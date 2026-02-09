Dídac Cuevas recolecta su segundo premio de Jugador Estrella

Dídac Cuevas, con el premio al Jugador Estrella de enero Germán Barreiros

Los aficionados del Leyma Básquet Coruña y la prensa especializada otorgaron a Dídac Cuevas el premio al Jugador Estrella de enero, el segundo galardón mensual que recolecta el base barcelonés, tras el logrado en octubre.

Cuevas firmó un primer mes del año espectacular. Comenzó con 8 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 24 de valoración en el Coliseum contra el Cantabria (102-67). En la cancha del Lucentum Alicante (89-96), registró 10 tantos, 5 rechaces, 8 pases de canasta y 17 créditos.

En la visita del Palma (94-72) no lanzó tanto a canasta (4 puntos) pero facilitó 11 a sus compañeros. Su valoración fue de 14. Finalizó enero con 13 puntos, 3 rebotes, 11 asistencias y 24 créditos en el Pabellón Javier Imbroda de Melilla (72-105). Sus medias en esos cuatro encuentros fueron de 8,7 tantos, 3,2 capturas y 10,0 pases de canasta.

En esta última faceta, el catalán ha roto amarras en las últimas semanas. En los doce primeros compromisos ligueros repartió un total de 44 asistencias; en los seis últimos, 56. Cifras que lo han colocado segundo en el ranking liguero, con una media de 5,5 y solo por detrás del estudiantil Jayson Granger (5,8).

A la pregunta de si este subidón en pases de canasta es producto de un cambio/modificación de rol, o de un mayor conocimiento mutuo entre los jugadores, o si simplemente son circunstancias de partido, Cuevas aseguró que "seguro que hay algo técnico o estadístico que haga que esos números sean así, pero yo creo que es más por sensaciones; al principio siempre hay que conocerse un poco más e intentar ajustar todo. Es verdad que en estos últimos siete u ocho partidos he notado que siempre sé dónde puede estar la ventaja o dónde puedo buscar la ventaja de mi compañero. Para que sea una asistencia, hay que meterla, por lo que también es mérito de todos ellos, porque además de encontrar la ventaja finalizan con éxito".

Cuevas, que sucede a su homólogo Caio Pacheco en el palmarés de este galardón, aseguró que el mismo "no supone nada, la verdad. Cuando estemos en junio en casa nadie se acordará del MVP de enero o de octubre; de lo que sí nos acordaremos es de si somos capaces de conseguir algo bonito, que estamos en el camino".

El director de juego barcelonés viene de un partido, en la cancha del Oviedo, donde se rompió un poco su buena dinámica de cara al aro rival: 0 de 9 en triples. Algo que, confesó, ya le había pasado más veces. "Sí, sí. Sin meter ninguno, no lo sé; como profesional creo que no. Pero en LEB Plata (actual Segunda FEB) hice 3 de 22 en Talavera".

No obstante, considera que "la dinámica no se ha roto porque el equipo ha ganado. Eso es lo que me importa y lo que nos importa a todos. En la situación que estamos, quedando catorce partidos, que la meta quien la tenga que meter. Sí que es que verdad que el porcentaje no fue el mejor (risas)".

Catorce finales

No dudó Cuevas en la cuestión de si firmaría 0 de 9 en cada uno de esos catorce partidos y ganarlos todos. "Todos los días. El miércoles [en casa contra el Menorca], 0 de 9 y victoria para el equipo. Lo firmo hoy".

El duelo en el Coliseum contra el equipo balear es el del medio de tres en el plazo de siete días. El Leyma llega muy fresco a los finales de partido, un plus en semanas tan cargadas. "En este momento de temporada, podemos mirar todas las excusas que podamos mirar, pero quedan catorce finales y no se puede mirar de otra manera. Estemos cómo estemos, aunque, como el otro días, no tengamos el ritmo y no estemos acertados, lo que importa es que, cuando pite el final, Coruña tenga un punto más que el rival, que es lo que cuenta. Creo que estamos en la línea correcta, aunque siempre queriendo mejorar lo que hacemos mal. Ganar es lo único que nos vale".

Ganar en Oviedo le costó Dios y ayuda al líder en solitario. Uno de esos triunfos reforzadores de moral, algo que Cuevas admitió, y matizó que "son los partidos que a final de temporada suman; siempre digo, con respeto total a todos los equipos, que estos partidos no te dan ascensos, pero sí te los quitan. Nos quedan muchas canchas muy difíciles, y creo que la mentalidad es que ganar no nos va a dar nada pero perder nos puede quitar mucho. Y hay que afrontarlo abiertos a la realidad: somos los líderes y nos están persiguiendo, entonces no podemos fallar", concluyó el Jugador Estrella de enero.