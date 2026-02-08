El Leyma Coruña ya ha conquistado 45 canchas distintas

Dídac Cuevas entra a canasta en el Oviedo-Leyma Coruña Oviedo CB

Con la victoria de este sábado ante el Oviedo (84-89), el Básquet Coruña estira a 5-0 la racha contra su bestia negra histórica, un equipo carbayón al que ha superado por primera vez fuera de su antiguo pabellón, el opresivo Pumarín. El Palacio de los Deportes de la capital del Principado es la cuadragésimo quinta pista distinta que conquista el conjunto herculino en sus 17 temporadas en la segunda categoría del baloncesto español.

Además, la lograda en tierras astures fue su victoria 115 como visitante, incluyendo regular, playoffs y play-outs. La primera data del 24 de octubre de 1998, por 67-69 en la pista del Lucentum Alicante, el club cuya cancha ha cambiado más de nombre desde que el Básquet Coruña aterrizó, ese mismo año, en la entonces llamada Liga LEB.

Ese éxito inicial tuvo como escenario el Pabellón Montemar. A partir de ahí, el equipo coruñés superaría al levantino en otro recinto, que en principio se llamó Centro de Tecnificación, luego se rebautizó como Pedro Ferrándiz y actualmente es el Centre de Tecnificació d'Alacant.

Cuatro veces ha ganado el Básquet Coruña en Alicante, lo mismo que en las canchas del Breogán (Pazo Provincial o Pazo Universitario, a gusto del consumidor), el Tizona (El Plantío), el Huesca (Pabellón del los Deportes) y el Gipuzkoa (San Sebastián Arena).

En El Plantío burgalés ha superado también al otro equipo de la ciudad, el San Pablo, que, no obstante, se le ha resistido en el su actual pabellón, el Coliseum, donde ha perdido en sus dos comparecencias. El recinto pequeño ha ganado en cinco ocasiones, tres de ellas al actual inquilino. Se da la curiosa circunstancia de que el Básquet Coruña ha ganado a domicilio al San Pablo y en San Pablo, feudo del Real Betis.

La favorita

Su pista foránea favorita es el Javier Imbroda de Melilla (antiguamente Ciudad de Melilla), donde ha ganado en diez ocasiones, la última hace una semana. Lleva cuatro seguidas y en la últimas ocho visitas salió victorioso de la ciudad autónoma en siete ocasiones. Solo hincó la rodilla en el duelo del grupo A de la primera fase de la campaña 2020-21, que contó con 19 equipos. A los otros 18 los ha superado al menos una vez a domicilio.

La segunda que mejor se le da es la del Força Lleida, Barris Nord, en la que suma siete éxitos. El primero de ellos, en la última jornada del curso 2012-13, lo clasificó por primera vez para los playoffs de ascenso. Esta cancha y la del Bàsquet Girona, Fontajau, son las únicas en las que ha ganado tanto en Primera FEB como en ACB.

Cinco victorias acumula el equipo herculino en los hogares del Ourense (Pazo Paco Paz), el Barça B (Joan Gamper), el Clavijo (Palacio de los Deportes de La Rioja) y el Amics Castelló (Ciutat de Castelló).

Las pistas que peor se le han dado históricamente son la del Basket Navarra, el Pabellón Anaitasuna, y la del Tenerife, el Santiago Martín, donde cayó derrotado las cuatro veces que jugó en ambas.

Feliz quinto centenario del Leyma Coruña en el Principado Más información

El uno x uno del Leyma Coruña en Oviedo Más información

Tampoco ha ganado en la de Obradoiro, el Fontes do Sar, en su única visita, esta misma temporada, donde encajó la única derrota que figura en su casillero. El equipo compostelano es el único gallego que se le resiste.

Además de superar a domicilio cinco veces al Ourense y cuatro al Breogán, ha ganado tres veces en la pista del Galicia Ferrol (A Malata), dos en la del también compostelano Rosalía (Instituto Rosalía de Castro) y una en la del Marín (Fontecarmoa).

El alavés Pabellón Mendizorroza, hogar del Araberri, es el único, de los que ha visitado en más de una ocasión, en el que presenta un 100% de victorias. En la 2016-17 venció por 85-89, por 80-99 en la siguiente y por 76-82 en la 2018-19.

En lo que va de la presente temporada ha sumado cuatro pistas más, todas las posibles, a su currículum como visitante. Ganó por 80-102 en el Pavelló Menorca, por 69-81 en el Ángel Nieto, de Zamora, por 80-89 en el Palacio de los Deportes de Cartagena y por 84-89 en el de Oviedo.

También se le han resistido a domicilio el León (0 de 2), el Badajoz (0 de 3), el Lleida Bàsquet (precursor del actual Força Lleida, que jugaba en Onze de Setembre, donde el Sondeos del Norte cayó en sus dos apariciones), CB Granada (no confundir con el actual Fundación CB Granada; 0-2 en el Palacio de la ciudad nazarí, que finalmente tomaría en enero de 2020), el Gijón, el Complutense y el Cornellá, estos tres últimos con una sola visita.

Tope y ascenso

La campaña con más victorias fuera de A Coruña, es la del ascenso a la ACB, la 2023-24, con una docena, entre ellas dos en pistas donde nunca había ganado, la sevillana San Pablo y el Antonio Magariños, feudo histórico del Estudiantes.

Once éxitos a domicilio sumó el Leyma del curso 2020-21, con dos pabellones nuevos asaltados, el vallisoletano Pisuerga y, por fin, el ovetense Pumarín; este, en el primer partido de cuartos de unos playoffs que se disputaron el mejor de tres.

Completa el podio el ejercicio 2015-2016, con diez triunfos en la carretera y el Pabellón de los Deportes de Huesca y el Multiusos Ciudad de Cáceres como nuevas conquistas.

El curso anterior a este es el más magro en victorias a domicilio, solamente dos, en la cancha del Clavijo y en la del CB Prat, el Joan Busquets, que ese día se convirtió en la vigésimo primera distinta donde ganaba el Básquet Coruña.

Con tres figuran las temporadas 1998-99 (dos de ellas en el play-out contra el Inca), 2000-01 (una Melilla y dos en Ferrol, la segunda en la serie por la permanencia).

En la presente campaña son ya ocho en los 18 primeros partidos disputados. Muchas cosas (malas) tendrían que pasar para no acabar superando la docena de la histórica 2023-24.