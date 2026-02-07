Previa | El Leyma Coruña prueba la presión de otro Palacio

Dídac Cuevas penetra a canasta en el Leyma-Oviedo del Coliseum Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña juega este sábado (19.00 horas) por primera vez en su historia en el Palacio de los Deportes de Oviedo, nuevo feudo del equipo carbayón, cuyo antiguo hogar, Pumarín, resultó un tormento durante muchos años –al igual que en general el conjunto del Principado– para el equipo herculino.

El duelo de la jornada 19 cuenta con otro aspecto emocional. Carles Marco entrenó durante tres temporadas (2015 a 2018) al equipo del Principado, y en todas ellas tuvo como mano derecha a Javi Rodríguez, actual preparador del noveno clasificado de Primera FEB.

Y hasta con una curiosidad provocada por un error múltiple de documentación en la web de la FEB, donde tres ovetenses, el esloveno Dan Duscak y los estadounidenses Greg Parham y Marques Townes figuran como nacidos en A Coruña (al igual que Gabriel Gil, alero madrileño del Tizona).

Bromas aparte, este partido es para tomárselo muy en serio. El conjunto carbayón es fuerte, entre otras cosas, en un aspecto donde el mejor es el campeón de invierno de Primera FEB: el rebote. Tan fuerte como que únicamente los naranjas capturan más que los azulones. Y solo medio rechace. Los de Marco, que, no obstante, son netamente mejores que el Oviedo en capturas en el aro rival, han ganado quince de los dieciséis partidos en los que se han impuesto en la batalla de los tableros. La única excepción, la pasada jornada en Melilla.

Tiene el Oviedo una plantilla algo corta para la altísima exigencia de la competición. Once hombres contando con Pablo González Longarela, algo así como el equivalente azulón a Macachi Braz.

Carles Marco: "El rebote es importante, como que cada uno intente jugar con su identidad" Más información

El puzle del reparto de minutos en el Básquet Coruña Más información

Cortan el bacalao en ataque sobre todo tres elementos. Raúl Lobaco (11,5 puntos y 5,0 rebotes), Parham (12,6, 2,5 y 2,4 asistencias) y Townes (15,5 –peligroso 38,9,% de acierto en triples–, 5.4 y 4.2). Este último, realmente nacido en New Jersey y también con nacionalidad dominicana, llegó con la temporada ya en marcha. Cubrió la salida, a mediados de octubre, de London Johnson, quien después de sufrir una lesión pidió al club recuperarse en su país.

Y el equipo carbayón salió ganando con el cambio, puesto que el ‘falso coruñés’ es a día de hoy el cuarto jugador más valorado de la competición liguera, con una media de 17,6 créditos por encuentro, dos décimas menos que el tercero, Alex Barcello (Obradoiro).

También suman lo suyo un ya clásico de la Primera FEB, Calvin Hermanson (8,3 tantos), Duscak (7,8 y 3,9 pases de canasta), Daniil Shelist (6,8 y 3,4 rebotes) y el máximo reboteador en ataque de la liga, Robert Cosialls (5,2 y 5,8), quien además presenta un estupendo 41,7% de puntería desde la larga distancia en un equipo que figura en la écima posición, tres por detrás del Leyma, en el ranking de este apartado estadístico.

La web de la Federación Española pone como nacidos en A Coruña a tres jugadores del Oviedo FEB

Sorprenden en el Oviedo algunos aspectos. Como que sea el quinto de la liga en valoración colectiva (86,1), lista que encabezan los pupilos de Carles Marco con unos siderales 107,8 créditos. O que a pesar de estar en la segunda mitad de la tabla tenga superávit de puntos (2,9 es su diferencia entre anotados y encajados), aunque muy alejado de abrumador 15,6 que presenta el líder en solitario.

No obstante, tiene mérito lo de los hombres de Javi Rodríguez, toda vez que los dos equipos que los preceden en la tabla clasificatoria, el Fuenlabrada y el Menorca, están en numerosos rojos en esta faceta, al igual que el resto a partir de la novena posición.

Un compromiso de mucha dificultad para un líder que la pasada semana dio síntomas de flaqueza en el tercer cuarto pero que zanjó las dudas con otro de sus devastadores últimos cuartos.

Llegar bien este sábado al tramo final se antoja instrumental para poder aumentar a cinco victorias seguidas la racha contra la bestia negra histórica del conjunto herculino.