Feliz quinto centenario del Leyma Coruña en el Principado

Caio Pacheco, durante el partido del Palacio de los Deportes de Oviedo Oviedo CB

El Básquet Coruña cantó en Oviedo (84-89) un cumpleaños feliz. La victoria en su partido número 500 de liga regular en la segunda categoría nacional, que pisó por primera vez, cuando simplemente se llama Liga LEB, en la temporada 1998-99.

Al contrario que en el Palacio de los Deportes de la capital de Asturias, el primer paso no pudo ser peor. El 18 de septiembre de 1998, en la Polideportiva de Riazor 2, la plantilla entrenada por Javier Castroverde perdió por 46-97 contra el Breogán. A punto de cumplir la entidad herculina 30 años, esa sigue siendo su derrota por mayor margen.

En aquel Breogán estaban dos jugadores, Borja Pérez y Esteban Gómez, que años después serían las estrellas en la Liga EBA del equipo... herculino. Gómez fue, con 18 puntos, el segundo máximo anotador, tras Stacey Williams (19), del conjunto lucense.

En esa campaña inicial, el entonces conocido como el Sondeos del Norte solamente ganó siete partidos de regular, a los que sumó tres en la eliminatoria por la salvación contra el Inca mallorquín (3-1).

La temporada con más triunfos es la del ascenso a la ACB, con 27 en las 34 jornadas disputadas. Completan el podio la 2022-23, con cuatro menos, y la 2016-17, con una veintena justa.

En el podio negativo están ese curso inicial; el 2001-02, con nueve (al final del mismo el club le vendió la plaza al Zaragoza), y el anterior, con un triunfo más.

La cuenta global de victorias en temporada regular en Primera FEB asciende a 262, un 52,4% de éxito. En playoffs, el récord es negativo (15-24), mientras que en play-outs el Básquet Coruña ganó nueve de los once encuentros en las tres series por la salvación que disputó en sus cuatro temporadas en la Liga LEB (en la 2000-01 no hubo, aunque se habría salvado al terminar antepenúltimo la regular).

Derbis victoriosos

El partido número 100 data del 14 de diciembre de 2001, en la jornada 14 del campeonato 2001-02, con triunfo del entonces Sondeos del Norte por 74-70 contra el Rosalía compostelano en la Polideportiva de Riazor 2 y con el betanceiro Lolo Castro (19 puntos) como máximo anotador.

La segunda centena cayó en la jornada cuatro del curso 2015-16. También con triunfo en casa, en esta ocasión en el Palacio de los Deportes de Riazor, y también en un derbi, frente al Breogán (71-62) y Ben Stelzer y Beqa Burjanadze firmando 16 tantos por barba.

El partido 300 tuvo como escenario una pista poco propicia históricamente para el Básquet Coruña, el Multiusos Ciudad de Cáceres, donde el anfitrión se impuso por 84-80. Los líderes naranjas, Ty Sabin y Quinton Stephens, se repartieron a partes iguales 28 puntos.

El cuarto centenario también se saldó con derrota, por 62-49 en la pista del Gipuzkoa, donde Johan Löfberg y Javi Vega fueron los únicos jugadores del Leyma que firmaron dobles dígitos. Ambos anotaron una decena.

En otros torneos, el Básquet Coruña solo ha disputado tres partidos: la Copa Princesa 2023-24, que perdió contra el Estudiantes, y un triunfo (en Menorca) y una derrota (en el Coliseum contra el Tizona) en la Copa de España 2025-26.

El balance liguero no registra números redondos en victorias, 286, pero sí en encuentros disputados, 550.