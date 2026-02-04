El puzle del reparto de minutos en el Básquet Coruña

Los jugadores del Básquet Coruña celebran una canasta sobre la bocina de Danilo Brnovic ante Palma en el Coliseum Quintana

Carles Marco lo dejó claro desde el primer momento que pronunció sus primeras palabras como entrenador del Básquet Coruña: el técnico catalán pretendía imprimir a su Leyma una idea similar a la que desplegó la temporada pasada el París en el que él era asistente. Pero ese estilo de juego tiene varios condicionantes, entre ellos uno innegociable para el propio Carles: la intensidad. Marco pide a sus jugadores que den el 100% en cada momento que estén sobre la cacha y, en consecuencia, las rotaciones del equipo naranja son tremendamente cortas en comparación con las de otros equipos de la Primera FEB.

Dulce resaca naranja de un triunfo con historia Más información

Así lo demostró ya desde los primeros partidos de pretemporada y en Copa Galicia, donde apenas se mantenía un mismo quinteto dos minutos seguidos sobre la pista. Dos minutos en los que Carles les pedía (y lo sigue haciendo aún a día de hoy) el máximo a sus jugadores y estos se lo daban (y no han dejado de hacerlo) en cada defensa, en cada esfuerzo defensivo, en cada pelea por un rebote ofensivo; en cada acción, básicamente.

“Creo que a todos los jugadores nos gusta y lo estamos enseñando sobre la pista que hemos pillado muy bien ese estilo de juego de rotación. Tenemos claro que cada jugador que salga va a dar su máximo durante los tres o cuatro minutos que pasa en pista y lo estamos haciendo muy bien”, afirmó Danilo Brnovic en una entrevista con este diario tras la Copa Galicia. “Sé que puede cambiar a lo largo de la temporada, pero hemos hablado con Carles y ser capaces de rotar de esta manera nos puede beneficiar por tener muchos jugadores que pueden entrar y jugar en cada momento. Igual es algo cansado, pero jugué dos años para Diego Ocampo y el estilo era similar, no el mismo, pero rápido y agresivo en defensa y ataque”, añadió por su parte Joe Cremo a este respecto.

Carles Marco apunta cosas en su pizarra durante un partido Javier Alborés

Durante la temporada, estas rotaciones masivas se están manteniendo, aunque también se han alargado ligeramente. Este estilo de juego y de gestión de grupo provoca que sea muy poco habitual que cualquiera de los doce jugadores de la plantilla naranja sumen tiempos de juego superiores a los 25 minutos en algún encuentro. De hecho, en lo que va de campaña en Primera FEB (18 encuentros), tan solo en doce ocasiones un jugador naranja ha disputado más de 25 minutos. Dídac Cuevas y Paul Jorgensen fueron los primeros contra Palmer, pero el estadounidense superó esa cifra en otras tres ocasiones: contra Estudiantes, Cartagena y Obradoiro. Paul Jorgensen es el que ha jugado una mayor cantidad de minutos en un partido esta temporada en la plantilla, precisamente en Cartagena, donde estuvo 29 minutos y 12 segundos sobre la cancha. Al ‘club de los 25’ se unen Joe Cremo (3), Guillem Jou (1), Caio Pacheco (1) y Dino Radoncic (1).

Jorgensen también es el jugador más utilizado por Carles Marco tanto en tiempo total (388:56) como de media (22:52), pero junto a él hay otros cinco jugadores que siguen a día de hoy en la plantilla y que superan los 20 minutos de media por encuentro: Cuevas, Jou, Radoncic, Pacheco y Cremo. Pero el reparto justo y equitativo del catalán no acaba ahí, ya que a las puertas de los 20 minutos está Diop (19:49) y n ose quedan lejos Jacobo (17:30) o Thiam (17:18), haciendo que sean diez los jugadores que superan los 17 minutos de promedio.

Minutos de los jugadores del Leyma esta temporada DXT

Un ejemplo más de la coralidad de este equipo, que no cuenta con una o varias estrellas destacadas a nivel de puntos o estadísticas, pero tampoco de minutaje. De hecho, en el inicio de 2026 ha sido raro ver a algún jugador naranja superar los 20 minutos en los cuatro encuentros disputados hasta el momento. El mayor ejemplo fue el duelo contra Cantabria, donde tan solo superaron esa cifra Dídac Cuevas y Joe Cremo, ambos por 10 segundos.

Comparado con el equipo que consiguió el ascenso en 2024, Carles Marco reparte más los minutos que Epi, aunque el burgalés también era (y es) un entrenador que exprime al máximo hasta el último rincón de su banquillo. Aquella temporada, Barrueta fue el jugador más utilizado con 24:48 de promedio, seguido de Huskic y Jakovics. Tras el del letón se situaría el promedio actual promedio de Jorgensen, top-1 del Leyma 2025-26.