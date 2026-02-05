Una bestia domada con paciencia

Javi Vega tapona a Marc Peñarroya en el Leyma-Oviedo de la 2022-23 AEIG

El Básquet Coruña se reencuentra este sábado (19.00 horas, Palacio de los Deportes de Oviedo) con uno de los equipos a los que más veces se ha enfrentado en su historia (únicamente lo superan el Melilla y el Ourense). Y el que peor se le ha dado.

Un Oviedo, por derecho propio indiscutible bestia negra del conjunto herculino que, no obstante, los naranjas han conseguido domar en los últimos años.

Los cara a cara entre ambos equipos comenzaron en la temporada 2006-07, cuando el club asturiano, fundado en 2004 y heredero del Vetusta, disputaba por segunda vez la Liga EBA (actual Tercera FEB). Pudieron haber coincido antes, mas sus caminos permanecieron separados a causa de avatares con cierta similitud.

El Básquet Coruña cayó, por mor de un error burocrático, a una categoría autonómica, la Primera Nacional, que disputó en la campaña 2004-05, mientras la entidad carbayona debutaba en la Liga EBA (actual Tercera FEB), a la que regresó el equipo herculino en la siguiente.

Primer desencuentro

Pero ya no estaba el Oviedo. Porque descendió a Primera Nacional tras acabar décimo cuarto, penúltimo, en el grupo A, el mismo en el que estuvo encuadrado su vecino del Oeste gallego en las cuatro temporadas entre 2002 y 2204 y entre 2005 y 2007.

En las dos primeras de vida del club coruñés la EBA se distribuyó en Conferencias. En la Norte coincidió con el Vetusta. Solo en la 1996-97, ya que el conjunto carbayón, que terminó penúltimo, perdió la categoría en un play-out de dos rondas. No hay registro de resultados, pero cabe pensar en dos triunfos del Sondeos del Norte, que firmó un excelente récord regular de 22-4, por un muy magro 5-21 del Vetusta.

El presente empezó el 21 de octubre de 2006. Con una clara victoria del Básquet Coruña (68-87) en el Polideportivo de Pumarín, cancha que, sin embargo, resultaría inabordable durante mucho tiempo. Charlie Uzal, actual director deportivo del equipo naranja, aportó 4 puntos y 3 rebotes a aquel primer éxito. Mejoró prestaciones (12 y 6) en el duelo en la Polideportiva de Riazor 2 (78-65).

El Oviedo terminó en primer lugar la fase regular, seguido del Básquet Coruña, con un solo triunfo menos (19-7). En los playoffs, que empezaron desde octavos de final, el equipo herculino cayó en semifinales contra el Santa Pola y el Oviedo se despidió a las primeras de cambio ante el Torrealta.

El puzle del reparto de minutos en el Básquet Coruña Más información

Y sus caminos se separaron otra vez. El Básquet Coruña ascendió a la efímera (2007 a 2009) LEB Bronce. El Oviedo lo haría un año después, al mismo tiempo que el equipo coruñés saltaba a la LEB Plata (actual Segunda FEB).

Y ahí se reencontraron en la 2011-12. En la primera vuelta, 91-71 en el Palacio de los Deportes de Riazor para el plantel entrenado por Antonio Pérez Caínzos. En Pumarín, un 89-82 que dio inicio a la etapa negra.

Aunque volvieron a alejarse la campaña siguiente. La reestructuración de la LEB Oro (Primera FEB) regaló una plaza al ya bautizado Leyma, mientras que el Oviedo se trabajó el ascenso en la cancha. Lo consiguió directo al ganar la regular 2012-13.

La siguiente campaña sus vidas se unieron de nuevo. Por largo tiempo. Y lo celebraron a lo grande: cuatro duelos. El Oviedo ganó tres. En la fase regular cada uno ganó en su casa. Ambos por una sola canasta de margen: 69-66 en el Palacio y 80-78 en Pumarín. En cuartos de final de los playoffs, 64-70 en Riazor y 76-67 en el fortín del Principado.

Aquel triple de Horton

Hasta que, en la 2023-24, el Básquet Coruña conquistó el histórico ascenso a la ACB. El conjunto herculino ganó los dos duelos, algo que solo había sucedido en la mencionada campaña 2006-07 en la EBA. Por 88-77 en Riazor y 78-83 en Pumarín.

El segundo, un triunfo agónico, tras una prórroga a la que se llegó tras fallar el local Demetric Horton un triple sobre la bocina. En la antepenúltima jornada. La derrota, con los resultados que se dieron en las dos restantes, habría dejado al Leyma sin ascenso directo.

Pero hasta ese final feliz el Básquet Coruña sufrió un largo vía crucis contra el Oviedo. Especialmente entre los años 2015 y 2018, cuando al equipo carbayón lo entrenaba... Carles Marco. El badalonés le ganó los seis partidos a su actual equipo. En sus tres temporadas al frente lo colocó en la cuarta posición final. Siempre por delante del equipo para el que trabaja ahora,

Entre 2015 y 2002, el Básquet Coruña solo ganó cuatro de los 17 cara a cara. Tres de ellos en la campaña 2020-21. Por 62-60 en la fase regular y por 74-66 y 69-70 (con una inolvidable canasta sobre la bocina de Zach Monaghan) en cuartos. Por cierto, el Oviedo es el único equipo al que el herculino se ha enfrentado más de una vez en los playoffs de la segunda categoría nacional.

El marcador global arroja un saldo favorable al Oviedo de 20-12. En EBA (Tercera FEB), 2-0 para el equipo herculino; en Plata (Segunda FEB), 5-3 el conjunto del Principado; en Oro (Primera FEB), 15-8 (2-2 en postemporada) para la bestia negra.

Una bestia que el Básquet Coruña empezó a domar el 24 de marzo de 2023. El día de la victoria que inauguró una racha de 4-0, cuyo último capítulo es el 87-72 del pasado 3 de octubre en el Coliseum.