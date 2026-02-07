El uno x uno del Leyma Coruña en Oviedo

Caio Pacheco entra a canasta en el duelo con el Oviedo en Coliseum Carlota Blanco

6 DÍDAC CUEVAS

Los bases fueron los que peor lo tuvieron por la defensa de los locales. Lo pegajoso de las marcas de Townes y Parham impidió que destacase como casi siempre. Nota aparte haría para el tercero de los marcajes, el esloveno Duscak es de lo más 'sucio' que he visto en una cancha este año. ¡Y mira que ha habido jugadores parecidos! Le pitaron cuatro faltas. Veré el partido repetido y no hizo menos de ocho.

5 PAUL JORGENSEN

Desaparecido. Como una película de Rambo. No pasa por su mejor momento. La defensa que le hacen los rivales sabiendo lo decisivo que puede llegar a ser en un partido merma su rendimiento. Como el resto de compañeros, desafortunado en el tiro.

7 GUILLEM JOU

Comenzó como casi siempre muy bien. Sobre todo en defensa. Luego no acertó demasiado en ataque y tuvo problemas de faltas. Dos triples en el último cuarto no fueron lo más decisivo pero ayudaron a dejar las cosas en su sitio.

Nada nuevo bajo el sol para el Básquet Coruña (84-89) Más información

6 DINO RADONCIC

Comenzó con mucha fuerza pero estuvo muy desacertado en la primera parte. Seis puntos que por la cercanía de ambos guarismos en el marcador, contribuyeron a que el equipo no perdiera su segundo partido.

10 CAIO PACHECO

A pesar de ese marcaje a los bases por parte del Oviedo hay que reconocer que los números no mienten: 24 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 7 faltas recibidas. Valoró 33 créditos. No hace falta decir nada más para la nota que le asigno.

- DANILO BRNOVIC

Apenas jugó 3 minutos.

8 ILIMANE DIOP

Al margen de algunos fallos que cometió con pérdidas de balones que obligan a los seguidores a llevarse las manos a la cabeza, consiguió 15 puntos y contribuyó a no dejarse amedrentar por los jugadores más grandes de Oviedo. Hay aficionados que apuestan por pívots muy grandes, muy fuertes y muy leñeros. Él no es de ese tipo. Y mientras siga aportando de lo que es capaz, todo va bien.

Previa | El Leyma Coruña prueba la presión de otro Palacio Más información

9 JOE CREMO

Todos sabemos que no empezó la temporada muy brillante, pero está en una fase que lo que hace sobre la cancha es importante y el equipo lo agradece. Dieciocho puntos avalan a uno de los que estuvieron bien en ataque, y sobre todo dos triples casi consecutivos en un momento muy importante del partido fueron decisivos. Con ellos se pasó de un 70-72 a un ya casi insuperable 70-78.

7 MUS BARRO

Unió cosas muy buenas con otras no tan buenas. Está muy acelerado. Cosa que a veces es positivo y otras no tanto. En el cinco en pista Marco cuenta juntos muchos minutos con Diop y Thiam. Cuando juega Barro no hay otro pívot con él.

5 ABDOU THIAM

No estuvo brillante ni decisivo. Sí trabaja y lucha como el que más pero aun así a veces no le salen las cosas. Perdió varios balones y no atrapó algunos rebotes. Aunque en esto fue lo más destacado. Apañó cinco capturas.

6 JACOBO DÍAZ

Muy desdibujado al principio de su participación. Luego cogió rebotes y anotó un triple en un momento tan delicado que el Oviedo ganaba por nueve puntos.