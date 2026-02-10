Mi cuenta

Básquet Coruña

El Obradoiro bate al Menorca para mantener el pulso con el Leyma

El conjunto santiagués sumó su decimosexta victoria, una menos que el Leyma, tras una prórroga en el Fontes do Sar (100-86)

Chaly Novo
Chaly Novo
10/02/2026 22:46
Imagen del duelo en Madrid entre el Estudiantes y el Obradoiro, ganado por el equipo compostelano
Imagen del duelo en Madrid entre el Estudiantes y el Obradoiro, ganado por el equipo compostelano
Nicholas P. Jones/FEB
El Obradoiro mantiene el pulso con el Leyma. El conjunto santiagués batió en el Fontes do Sar al Menorca (100-86) en un partido inaugural de la vigésima jornada que los pupilos de Epi no fueron capaces de encarrilar hasta el último cuarto. Al final, el duelo se definió en la prórroga, en la que el Obradoiro aplastó a su rival con un parcial de 24-10.

El resto de la vigésima jornada, en la que descansa el ahora cuarto en la tabla, el Estudiantes, se presenta –aparentemente– tranquila para el resto de ‘gallitos’.

El nuevo tercer clasificado, el Palencia (12-6), recibe a un Palmer Basket que, a pesar de los numerosos cambios en la plantilla y en el banquillo, continúa sin reaccionar y ocupa la penúltima posición, con tres victorias en 17 partidos (descansó la pasada jornada).

El quinto en discordia, el Gipuzkoa (11-7), tampoco debería tener problemas para deshacerse de la, más que posiblemente, principal decepción de lo que va de temporada, un Tizona Burgos que solamente ha sacado adelante cinco de sus 18 compromisos. Los del exnaranja Sergio García han ganado diez de sus once últimos.

Cinco triunfos encadena el Fuenlabrada (11-7), resucitado con la llegada de Iván Aurrecoechea. Pero el encuentro de este miércoles en la pista del Palma (9-9) es el penúltimo del interior madrileño, que después del fin de semana –cuando empiece el segundo parón por las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027– abandonará el equipo para centrarse en el 3x3, modalidad en la que el pasado verano se proclamó, junto con el Coruñés Carlos Martínez, campeón del mundo.

El Ourense, a la cabeza de un trío que, con récord de 8-10, está a un único paso de la novena plaza, visita al tercero por la cola, un Cartagena (4-14) cuya capacidad de reacción sigue brillando por su ausencia.

Otro del trío de aspirantes al conseguir último pasaporte para la postemporada, el Oviedo –ultima víctima del Básquet Coruña, ante el que el pasado domingo ofreció una muy buena imagen–, juega en la cancha de un Cantabria que acumula un éxito menos.

Por úlitmo, el alicaído Lucentum Alicante (10-8) tiene una gran oportunidad de frenar en cinco su tacada de derrotas seguidas, ya que recibe al colista Melillla (2-16). El Decano de la categoría lleva nueve jornadas sin ganar.

