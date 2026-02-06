Aires de revancha en el Estudiantes-Palencia

Imagen del Palencia-Estudiantes de la final de la Copa de España FEB

La jornada 19 de Primera FEB cuenta con un duelo explosivo, cuyo resultado puede favorecer al Básquet Coruña. Y al Obradoiro. El tercer clasificado Estudiantes (12-5), recibe al cuarto, el Palencia (11-6).

Un partido con sabor a revancha, ya que hace dos semanas el conjunto colegial venció a domicilio al morado, que esta semana ha hecho tres fichajes, en la final de la Copa de España. Pese a ello, los de Natxo Lezkano parecen llegar en mejor dinámica, al menos más regular, que los de Toni Ten. El 83-52 de la primera vuelta prácticamente garantiza el sorpasso en caso de victoria visitante.

El Obradoiro (14-3) encara una salida asequible, a la cancha de un Zamora (8-9) ubicado fuera de los puestos de playoffs, aunque con la misma marca que el noveno clasificado, el Oviedo.

El quinto en discordia, el Gipuzkoa (10-7), juega en la pista de un Cartagena (4-13) mejorado en las últimas fechas, aunque posiblemente no lo suficiente como para sorprender a la máquina en que se ha convertido el plantel entrenado por el exnaranja Sergio García: nueve triunfos en sus últimas diez salidas a pista. Entre sus víctimas están el equipo compostelano, el Fuenlabrada, el Palencia y el Lucentum Alicante.

Carles Marco: "El rebote es importante, como que cada uno intente jugar con su identidad" Más información

Mustapha Heron llega al Palencia tras abandonar el Melilla Más información

El equipo levantino, sexto con el mismo récord que el donostiarra y el del sur de Madrid, visita al Ourense (7-10), que se hizo con los servicios al alero bosnio Adin Vrabac dos días después de perder en Fuenlabrada el partido aplazado de la undécima jornada.

El conjunto madrileño, por su parte, persigue ante el Tizona Burgos (5-12) su quinta victoria seguida, la sexta contando la conseguida contra el equipo del sur de Galicia este miércoles, al que, curiosamente, hace una semana superó en el Pazo Paco Paz en el duelo de la segunda vuelta.

El Palma, undécimo con el mismo récord (8-9) que los equipos que lo preceden en la tabla, recibe al colista, un Melilla (2-15), que después de caer con estrépito ante el Leyma perdió al mejor jugador que le quedaba, Mustapha Heron, reclutado por el Palencia. Rafa Sanz cuenta con dos refuerzos, Nathan Hoover y Michael Caicedo, ambos con experiencia en la competición.

Por último, el Menorca, octavo clasificado con balance de 9-7 (ha disputado un partido menos que el resto), recibe al duodécimo, el Alega Cantabria (7-10), que la pasada jornada cerró contra el Cartagena una racha de cuatro derrotas encadenadas.