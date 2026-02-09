Oficial | El Básquet Coruña-Obradoiro se jugará el sábado 11 de abril

Paul Jorgensen durante el derbi de Copa Galicia Patricia G. Fraga

Ya es 100% oficial. El derbi entre el Básquet Coruña y el Obradoiro se jugará finalmente el sábado 11 de abril a las 19.00 horas en el Coliseum. El encuentro estaba programado inicialmente para el viernes 10 a las 20.45, hora habitual de juego de los naranjas, pero el club vio una ventana de oportunidad para favorecer la afluencia de gente y no la desaprovechó.

En un principio, este cambio no se podría haber dado debido a que había programado un concierto del grupo Celtas Cortos para el sábado a las 21.00 horas. Sin embargo, la reubicación de este evento en la Sala Pelícano ha liberado el Coliseum para la disputa del encuentro.

El cambio de fecha era un secreto a voces. Tanto el Obradoiro como la Federación Española (FEB) ya lo habían anunciado. Los primeros a través de sus redes sociales y los segundos en su web oficial. Tan solo faltaba el Básquet Coruña, que lo ha hecho oficial en la mañana de este lunes a través de su cuenta de 'X'.

@OBRADOIROCAB no 𝐂𝐎𝐋𝐈𝐒𝐄𝐔𝐌 xogarase o 𝐒𝐀́𝐁𝐀𝐃𝐎 𝟏𝟏 de 𝐀𝐁𝐑𝐈𝐋 ás 𝟏𝟗:𝟎𝟎𝐡 🔥#ACoruñaquereBasquet 🧡 pic.twitter.com/exUZH4618Q— Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) February 9, 2026 "> ">

El Obradoiro ha sido el único equipo hasta la fecha que ha conseguido derrotar al Leyma en la temporada regular de Primera FEB. Lo hizo en un partidazo en el Fontes do Sar, que presentó un lleno absoluto y un ambientazo protagonizado por las aficiones santiaguesa y naranja.