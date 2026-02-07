Nada nuevo bajo el sol para el Básquet Coruña (84-89)

Mus Barro penetra ante Robert Cosialls en el duelo entre Oviedo y Básquet Coruña Oviedo baloncesto

Volvió a ganar el Básquet Coruña. Le costó, pero finalmente supo sobreponerse a Oviedo en el Palacio de los Deportes por un ajustado 84-89. Al Leyma se le vio atascado en ataque, pero terminó creciendo desde la defensa para terminar encontrando el acierto de Joe Cremo y Caio Pacheco cuando más falta le hacía.

Así fue el Oviedo 84-89Básquet Coruña Más información

La sensación antes del comienzo para los presentes, muchos de A Coruña, era que posiblemente se acabaría el "gafe de Pumarín" donde el Oviedo ha jugado sus partidos los últimos años y que para los “naranjas” casi siempre fue sinónimo de derrota.

Y en un sitio tan espectacular, acordándonos de aquel recinto de un barrio tan popular, comienza un encuentro que prometía ser interesante. Ganó el salto al aire Barro para Leyma y en apenas 30 segundos hubo un rebote, una falta, y todo acabó con un triple de Jou. En medio minuto. Ya se presagiaba un partido intenso y en el que iban a pasar muchas cosas. El acierto en ataque de los ovetenses y el inicio un tanto obtusos los coruñeses permitieron a los locales mandar en el marcador casi todo el cuarto. La prueba de las ideas un tanto oscuras que tuvieron los de Marco lo demuestran cuatro balones perdidos por agotar los 24 segundos de posesión.

Una buena defensa local y el acierto de cara al aro contrario de Parham dejaron el marcado tras los primeros diez minutos en un justo, en ese momento, 26-24. Cuevas en el último instante intento 2 triples que se fueron al aro del Oviedo.

Leyma tenía dos asignaturas pendientes: mejorar en ataque buscando un mayor acierto y desde luego, no perder tantos balones en ataque. Preferentemente en el caso del agotamiento de la posesión. Como todos los equipos que han cogido “la aguja de marear” para tratar de ganar a los coruñeses, Oviedo se estaba empleando muy fuerte en defensa.

Que la cobertura naranja comenzando el segundo cuarto mejoró se puede demostrar de la dificultad que tiene Oviedo en sacar de banda o de fondo, que ya no aciertan tanto como antes y en que los visitantes se ponen por segunda vez por delante en el marcador 29-30.

Previa | El Leyma Coruña prueba la presión de otro Palacio Más información

Significativo. Sin embargo la tónica de este periodo volvió a teñirse de azul y los de Javier Rodríguez volvieron a mandar en el juego y en el marcador. Cinco fallos en triples de los coruñeses, unido el balance a otros fallos clamorosos en ataque, permiten a Oviedo llegar al descanso del partido con un marcador a favor.

La defensa estaba dando ventaja y ánimos a los locales. Es difícil buscar un marcador tan igualado esta temporada en la mitad de un partido como el que se estaba dando en el Palacio de los Deportes de Oviedo. En el último suspiro se resume lo que ocurrió en 20 minutos. Tiro local al aro y el rebote que atrapa Thiam, que manda un obús al otro campo donde recibe Jorgensen que tira un triple y… es taponado. Había que ver el ritmo que iba a tener el juego en la segunda parte. Vivo como hasta ahora, le beneficiaría a los naranjas. Si todo iba igualado hasta el final, las posibilidades de Oviedo, aumentarían.

Reacción desde la defensa

Las cosas en la reanudación no pudieron comenzar peor. Pérdida de balón, 2+1 para ellos, pérdida de Pacheco, triple de Lobaco más otro de Townes y otra canasta de Hermanson y aquello se puso muy mal. El Leyma llegó a perder por 9 puntos y lo peor: a ellos les entraba todo y nosotros seguíamos perdiendo balones. Los árbitros tampoco ayudaban a Oviedo, en ocho minutos de juego en ese cuarto le habían pitado ¡una falta! Al Leyma cinco.

Muy hacia el final de este tercer cuarto los naranjas se entonan. Oviedo comienza a fallar y los de Marco con un triple “desde su casa” de Cremo acercan los números en el marcador con otra canasta del americano. Parece, durante todo el partido el marcaje a los bases de los coruñeses. Cuevas y Pacheco no pudieron destacar, aunque el brasileño anotaba con cierta facilidad. Juego detenido por avería del reloj, que no eran capaces de poner en marcha correctamente, falta en las últimas cuatro décimas que permite a Nwaokorie lanzar desde el tiro libre, anotar un punto y dejar el marcador a falta de un cuarto en 61-61.

Un partido de 40 minutos reducido a los 10 últimos. Comienza el tie-break con Jorgensen y Pacheco como novedad naranja sobre el quinteto inicial. Barro hace una falta. Lobaco encesta. Encesta Pacheco, tiros libres para Parham y Jou falla un triple para en la siguiente jugada acertar en un 3+1 que también anota. Tres libres para Parham y un 2+1 para Barro y 2 puntos de diferencia para Leyma a falta de 6 minutos.

Jacobo anota sus primeros tres puntos en un triple que se nos estaba resistiendo. Lobaco hace mucho daño con una canasta triple desde la esquina cuando faltaba un segundo de posesión. Y en ese momento aparece Cremo para anotar dos triples casi consecutivos que llevan el marcador a un 70-78 a favor de Leyma.

A tres minutos del final llega un triple de Duscak que, increíblemente, aún estaba en pista con la cantidad de faltas que había cometido aunque no se las había pitado. Un jugador demasiado duro a pesar de su calidad.

Los acontecimientos se sucedieron en un abrir y cerrar de ojos. Tiros libres para Oviedo, de 4 anotan solo 1 y Pacheco ataca con decisión el aro local para conseguir otro 2+1. A falta de 1 minuto y 27 segundos Leyma gana por 5. A partir de ahí Oviedo comete personal en cada acción del Leyma que casi en su totalidad aprovecha Pacheco. Todavía había emoción con un triple cayéndose de Townes que acercó a su equipo a 4 puntos. Al final, 84-89 en el partido más duro para el Leyma de toda la temporada.