Básquet Coruña

Oficial | El Básquet Coruña-Obradoiro se jugará el sábado 11 de abril

El concierto de Celtas Cortos previsto para esa noche en el Coliseum se traslada a Pelícano

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
09/02/2026 16:13
Paul Jorgensen durante el derbi de Copa Galicia
Paul Jorgensen durante el derbi de Copa Galicia
Patricia G. Fraga
Ya es 100% oficial. El derbi entre el Básquet Coruña y el Obradoiro se jugará finalmente el sábado 11 de abril a las 19.00 horas en el Coliseum. El encuentro estaba programado inicialmente para el viernes 10 a las 20.45, hora habitual de juego de los naranjas, pero el club vio una ventana de oportunidad para favorecer la afluencia de gente y no la desaprovechó.

Caio Pacheco, durante el partido del Palacio de los Deportes de Oviedo

Feliz quinto centenario del Leyma Coruña en el Principado

En un principio, este cambio no se podría haber dado debido a que había programado un concierto del grupo Celtas Cortos para el sábado a las 21.00 horas. Sin embargo, la reubicación de este evento en la Sala Pelícano ha liberado el Coliseum para la disputa del encuentro.

El cambio de fecha era un secreto a voces. Tanto el Obradoiro como la Federación Española (FEB) ya lo habían anunciado. Los primeros a través de sus redes sociales y los segundos en su web oficial. Tan solo faltaba el Básquet Coruña, que lo ha hecho oficial en la mañana de este lunes a través de su cuenta de 'X'.

">

El Obradoiro ha sido el único equipo hasta la fecha que ha conseguido derrotar al Leyma en la temporada regular de Primera FEB. Lo hizo en un partidazo en el Fontes do Sar, que presentó un lleno absoluto y un ambientazo protagonizado por las aficiones santiaguesa y naranja.

