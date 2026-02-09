Caio Pacheco logra el segundo MVP liguero del Leyma Coruña

Caio Pacheco, durante el partido contra el Cantabria Carlota Blanco

La gran actuación de Caio Pacheco en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde lideró una muy trabajada victoria (84-89) del líder, le ha valido al base brasileño el MVP de la décimo novena jornada.

Es el segundo que el conjunto naranja recolecta esta temporada liguera, el primero en solitario, puesto que Paul Jorgensen tuvo que compartir el de la jornada cuatro con el pívot cubano Pedro Bombino (Palma Bàsquet), ambos con 30 de valoración.

Dídac Cuevas lo fue de los dieciseisavos de final de la Copa de España, en la victoria en la pista del Menorca, donde el base barcelonés se fue hasta los 36 créditos.

Pacheco, elegido Jugador Estrella del Leyma en diciembre, firmó en la pista del conjunto carbayón 24 puntos (8 de 12 en tiros de dos y 8 de 9 en libres), 3 rebotes, 7 asistencias y 3 balones recuperados para una valoración de 33.

El internacional con la verdeamarelha, con la que el pasado verano se proclamó campeón de América, superó en cuatro créditos al Iván Cruz, ala-pívot del Melilla, cuyo equipo cayó derrotado en la cancha del Palma.

Completan el Cinco Ideal de la jornada el base -colocado como escolta para la ocasión- Fernando Zurbriggen, del Menorca, con 28 de valoración; un ex del Básquet Coruña, el alero Mathieu Kamba, que refrendó su excelente momento de forma con 28 créditos en la victoria del Palencia en la cancha del Estudiantes, y el pívot Javier Nicolau, del Gipuzkoa, con 27.

Es el segundo MVP de jornada en Primera FEB de Caio Pacheco, tras el conseguido la pasada temporada, cuando militaba en las filas del Tizona Burgos, también en febrero, en esta caso el día 16. El brasileño firmó aquel día, en la pista del Real Valladolid, 26 puntos (6 de 11 en tiros de dos y 11 de 12 en libres), 6 rebotes, 8 asistencias y un crédito más que ante el Oviedo.