Carles Marco: "El rebote es importante, como que cada uno intente jugar con su identidad"

Carles Marco admitió en la rueda de prensa previa que la visita de este sábado (19.00 horas) al Oviedo es especial para él, puesto que dirigió al equipo carbayón durante tres temporadas, "mis primeras como entrenador", subrayó el badalonés.

Marco indicó que la plantilla está OK para afrontar el encuentro de la jornada 19. "Hemos entrenado toda la semana todos, bien. Con cositas, pero todos en perfecto estado. Nos falta el entreno de hoy; viajamos mañana. Esperemos estar todos disponibles y a tope para un partido difícil".

En lo que atañe al plano emocional, regresar a Oviedo es para el técnico del Leyma Básquet Coruña algo "siempre especial, porque ves a mucha gente; estuve tres años, he pasado muchas cosas, fue mi primera experiencia como primer entrenador. Ves el crecimiento del club y da gusto. Y con el aliciente de jugar en un nuevo pabellón, no en Pumarín. Con ganas, pero también una vez que lleguemos allí solo pensaremos en hacer el mejor partido posible, intentar competir al máximo, jugar con nuestra identidad e intentar llevarnos la victoria. Pero sí que esta semana ha sido un poquito de estar pensando en volver, pero una vez que estemos en faena ya focus en hacer el mejor partido posible".

El entrenador del Oviedo, el gallego Javi Rodríguez, fue asistente de Carles Marco en los tres años en el conjunto del Principado. Pero durante la semana no habido comunicación alguna entre ellos. "Solo entramos juntos en un programa [de radio], 'Tirando de tres', el lunes. Estuvimos hablando, pero normalmente esa semana no nos llamamos; cada uno está a lo suyo. Nos veremos el sábado, nos pegaremos un abrazo antes y luego cada uno a lo suyo".

El cambio de pequeño Pumarín, una de las canchas más complicadas mientras el Oviedo lo tuvo como hogar, al más amplio Palacio de los Deportes podría restar presión ambiental al visitante. "Yo creo que para el crecimiento del club es básico el haber cambiado de instalación. Es una parte muy positiva. Por el contrario, evidentemente Pumarín era especial y era difícil para los rivales jugar allí; pequeño, ruidoso y metía mucha presión. Hemos visto muchos partidos de ellos por televisión y, bueno, hay 4.500 personas... El ambiente seguro que es súper bonito, aunque no sé si hay la misma presión. Sí estamos muy contentos porque va a ir mucha gente de Coruña, y eso siempre es una motivación. Y por tenemos una responsabilidad con ellos".

En el Palacio de Oviedo se verán las caras los dos equipos que más rebotean de Primera FEB. Un apartado estadístico que siempre es clave, y que en esta ocasión lo parece un poco más. "Somos dos equipos que jugamos rápido; ellos no especulan, van a por el partido, y tienen al jugador que más rebotes ofensivos coge de la liga, Robert Cosialls, y son un buen equipo en el rebote ofensivo, para poder correr, que es lo que nosotros también queremos hacer. Es una batalla importante, como que cada uno intente jugar con su identidad. Nosotros tenemos que castigar su rebote defensivo, para que no puedan correr y para tener segundas opciones, y además conseguir que ellos no nos cojan rebotes. Hay muchas más cosas, además del rebote, pero es una parte importante".

Pensamos en nosotros y en que tenemos una plantilla súper compensada y estamos muy contentos con el trabajo diario de los jugadores

Respecto a las otras virtudes del rival, que en la primera vuelta perdió en el Coliseum por 87-72 el badalonés indicó que "son un equipo que, como nosotros, intenta jugar bien al baloncesto, que compite en cada partido. Con talento, con jugadores que juegan muy bien el bloqueo directo, los uno contra uno y que son muy verticales; hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad. Son el equipo que más tira de tres, hay que intentar que esos tiros sean lo más difíciles posibles, que no tiren solos, para que bajen sus porcentajes, porque además tienen jugadores como Hermanson o Lobaco que juegan muy bien los indirectos y los mano a mano. Y luego tienen gente que está esperando los desajustes que puedan crear esos jugadores exteriores para poder tirar de spot up.

El líder de Primera FEB afronta uno de los viajes más cortos, una semana después de encarar el más largo, a Melilla. A la pregunta de si se agradece, Carles Marco matizó, entre risas, que "llegamos tarde el lunes". Y agregó que "entramos en una semana de tres partidos y el poder viajar cerca y después jugar en casa a mitad de semana para hacer después un viaje largo, está bien. Además vamos a una ciudad bonita y seguro que será un partido súper difícil, pero súper entretenido para todos. Y espero que nuestros aficionados se lo pasen bien".

El mercado invernal está más activo que nunca. Prácticamente todos los equipos están fichando. Esta misma semana, el Palencia, uno de los aspirantes al ascenso, se hizo con tres nuevos jugadores. ¿Tantos movimientos dan más valor a lo que está haciendo el Leyma? Marco cree que "hay dos cosas. Una, que hay que poner sobre todo en valor el trabajo que el club, Charlie [Uzal], nosotros el staff para poder hacer una plantilla competitiva. Quizás hemos tenido esa pizca de suerte, que de momento estamos todos sanos, porque muchas veces hay cambios porque hay lesiones; ha pasado en varios equipos. Nosotros apostamos por once jugadores, luego incorporamos la ficha doce para completar el equipo, hemos tenido solo un cambio de jugador, y por otras circunstancias... Contentos con esto y no pensando mucho en lo que hagan los demás. Es normal que haya muchos equipos que se quieran reforzar, pero nosotros estamos muy contentos, no cambiaríamos a nadie. Pensamos en nosotros y en que tenemos una plantilla súper compensada y estamos muy contentos con el trabajo diario de los jugadores", concluyó.