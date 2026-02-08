Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: “Ha sido un toma y daca muy, muy duro”

El entrenador del Leyma Coruña considera que tanto su equipo como el Oviedo merecieron la victoria

Chaly Novo
Chaly Novo
08/02/2026 06:00
Carles Marco gesticula en la banda durante el partido disputado en Oviedo
Carles Marco gesticula en la banda durante el partido disputado en Oviedo
Julián Rus
Carles Marco valoró muy positivamente el muy trabajado triunfo del Leyma Coruña en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en un encuentro de la jornada 19 que calificó como “un toma y daca muy, muy duro”.

El técnico del líder en solitario de Primera FEB empezó felicitando al Oviedo, equipo al que dirigió durante tres temporadas, “por el gran partido que ha hecho. Nos lo han puesto muy difícil, han jugado muy bien y hubieran merecido ganar igual que lo hemos merecido nosotros”.

Marco relató que “ellos han estado, sobre todo en los dos primeros cuartos, mucho mejor en intensidad, en agresividad, no nos ha dejado correr, los rebotes que han cogido...  Y han estado acertados porque nuestra defensa no ha sido de la intensidad que requería el partido”.

El badalonés agregó que “nuestro desacierto ha hecho que no estuviéramos bien, pero luego hemos mejorado en algunos aspectos: defensivamente, cerrando el rebote, hemos corrido más, no mucho más, pero sí un poquito más que en el primer cuarto, donde nos hemos comido tres balones por 24 segundos, que normalmente es muy extraño que aguantemos hasta el final de la posesión”.

Marco subrayó que “al final, los pequeños detalles... Nosotros tenemos una dinámica positiva. En cualquier momento podemos decidir partidos y así lo hemos hecho. No hemos estado acertados, pero les hemos hecho perder balones en el tercer cuarto y en el cuarto. Nosotros hemos perdido algunos menos, hemos tenido segundas opciones que han sido muy importantes, porque hemos ido mejor al rebote y hemos tenido algún tiro más”.

Caio Pacheco entra a canasta en el duelo con el Oviedo en Coliseum

El uno x uno del Leyma Coruña en Oviedo

Caio Pacheco, durante el partido del Palacio de los Deportes de Oviedo

Feliz quinto centenario del Leyma Coruña en el Principado

Por la dificultad casi extrema para conseguirla exentrenador del conjunto carbayón calificó la victoria de “muy importante. Seguimos en buena dinámica y ya pensamos en el miércoles [El Leyma recibe, a las 20.45 horas al Zamora]”. 

Marco considera los múltiples errores del equipo anfitrión en los tiros libres [19 de 34] una de las claves del desenlace. “Fallaron muchos, y además en momentos importantes. Nosotros también hemos fallado mucho en el tiro de tres [7 de 28]. Ha sido un toma y daca; la propuesta que tiene Javi [Rodríguez] es muy buena. Los tíos van a muerte, como nosotros y ha podido ganar cualquiera. Ha sido un partido muy, muy duro”.

El entrenador naranja matizó que “tenemos una plantilla larga y hemos podido rotar; ellos han llegado al final más cansados, pero ha sido un partido físico, de correr, de buenas defensas, de no especular ninguno de los dos”.

A la pregunta de si este tipo de triunfos son lo que pueden valer un ascenso, el catalán fue claro: “Ojalá. Quedan catorce [partidos] más. Vamos a pensar solo en el próximo, que tela, y sí es cierto que no estamos fallando, pero lo más importante, y lo digo siempre, es que estamos contentos con el trabajo que hacen los chicos día a día para llegar a todos los partidos con la mentalidad adecuada, porque todos son muy difíciles”. 

