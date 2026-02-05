Mi cuenta

Mustapha Heron llega al Palencia tras abandonar el Melilla

El escolta estadounidense adujo motivos personales para salir de la disciplina del Decano de la segunda categoría nacional

Chaly Novo
Chaly Novo
05/02/2026 17:20
Imagen del último partido liguero del Básquet Coruña ante el parón, en el Coliseum contra el Melilla
Mustapha Heron trata de defender a Jacobo Díaz en el Leyma-Melilla disputado en el Coliseum
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El mercado invernal de Primera FEB registró dos nuevos movimientos en las últimas horas. Ambos con el Melilla, farolillo rojo y última víctima del Básquet Coruña, de por medio.

Después de la durísima derrota en el Javier Imbroda (72-105), el Decano de Primera FEB anunció que el escolta Mustapha Heron, el mejor jugador de la plantilla tras la salida, una semana antes, del pívot Darel Poirier, causaba baja por –al igual que el francés– motivos personales. El estadounidense fue, con 16 puntos, el máximo anotador del plantel entrenado por Rafa Sanz en el duelo del pasado domingo contra el de Carles Marco. 

Los motivos personales se convirtieron este jueves en fichaje por uno de los 'gallitos' de la categoría, el Palencia, que este lunes anunció otros dos, los interiores Vasilije Vucetic y Gilad Levy.

Los jugadores del Leyma celebran la victoria ante el Palma

Dulce resaca naranja de un triunfo con historia

Más información

Heron, cuyo ficha la ocupó el Melilla rápidamente con su homólogo y compatriota Nathan Hoover, con experiencia previa en Primera FEB con el Iraurgi SB y el Real Valladolid, promedió 13,6 puntos (54,9% en tiros de dos y 37,9% en triples) y 2,1 rebotes y en los 16 partidos ligueros que esta temporada jugó con la camiseta del Melilla.

En los dos encuentros de Copa de España sus números fueron de 15 tantos (53% en tiros de dos y 50% desde la larga distancia), 5,5 rechaces, 2,2 pases de canasta y 1,5 balones recuperados. 

Su exequipo anunció otro refuerzo. El escolta-alero Michael Caicedo, formado en la cantera del Barça, con cuyo primer equipo participó en 58 partidos en la ACB. Caicedo, de 22 años, 1,99 metros y natural de la localidad mallorquina de Inca, estaba jugando en el Grand Rapids Gold, equipo de la G-League de la NBA vinculado a los Denver Nuggets, con el que promedió 0,9 puntos y 1,1 rebotes en nueve encuentros la presente temporada. 

