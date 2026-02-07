Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

En directo: Oviedo-Básquet Coruña

Segundo partido seguido como visitantes para los naranjas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/02/2026 17:59
Directo Basquet-Oviedo
Directo Basquet-Oviedo
DXT
Oviedo
43-42
Básquet Coruña
2Q

Final

Descanso en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Ganan los locales por 43-42 tras una primera parte bastante pocha en general, pero sobre todo del Básquet Coruña en ataque. 2/13 en triples, pero 7 robos que sustentan la ofensiva a base de contras

">

43-41

Tiempo muerto sobre la pista a falta de un minuto para el descanso. No está siendo el día del Básquet Coruña, que lleva un terrorífico 2/12 en triples

42-41

Suma Townes desde el 4,60 para poner por delante de nuevo a los asturianos

40-40

Empata el partido Parham

38-40

Sigue sumando Ilimane, ahora desde la línea de personal. Anota los dos

38-38

Triiiiiples Diop, seis puntos seguidos para él

36-35

Tres más para Oviedo, que está teniendo un gran porcentaje de triples

33-35

Doooos más uno de Ilimane Diop, que se hizo grande en la pintura. Anota el adicional

31-32

Canasta con rebote de ataque de Oviedo. Vuelve a responder Pacheco, que está inspirado en la tarde dehoy

29-30

Canasta de Paul Jorgensen a la contra para cerrar un parcial de 0-6 del Leyma y forzar el tiempo muerto de Javi Rodríguez

">

29-28

Dos para Dino Radoncic desde el 4,60

29-26

Canasta de Pacheco

2Q

Inicio

Arranca el segundo cuarto con otro triple de Oviedo, ahora Hermanson. Muy acertados los asturianos desde el 6,75

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Palacio. En un mal primer cuarto del Leyma, los naranjas se van perdiendo por 26-24 

">

26-22

Otros dos para Parham, ahora desde la línea de personal

24-22

Canasta de pillo de Cremo en una acción de saque de fondo

24-20

Otra para Parham

21-20

Y oootra de Pacheco a la contra, 8 puntos ya para el brasileño

21-18

Canasta de Parham, responde Pacheco con otra bandejita

19-16

Vuelve el Leyma del banquillo con una buena canasta de Pacheco

19-14

Otro tiple de Oviedo, ahora de Townes, que pone el +5 y fuerza el tiempo muerto de Carles Marco

16-12

Roba el Leyma y empata Pacheco a la contra el encuentro. Responde Parham con un tripl

13-10

De dos de Jorgensen, necesitaba los puntos el Leyma

13-8

Se reanuda el encuentro con 2+1 de Nwakorie, que se fue de su marcador y finalizó con un gran mate. Anota el adicional

10-8

Entran a pista Abdou Thiam, Paul Jorgensen y Caio Pacheco. Partido parado por problemas con el reloj

8-7

Buscando mucho el Leyma a Mus Barro. Lo encontró a la perfección ahora Cuevas con un gran pase

">

8-5

Vuelve a postear Mus Barro y le saca la segunda falta personal a Robert Cosialls. Bastante baratas las dos

8-5

2+1 de Shelist, que le sacó la falta a Jou aprovechando su superioridad física. Anota el adicional

3-5

Anota desde más allá del arco Hermansson y responde Barro en el poste

0-3

Triiiiple de Guillem Jou muy punteado para inaugurar el marcador

1Q

Inicio

¡Arranca el partido en el Palacio! Primera posesión para el Leyma

Previa

Quintetos

¡Ya tenemos quintetos oficiales para el partido! El Básquet Coruña saldrá a pista con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Mus Barro. Por su parte, Oviedo empezará el encuentro con Duscak, Shelist, Hermanson, Cosialls y Lobaco

Previa

Carles Marco

Estas fueron las palabras de Carles Marco en la rueda de prensa previa al partido de hoy

Previa

Afición

La familia naranja ya va tomando posiciones en el pabellón para animar a su equipo

Afición del Leyma en Oviedo
Afición del Leyma en Oviedo
Cedida
Previa

Precedentes

Oviedo ha sido tradicionalmente una de las bestias negras del Básquet Coruña. En este artículo de Chaly Novo repasamos los precedentes

Previa

Comida

No se lo pasó mal la afición naranja a mediodía...

">
Previa

Previa

Gran ambiente en los aledaños del Palacio de los Deportes de Oviedo

">
Previa

Recibimiento

Así fue el momento de la llegada del autobús del Leyma con los jugadores, que fueron recibidos por su afición

">
Previa

Afición

El Leyma no está solo en Oviedo. Alrededor de 400 personas se han trasladado hasta Asturias para animar al equipo y muchos de ellos han llegado ya al pabellón

Afición del Leyma en Oviedo
Afición del Leyma en Oviedo
Cedida
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Melilla? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 19 de Primera FEB entre Oviedo y Básquet Coruña

">

Te puede interesar

Portada directo mercado dxt segunda

Así fue el mercado de fichajes de Segunda división
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

Así fue el resto del sorteo de Copa: el Celta se va a Albacete y el Ourense recibirá al Athletic
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

En Directo: Sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey
Zeltia Regueiro

Así fue: España jugará contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026
Lois Novo