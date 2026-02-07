En directo: Oviedo-Básquet Coruña
Segundo partido seguido como visitantes para los naranjas
Final
Descanso en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Ganan los locales por 43-42 tras una primera parte bastante pocha en general, pero sobre todo del Básquet Coruña en ataque. 2/13 en triples, pero 7 robos que sustentan la ofensiva a base de contras
43-41
Tiempo muerto sobre la pista a falta de un minuto para el descanso. No está siendo el día del Básquet Coruña, que lleva un terrorífico 2/12 en triples
42-41
Suma Townes desde el 4,60 para poner por delante de nuevo a los asturianos
40-40
Empata el partido Parham
38-40
Sigue sumando Ilimane, ahora desde la línea de personal. Anota los dos
38-38
Triiiiiples Diop, seis puntos seguidos para él
36-35
Tres más para Oviedo, que está teniendo un gran porcentaje de triples
33-35
Doooos más uno de Ilimane Diop, que se hizo grande en la pintura. Anota el adicional
31-32
Canasta con rebote de ataque de Oviedo. Vuelve a responder Pacheco, que está inspirado en la tarde dehoy
29-30
Canasta de Paul Jorgensen a la contra para cerrar un parcial de 0-6 del Leyma y forzar el tiempo muerto de Javi Rodríguez
29-28
Dos para Dino Radoncic desde el 4,60
29-26
Canasta de Pacheco
Inicio
Arranca el segundo cuarto con otro triple de Oviedo, ahora Hermanson. Muy acertados los asturianos desde el 6,75
Final
Final del primer cuarto en el Palacio. En un mal primer cuarto del Leyma, los naranjas se van perdiendo por 26-24
26-22
Otros dos para Parham, ahora desde la línea de personal
24-22
Canasta de pillo de Cremo en una acción de saque de fondo
24-20
Otra para Parham
21-20
Y oootra de Pacheco a la contra, 8 puntos ya para el brasileño
21-18
Canasta de Parham, responde Pacheco con otra bandejita
19-16
Vuelve el Leyma del banquillo con una buena canasta de Pacheco
19-14
Otro tiple de Oviedo, ahora de Townes, que pone el +5 y fuerza el tiempo muerto de Carles Marco
16-12
Roba el Leyma y empata Pacheco a la contra el encuentro. Responde Parham con un tripl
13-10
De dos de Jorgensen, necesitaba los puntos el Leyma
13-8
Se reanuda el encuentro con 2+1 de Nwakorie, que se fue de su marcador y finalizó con un gran mate. Anota el adicional
10-8
Entran a pista Abdou Thiam, Paul Jorgensen y Caio Pacheco. Partido parado por problemas con el reloj
8-7
Buscando mucho el Leyma a Mus Barro. Lo encontró a la perfección ahora Cuevas con un gran pase
8-5
Vuelve a postear Mus Barro y le saca la segunda falta personal a Robert Cosialls. Bastante baratas las dos
8-5
2+1 de Shelist, que le sacó la falta a Jou aprovechando su superioridad física. Anota el adicional
3-5
Anota desde más allá del arco Hermansson y responde Barro en el poste
0-3
Triiiiple de Guillem Jou muy punteado para inaugurar el marcador
Inicio
¡Arranca el partido en el Palacio! Primera posesión para el Leyma
Quintetos
¡Ya tenemos quintetos oficiales para el partido! El Básquet Coruña saldrá a pista con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Mus Barro. Por su parte, Oviedo empezará el encuentro con Duscak, Shelist, Hermanson, Cosialls y Lobaco
Carles Marco
Estas fueron las palabras de Carles Marco en la rueda de prensa previa al partido de hoy
Afición
La familia naranja ya va tomando posiciones en el pabellón para animar a su equipo
Precedentes
Oviedo ha sido tradicionalmente una de las bestias negras del Básquet Coruña. En este artículo de Chaly Novo repasamos los precedentes
Comida
No se lo pasó mal la afición naranja a mediodía...
Previa
Gran ambiente en los aledaños del Palacio de los Deportes de Oviedo
Recibimiento
Así fue el momento de la llegada del autobús del Leyma con los jugadores, que fueron recibidos por su afición
Afición
El Leyma no está solo en Oviedo. Alrededor de 400 personas se han trasladado hasta Asturias para animar al equipo y muchos de ellos han llegado ya al pabellón
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Melilla? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 19 de Primera FEB entre Oviedo y Básquet Coruña