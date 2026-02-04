Radoncic se gana el puesto en el Básquet Coruña

Dino Radoncic durante el partido contra Fuenlabrada en el Coliseum Javier Alborés

El pasado 22 de octubre y tras comunicar la salida del club de Yoanki Mencía por problemas extradeportivos, el Básquet Coruña hizo oficial la incorporación de Dino Radoncic. Un jugador contrastado en el baloncesto español, pero que llegó con la incógnita de llevar varios meses parado sobre su cabeza. Tras conseguir el ascenso a ACB con el Betis, club que terminaría desapareciendo, el montenegrino se encontraba sin equipo, por lo que el Leyma le ‘rescató del paro’.

Radoncic debutó en Burgos durante el partido de liga contra Tizona. Dino fue suplente, pero disputó cerca de dieciséis minutos en los que consiguió anotar 7 puntos y capturar 4 rebotes, dos de ellos en ataque, además de dejar destellos de lo que posteriormente iba a aportar a su equipo en otras facetas del juego.

Una semana más tarde, Carles Marco dio la oportunidad a Radoncic de salir como titular y el montenegrino se ha agarrado a ella como si le fuera la vida en ello, ya que no ha vuelto a ser suplente desde entonces. Dino se ha afianzado en el quinteto titular del entrenador catalán y, de hecho, desde esa jornada número seis contra Fuenlabrada, es el único puesto que no ha variado en la rotación inicial del equipo naranja. Compartía ese honor con Guillem Jou, pero el alero catalán partió como suplente el pasado fin de semana en Melilla.

El montenegrino se ha ganado la confianza de su entrenador en poco tiempo. Aporta en ataque con penetraciones potentes a base de fuerza, pero también habilidad, es generoso con sus compañeros a la hora de asistir y pelea por cada rebote ofensivo como si fuera el último. Además, su aportación en aro propio está siendo más que destacada. Aporta intensidad, músculo y ese carácter balcánico que siempre quieres tener en tu equipo. Con la salida de Beqa Burjanadze, se echaba de menos una personalidad como la suya, que conectara también con la gente a base de energía.

Pero la confianza de Carles Marco en Dino Radoncic va más allá de la titularidad. El preparador catalán confía en el alero para ser, muchas veces el anotador o el facilitador de la primera acción ofensiva del equipo en el partido. En tan solo cuatro de los doce partidos que ha jugado como titular, Radoncic no ha aportado en la primera canasta en juego de su equipo, contra Estudiantes, Obradoiro, Alicante y Palma. En los otros ocho choques en los que ha sido de la partida, ese primer acierto naranja ha sido convertido o asistido por él. Asistió a Guillem Jou contra Fuenlabrada y Palencia, a Diop contra Zamora y a Jorgensen contra Cartagena. En los dos duelos contra Melilla, así como en el de Cantabria, fue el montenegrino quien inauguró el marcador con una canasta de dos puntos, mientras que en el derbi contra Ourense lo hizo con un lanzamiento triple.

Dino Radoncic ha caído de pie en el Básquet Coruña y se ha convertido en una pieza clave de su engranaje. El pasado fin de semana en Melilla se fue hasta los 20 créditos de valoración (su mejor registro hasta la fecha con el equipo) con 15 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Ya ha superado los veinte minutos de promedio (20:16) y en estadísticas suma 9 puntos, 3,6 rebotes y 1,9 asistencias por encuentro con un 77,6% en tiros de 2 puntos y un 37,5% en los triples.

Todo eso sumado a lo que no se ve en las líneas estadísticas. Esa intensidad y ese carácter que le han caracterizado a lo largo de su carrera en el baloncesto español. Una personalidad y un estilo de juego que han casado a la perfección en el equipo naranja y que seguro que tanto él, como sus compañeros, como su entrenador, Carles Marco, esperan que sigan dando muchas alegrías al conjunto naranja.