida. La calidad no se mide solo por el talento, sino también por el talento y Leyma tiene jugadores muy físicos en muchas posiciones. Son más grandes y más fuertes que nosotros y contra eso es complicado luchar".
Elegir qué defender: "El baloncesto es un juego en el que o tienes un equipo muy superior o la manta no te puede tapar todo, tienes que decidir donde pones el foco. Hoy sale bien el plan. Hoy hemos tenido fortuna de que lo que buscamos nos ha permitido tener opciones de victoria. La sensación que he tenido es que el Leyma se ha atragantado a ratos".
Igualar el ritmo: "Correr es el plan de partido nuestro siempre. Quizás porque no tenemos el talento y la experiencia de otros equipos en media pista. Es un poco nuestra identidad".
Dejar al Leyma en 81 puntos: "Si había alguien que podía jugar a este ritmo éramos nosotros. Hay que hacer muchas cosas bien para que Coruña ronde los 80 puntos. Creo que solo nos ha faltado dominar un poquito más el rebote".
14 pérdidas en la 2ª parte: "Las pérdidas es un debe nuestro de toda la temporada. Si jugásemos a menos posesiones perderíamos menos, pero es algo que intentamos trabajar. Entiendo que los aficionados os habéis acostumbrado, pero el nivel de contactos que se permite es inhumano, es normal perder balones. Lo que diferencia a unos jugadores de otros, los que han jugado al máximo nivel están muy acostumbrados y para ellos esa sensación no es incómoda".
La media distancia del Leyma: "Tenemos que elegir algo y nosotros habíamos elegido que si los interiores tenían que meter alguna canasta de más preferíamos eso a que entraran en ebullición Cremo, Jorgensen, Pacheco o Dídac, pero queríamos que Coruña no tuviese la sensación de jugar fluido".