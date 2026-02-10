Carles Marco: "Estos partidos son dificilísimos y hay que sufrir si quieres competir y ganar"

Carles Marco durante la rueda de prensa R. A.

El Básquet Coruña vuelve mañana miércoles al Coliseum para disputar junto a su gente la jornada número 20 de Primera FEB. Los naranjas quieren continuar como líderes en solitario y, pase lo que pase ante Zamora, mantendrán esa primera plaza, pero también sería clave mantener (o incrementar) la distancia con respecto a sus principales perseguidores con una nueva victoria. Carles Marco analizó en rueda de prensa la previa del partido contra Zamora.

Estado físico de la plantilla: “Falta entrenar hoy y mañana pero hemos entrenado todos. En principio todos bien, cansados pero bien”.

Sin acierto exterior en Oviedo: “Parte de que no estuviéramos acertados fue porque ellos nos defendieron bien. Creo que no es fácil ganar en esta liga y estamos muy bien acostumbrados, pero estos partidos son dificilísimos y hay que sufrir si quieres competir y ganar. Viene otro partido súper duro e importante”.

Mantener el ritmo de victorias con el Obra hasta el final: “Debemos pensar en nosotros, no en lo que hagan los demás. Lo nuestro es pensar que tenemos que hacer bien el día a día y cada partido es importante. Cada partido tenemos que jugarlo como si fuera el último, pero no porque estemos mirando al final, sino porque entrenamos para jugar estos partidos. No es ninguna presión, pero sí una motivación que estemos entrenando toda la semana para llegar al partido lo mejor posible. Nosotros pensamos en hacer las cosas bien, en mejorar, competir siempre e intentar seguir sumando victorias”

¿Cómo afecta el jugar tres partidos en una semana? “Espero que bien. No tuvimos un desplazamiento muy largo y tenemos margen para recuperarnos de cara al domingo. A todos nos gusta jugar partidos. Ahora toca esto, después otro parón y otra jornada triple. Intentar que lar cargas de trabajo sean las adecuadas para competir lo mejor posible”

El rival: “Zamora es un equipo que me gusta mucho. Corren, son el equipo que más posesiones tiene. No especulan. Tienen jugadores con capacidad anotadora, son grandes. En la ida los treses nos hicieron daño. Es un equipo que juega bien a baloncesto y que nos va a poner las cosas difíciles. Necesitamos hacer un buen partido, que venga nuestra gente a vernos y todo haga que podamos hacer un buen partido. Tienen muchos puntos, poste bajo, roll, experiencia, jóvenes con hambre… Es una mezcla muy buena y muy bien entrenada”.

El paso adelante de Caio en Oviedo: “Tenemos una plantilla supercompensada y con talento. Cuando las cosas a nivel grupal no es que se hagan mal, pero no estuvimos con el feeling de otros días, puede salir un día Caio, Dícac, Ily, Cremo… te podría nombrar los doce y que con sus capacidades nos puedan decidir un partido. Eso es magnífico. Nos gusta jugar de manera colectiva, pero eso también es la grandeza de estos jugadores, que son competitivos”.

El desplazamiento de la afición: “Parte de lo que hicimos en Oviedo fue gracias a la afición. En los momentos malos están allí con nosotros. En el descanso, en el vestuario se veía fuera y veíamos a nuestros seguidores con banderas y de naranja. Eso te da. Fuerza y fue increíble desde que llegamos al pabellón. Nos ayudó el que estuvieran allí, se oían. Fue un partido duro con bastante emotividad, tensión y que

Contrarrestar el ataque de Zamora (3º mejor de la Liga): "Tenemos que salir como en cada partido, pero cada vez más a tope para ser agresivos y hacer bien las cosas que entrenamos. Una de ellas es estar con la máxima energía defensiva para intentar minimizar cosas que hacen bien ellos, sus puntos fuertes, jugadores con muchos puntos, que no tengan segundas opciones, que sus tiradores tengan menos eficiencia porque estamos encima de ellos, que no corran… y eso pasa por estar con un muy buen tono defensivo porque a partir de ahí seremos capaces de poder correr y jugar mucho más fluido. Cuando no estamos bien en defensa y sacamos de fondo, ya lo hacemos un poco más lento. Ojalá dejemos a Zamora en menos de 70 puntos, pero será difícil".