El Palencia se venga de la Copa ante un Estudiantes diezmado

Tobias Borg y Omar Silverio luchan por el balón en el Estudiantes-Palencia Nicholas P. Jones/FEB

Dos bajas importantes en el anfitrión, Jayson Granger y el exnaranja Lotanna Nwogbo, desvirtuaron el partido estrella de la jornada 19, el Estudiantes-Palencia, en el que los morados vengaron a domicilio (72-94) la reciente derrota en casa ante el equipo colegial en la final de la Copa de España.

Los pupilos de Toni Ten solamente aguantaron los diez primeros minutos (17-15). En los segundos, los de Natxo Lezkano desencadenaron una tormenta casi perfecta: 15-30. Remataron la faena los morados en el tercer periodo (16-25).

Otro ex del Básquet Coruña, Mathieu Kamba, lideró, con 19 puntos, el ataque del Palencia, que desplaza de la tercera posición al Estudiantes, en cuyas filas destacó Juanpi Vaulet (21), aunque el equipo del Ramiro de Maeztu tiene garantizada la segunda por haber ganado la Copa de España, precisamente al Palencia y la pista del conjunto castellano.

Segundo en la tabla sigue el Obradoiro, que también arrasó en el segundo cuarto (11-33) en un duelo a domicilio, en su caso contra el Zamora (77-92), rival del Leyma este miércoles (20.45) en el Coliseum. Alex Barcello (15 tantos) encabezó un sexteto de jugadores visitantes en dobles dígitos anotadores, En el anfitrión del Pabellón Ángel Nieto sobresalió Josep Peris (17 puntos).

El Fuenlabrada acabó sudando más de la cuenta para doblegar al Tizona (76-69) en un partido donde fue superior en los cuartos intermedios (parcial de 45-26) pero zozobró en el último (18-28). Iván Aurrecoechea (16 tantos y 8 rebotes) encabezó la ofensiva del conjunto del sur de Madrid.

El interior madrileño abandonará la plantilla cuando lleguen las ventanas FIBA de este mismo mes para centrarse en el 3x3, modalidad en la que se proclamó el pasado año campeón del mundo con la selección española capitaneada por el coruñés Carlos Martínez. En el conjunto burgalés el jugador más entonado fue el ourensano Rodrigo Seoane (13 y 4).

Mucho menos tuvo que bregar el Gipuzkoa en la cancha del Cartagena, donde venció por un claro 64-84. Javier Nicolau (19 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias) lideró el ataque del plantel entrenado por un ex jefe de banquillo en el Básquet Coruña, Sergio García, que con este triunfo, el décimo en los últimos once compromisos, escala hasta la quinta posición.

A la baja

El Lucentum Alicante sigue cotizando a la baja. El equipo dirigido por Rubén Perelló cedió por 81-75 en el Pazo Paco Paz de Ourense y se descuelga un poco más de la zona noble de la tabla. Ahora es séptimo, con siete victorias menos que el Leyma.

Gabe Kalscheur (22 puntos) tiró en ataque del carro pilotado por el técnico ferrolano Moncho López. Tres tantos menos registraron los visitantes Jean-Marc Mwema y Kevin Larsen.

El Menorca superó por 89-81 al Alega Cantabria, con Thad McFadden (22 tantos) y Jaume Lobo (21) al timón, y se mantiene a un triunfo de la novena plaza. En el equipo de Torrelavega sobresalió Reggie Johnson Jr., autor de dos decenas justas de puntos.

Completó la décimo novena fecha del calendario el duelo entre el Palma y el Melilla, en el que el Decano fue ganando durante muchos minutos y dejó escapar una renta de siete puntos en el último cuarto (60-67) antes de acabar cediendo por 84-78.

La primera parte tuvo nombre visitante, Iván Cruz, quien se fue al descanso con 21 puntos en su casillero. No volvió a anotar. La segunda tuvo nombre local, Jon Ander Aramburu, que acabó el choque con 16 tantos, todos registrados entre los periodos tercero y cuarto.

Con este triunfo el equipo mallorquín descabalga de la novena plaza al Ourense, mientras que el plantel entrenado por Rafa Sanz sigue hundido en el farolillo rojo, con solo dos triunfos en 18 encuentros disputados.