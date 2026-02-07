El uno x uno del Leyma Coruña en Oviedo
Caio Pacheco fue el mejor jugador del equipo de Carles Marco en el complicado duelo en territorio asturiano
6 DÍDAC CUEVAS
Los bases fueron los que peor lo tuvieron por la defensa de los locales. Lo pegajoso de las marcas de Townes y Parham impidió que destacase como casi siempre. Nota aparte haría para el tercero de los marcajes, el esloveno Duscak es de lo más 'sucio' que he visto en una cancha este año. ¡Y mira que ha habido jugadores parecidos! Le pitaron cuatro faltas. Veré el partido repetido y no hizo menos de ocho.
5 PAUL JORGENSEN
Desaparecido. Como una película de Rambo. No pasa por su mejor momento. La defensa que le hacen los rivales sabiendo lo decisivo que puede llegar a ser en un partido merma su rendimiento. Como el resto de compañeros, desafortunado en el tiro.
7 GUILLEM JOU
Comenzó como casi siempre muy bien. Sobre todo en defensa. Luego no acertó demasiado en ataque y tuvo problemas de faltas. Dos triples en el último cuarto no fueron lo más decisivo pero ayudaron a dejar las cosas en su sitio.
6 DINO RADONCIC
Comenzó con mucha fuerza pero estuvo muy desacertado en la primera parte. Seis puntos que por la cercanía de ambos guarismos en el marcador, contribuyeron a que el equipo no perdiera su segundo partido.
10 CAIO PACHECO
A pesar de ese marcaje a los bases por parte del Oviedo hay que reconocer que los números no mienten: 24 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 7 faltas recibidas. Valoró 33 créditos. No hace falta decir nada más para la nota que le asigno.
- DANILO BRNOVIC
Apenas jugó 3 minutos.
8 ILIMANE DIOP
Al margen de algunos fallos que cometió con pérdidas de balones que obligan a los seguidores a llevarse las manos a la cabeza, consiguió 15 puntos y contribuyó a no dejarse amedrentar por los jugadores más grandes de Oviedo. Hay aficionados que apuestan por pívots muy grandes, muy fuertes y muy leñeros. Él no es de ese tipo. Y mientras siga aportando de lo que es capaz, todo va bien.
9 JOE CREMO
Todos sabemos que no empezó la temporada muy brillante, pero está en una fase que lo que hace sobre la cancha es importante y el equipo lo agradece. Dieciocho puntos avalan a uno de los que estuvieron bien en ataque, y sobre todo dos triples casi consecutivos en un momento muy importante del partido fueron decisivos. Con ellos se pasó de un 70-72 a un ya casi insuperable 70-78.
7 MUS BARRO
Unió cosas muy buenas con otras no tan buenas. Está muy acelerado. Cosa que a veces es positivo y otras no tanto. En el cinco en pista Marco cuenta juntos muchos minutos con Diop y Thiam. Cuando juega Barro no hay otro pívot con él.
5 ABDOU THIAM
No estuvo brillante ni decisivo. Sí trabaja y lucha como el que más pero aun así a veces no le salen las cosas. Perdió varios balones y no atrapó algunos rebotes. Aunque en esto fue lo más destacado. Apañó cinco capturas.
6 JACOBO DÍAZ
Muy desdibujado al principio de su participación. Luego cogió rebotes y anotó un triple en un momento tan delicado que el Oviedo ganaba por nueve puntos.